"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях - 01.01.2025 Украина.ру
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"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях
"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях - 01.01.2025 Украина.ру
"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях
Освобожденные от украинских войск населенные пункты испытывают серьезные проблемы гуманитарного характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
2025-01-01T08:00
2025-01-01T08:00
новости
россия
татьяна монтян
беженцы
украина
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Она рассказала, что как волонтер бывает во многих таких населенных пунктах, которые еще недавно были под властью Украины. В настоящий момент там наблюдается "настоящая гуманитарная катастрофа", подчеркнула Монтян.Местная власть с этим ничего не делает. Никому это не надо. Никому эти люди не нужны", - заявила она.Люди живут в подвалах и уцелевших квартирах, топят чем-то подручным, продолжила Монтян. Там нет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды. Люди говорят, что мечтали бы попить обычной бутилированной чистой воды. Это предел их мечтаний, добавила она."И самое страшное в том, что даже из этих условий люди в массе своей не хотят эвакуироваться в пункты временного размещения, потому что ПВРы еще кошмарнее. Что такое ПВР? Это замученное здание, где раньше была школа или клуб. В огромных комнатах расставлены десятки раскладушек в полметра друг от друга. На них спят все вперемежку: молодые, старые, дети, больные, инвалиды, люди с собаками и котами. Но никому это неинтересно", - заявила Монтян.Волонтеры пытаются помогать нуждающимся чем могут, но их усилий не хватает, резюмировала она.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, татьяна монтян, беженцы, украина
Новости, Россия, Татьяна Монтян, беженцы, Украина

"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях

08:00 01.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеженцы с освобожденных территорий в ПВР
Беженцы с освобожденных территорий в ПВР - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Освобожденные от украинских войск населенные пункты испытывают серьезные проблемы гуманитарного характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
Она рассказала, что как волонтер бывает во многих таких населенных пунктах, которые еще недавно были под властью Украины. В настоящий момент там наблюдается "настоящая гуманитарная катастрофа", подчеркнула Монтян.
Местная власть с этим ничего не делает. Никому это не надо. Никому эти люди не нужны", - заявила она.
Люди живут в подвалах и уцелевших квартирах, топят чем-то подручным, продолжила Монтян. Там нет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды. Люди говорят, что мечтали бы попить обычной бутилированной чистой воды. Это предел их мечтаний, добавила она.
"И самое страшное в том, что даже из этих условий люди в массе своей не хотят эвакуироваться в пункты временного размещения, потому что ПВРы еще кошмарнее. Что такое ПВР? Это замученное здание, где раньше была школа или клуб. В огромных комнатах расставлены десятки раскладушек в полметра друг от друга. На них спят все вперемежку: молодые, старые, дети, больные, инвалиды, люди с собаками и котами. Но никому это неинтересно", - заявила Монтян.
Волонтеры пытаются помогать нуждающимся чем могут, но их усилий не хватает, резюмировала она.
О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.
 
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