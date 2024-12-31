https://ukraina.ru/20241231/1060084398.html
На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев
На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев - 31.12.2024 Украина.ру
На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев
Российский писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в эфире Украина.ру оценил боеспособность сторон на фронте, а также рассказал о проблемах снабжения и о вероятности ядерной войны в 2025 году
2024-12-31T15:09
2024-12-31T15:09
2024-12-31T15:09
видео
россия
украина
курская область
нато
вооруженные силы украины
сво
запад
ядерное оружие
ядерное
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00:29 - СВО: оценка боеспособности сторон.03:20 - О причинах медленного освобождения Курской области.05:13 - О передаче списанного оружия.10:31 - О проблемах снабжения малым транспортом.13:42 - О коллективном управлении боем и полководцах.16:59 - О вероятности мобилизации в 2025 году.19:25 - О методах ядерного сдерживания.22:41 - О большой войне с НАТО.26:01 - Стратегия России в отношении Запада.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, курская область, нато, вооруженные силы украины, сво, запад, ядерное оружие, ядерное, "орешник", видео
Видео, Россия, Украина, Курская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, Запад, Ядерное оружие, ядерное, "Орешник"
На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев
Российский писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в эфире Украина.ру оценил боеспособность сторон на фронте, а также рассказал о проблемах снабжения и о вероятности ядерной войны в 2025 году
00:29 - СВО: оценка боеспособности сторон.
03:20 - О причинах медленного освобождения Курской области
.
05:13 - О передаче списанного оружия.
10:31 - О проблемах снабжения малым транспортом.
13:42 - О коллективном управлении боем и полководцах.
16:59 - О вероятности мобилизации в 2025 году.
19:25 - О методах ядерного сдерживания.
22:41 - О большой войне с НАТО.
26:01 - Стратегия России в отношении Запада
.