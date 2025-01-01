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"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях

"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях - 01.01.2025 Украина.ру

"Гуманитарная катастрофа": Монтян о том, что происходит на освобожденных территориях

Освобожденные от украинских войск населенные пункты испытывают серьезные проблемы гуманитарного характера. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2025-01-01T08:00

2025-01-01T08:00

2025-01-01T08:00

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Она рассказала, что как волонтер бывает во многих таких населенных пунктах, которые еще недавно были под властью Украины. В настоящий момент там наблюдается "настоящая гуманитарная катастрофа", подчеркнула Монтян.Местная власть с этим ничего не делает. Никому это не надо. Никому эти люди не нужны", - заявила она.Люди живут в подвалах и уцелевших квартирах, топят чем-то подручным, продолжила Монтян. Там нет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды. Люди говорят, что мечтали бы попить обычной бутилированной чистой воды. Это предел их мечтаний, добавила она."И самое страшное в том, что даже из этих условий люди в массе своей не хотят эвакуироваться в пункты временного размещения, потому что ПВРы еще кошмарнее. Что такое ПВР? Это замученное здание, где раньше была школа или клуб. В огромных комнатах расставлены десятки раскладушек в полметра друг от друга. На них спят все вперемежку: молодые, старые, дети, больные, инвалиды, люди с собаками и котами. Но никому это неинтересно", - заявила Монтян.Волонтеры пытаются помогать нуждающимся чем могут, но их усилий не хватает, резюмировала она.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, татьяна монтян, беженцы, украина