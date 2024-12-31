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На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев

На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев - 31.12.2024 Украина.ру

На Украину 10 и 15 на НАТО: о простой арифметике "Орешника" и очень злой России – Садулаев

Российский писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в эфире Украина.ру оценил боеспособность сторон на фронте, а также рассказал о проблемах снабжения и о вероятности ядерной войны в 2025 году

2024-12-31T15:09

2024-12-31T15:09

2024-12-31T15:09

видео

россия

украина

курская область

нато

вооруженные силы украины

сво

запад

ядерное оружие

ядерное

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00:29 - СВО: оценка боеспособности сторон.03:20 - О причинах медленного освобождения Курской области.05:13 - О передаче списанного оружия.10:31 - О проблемах снабжения малым транспортом.13:42 - О коллективном управлении боем и полководцах.16:59 - О вероятности мобилизации в 2025 году.19:25 - О методах ядерного сдерживания.22:41 - О большой войне с НАТО.26:01 - Стратегия России в отношении Запада.

россия

украина

курская область

запад

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