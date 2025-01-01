Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году - 01.01.2025 Украина.ру
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Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году
Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году - 01.01.2025 Украина.ру
Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году
Европейские армии не готовы к войне с Россией, однако это не означает, что они не начнут боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-01-01T08:59
2025-01-01T08:59
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Да, армии европейских стран не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил эксперт."Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия. Да, уже от трех до пяти тысяч поляков убиты за время СВО, но при этом они получают боевой опыт на уровне армии, который раньше у них отсутствовал", - заявил Крапивник.Что могут сделать Германия и Франция? У них много ветеранов, пусть не обстрелянных, но понимающих военное дело, подчеркнул собеседник издания. Это сержанты, унтер-офицеры и офицеры. Это основа, на которой строится вся армия. Потом туда накачиваются молодые солдаты. Да, поначалу потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт, продолжил Крапивник.Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, рассказал бывший подполковник американской армии. Вопрос в том еще, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдут умирать за Германию. Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку, резюмировал Крапивник.О перспективах российско-украинского конфликта и о роли в нем Запада - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, германия, станислав крапивник, украина, польша, сво
Новости, Россия, Германия, Станислав Крапивник, Украина, Польша, СВО

Подполковник ВС США в отставке рассказал, готова ли Европа воевать с РФ в 2025 году

08:59 01.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европейские армии не готовы к войне с Россией, однако это не означает, что они не начнут боевые действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Да, армии европейских стран не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше, отметил эксперт.
"Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия. Да, уже от трех до пяти тысяч поляков убиты за время СВО, но при этом они получают боевой опыт на уровне армии, который раньше у них отсутствовал", - заявил Крапивник.
Что могут сделать Германия и Франция? У них много ветеранов, пусть не обстрелянных, но понимающих военное дело, подчеркнул собеседник издания. Это сержанты, унтер-офицеры и офицеры. Это основа, на которой строится вся армия. Потом туда накачиваются молодые солдаты. Да, поначалу потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт, продолжил Крапивник.
Так можно сделать, хотя это будет социально дорого, рассказал бывший подполковник американской армии.
Вопрос в том еще, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдут умирать за Германию. Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку, резюмировал Крапивник.
О перспективах российско-украинского конфликта и о роли в нем Запада - в материале издания Украина.ру Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер.
 
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