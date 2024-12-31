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Бежать из страны иди заключить мир с Россией. Украинские эксперты в ожидании катастрофы

Бежать из страны иди заключить мир с Россией. Украинские эксперты в ожидании катастрофы - 31.12.2024 Украина.ру

Бежать из страны иди заключить мир с Россией. Украинские эксперты в ожидании катастрофы

На Украине начинают догадываться, что ничем добрым для киевского режима конфликт не закончится, что страну ждет катастрофа, которой можно избежать только срочной остановкой войны. Но догадываются и о том, что остановки не будет.

2024-12-31T05:46

2024-12-31T05:46

2024-12-31T05:46

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Об этом, в частности, заявил в своем видеоблоге львовский журналист Остап Дроздов. По его мнению, не зря западные партнеры пытаются принудить Зеленского к переговорам, на Западе "сидят мудрые люди с аналитикой на столе, и эту аналитику писали не сценаристы КВНов", это данные и выводы серьезных разведслужб.И на Западе "понимают, что, исходя из той динамики и течения войны, которое мы наблюдаем в последние месяцы, вообще никакого позитивного сценария развязки войны для Украины (для киевского режима — Ред.) нет", - сказал Дроздов, добавив, что поэтому партнеры исходят из того, чтобы не допустить самого катастрофического для Киева сценария.Поэтому, считает журналист, сейчас обсуждается тема размещения на территории Украины иностранного контингента, но это надо было делать раньше, года два назад — однако Киев вёл себя тогда слишком самонадеянно, офис Зеленского просил денег и оружия - "а остальное мы сами".Теперь же Россия продвигается все быстрее, за последние два месяца занято больше территорий, чем за предыдущие полтора года — и, по выражению Дроздова, "эта ползучая оккупация приобрела бульдозерный стабильный ритм".Львовский журналист констатировал, что в результате теперь "Украина (киевский режим — Ред.) в состоянии такой зависимости от внешней помощи, что мы не можем самостоятельно ни вести войну, ни её закончить".А заканчивать войну Киеву надо как можно быстрее, считает украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он в эфире интернет-канала Politeka сравнил возникшие на фронте тактические кризисы на ряде направлений с серьёзными порезами и заявил, что государству (киевскому режиму — Ред.) необходимо сейчас предпринимать меры, чтобы эти кризисы не привели к обрушению (киевского режима — Ред.).Какие же меры тут можно предпринять? По словам украинского эксперта, "задача Киева — войну как можно быстрее остановить, закончить".Но хочет ли быстрого или даже медленного завершения конфликта клика Зеленского? Это вопрос. Как мы уже указывали в предыдущих обзорах, многие украинские эксперты полагают, что Зеленский будет любыми способами пытаться продлить конфликт как можно дольше, поскольку мир означает для него скорую политическую (может быть и не только политическую) смерть.В этих попытках он сможет опереться на те силы на Западе, которые опасаются аудита затраченных на украинский конфликт средств (проведение такой проверки обещал новоизбранный президент СЩА Дональд Трамп).Речь идёт о значительных средствах. В Пентагоне подсчитали, что при действующей администрации президента США Джо Байдене Украине, точнее, киевскому режиму, было выделено 66 млрд долларов "помощи в безопасности".В продолжении войны заинтересовано и влиятельное оружейное лобби в США. Как заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, "США не устали от этого конфликта, у них огромные поля списанной или законсервированной техники, так что не себе в убыток работают, а только в интересах оружейного лобби".Киевский режим, подняв налоги для финансирования ВСУ и получив от Запада новую порцию средств, настроен пока что на продолжение войны. На это же настроены глобалисты. Байден заявил, что США находятся в процессе поставки Украине "сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники". Не для мира же такие поставки?Люди на подконтрольной Киеву части Украины эту готовность киевской верхушки к продолжению кровопролития видят и чувствуют, практически все уверены в скором снижении мобилизационного возраста. И потому предпринимают соответствующие меры - кто какие может предпринять.Украинское издание "Страна" приводит слова доцента Киевской школы экономики и консультанта Всемирного банка Ольги Купец, которая рассказала: "В Западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее, чтобы спастись от мобилизации".Популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада в связи с этим отмечает, что в этом нет ничего удивительного."Никто не хочет оставлять мальчиков в этой стране. И первыми их вывезли ещё давно элиты. Теперь вывозят все", - констатирует тг-канал.Позиция России известна. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости, Москва готова к переговорам, но - "они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Павла Волкова "Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года"

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Сергей Зуев

украина, запад, москва, владимир зеленский, джо байден, эксклюзив