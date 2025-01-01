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"Им еще придется побегать за мной": Монтян о том, как защититься от украинских спецслужб

"Им еще придется побегать за мной": Монтян о том, как защититься от украинских спецслужб - 01.01.2025 Украина.ру

"Им еще придется побегать за мной": Монтян о том, как защититься от украинских спецслужб

Никакие меры предосторожности не помогут, если спецслужбы Украины задумали вас убить. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян

2025-01-01T04:15

2025-01-01T04:15

2025-01-01T04:15

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татьяна монтян

игорь кириллов

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Собеседница издания рассказала, что заботится о своей безопасности по мере сил. "Понятно, что если меня всерьез захотят убить, то не помогут никакие меры предосторожности. Но я не собираюсь облегчать жизнь террористам. Им еще придется побегать за мной по Донецку", - заявила она.Комментируя убийство в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, Монтян выразила мнение, что мы сами помогли украинским спецслужбам организовать на него покушение. "Ну нельзя ходить домой в одно и то же время. Ну нельзя жить без минимальной охраны. Ладно, мы с вами простые смертные. Но как можно было так относиться к безопасности представителя высшего военного командования России? Этого я искренне не понимаю", - отметила она.По словам Монтян, Кириллов был максимально легкой целью для террористов. Им достаточно было лишь узнать его адрес и нанять пару "ценных специалистов", добавила адвокат.О том, когда и чем закончится российско-украинский конфликт - в материале издания Украина.ру Татьяна Монтян: России пора готовиться не к последствиям договорняков, а к реальной войне со всем Западом.

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новости, россия, украина, татьяна монтян, игорь кириллов