https://ukraina.ru/20241230/1060063849.html

Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года

Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года - 30.12.2024 Украина.ру

Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года

В ожидании Трампа мир обсуждает сценарии переговорного процесса по Украине. Стороны понимают, что Россия останется с территориями согласно "реалиям на земле", а Украина — с некими гарантиями со стороны Запада. Но Запад не един и гарантии, которые могли бы дать одни, не устраивают других. Поэтому все говорят о мире, но готовятся к войне.

2024-12-30T07:52

2024-12-30T07:52

2024-12-30T07:52

эксклюзив

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059945326_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_5ca66b57a2e4c98132fba36227e94552.jpg.webp

Пять умозрительных сценариевУкраинское общество подходит к концу 2024 года в сомнениях. Очередной опрос фонда "Демократические инициативы" показывает, что к потере территорий ради завершения войны в этом году готово на 14% респондентов больше, чем в прошлом, а не готово — на 16% меньше. Исследование же Gallup впервые зафиксировало перевес сторонников скорейшего прекращения войны c уступкой территорий над противниками такого сценария. Хотя 55% опрошенных все еще называют лучшей гарантией безопасности для Украины вступление в НАТО, а за нейтральный статус выступило только 12%, это вполне объяснимо государственной пропагандой — почти до конца года Зеленский маниакально требовал приглашения (не вступления — об этом вообще речи идти не может) Украины в НАТО, поэтому народ и думает, что это лучший вариант. Учитывая, что многие страны НАТО отказываются даже обсуждать приглашение Украины в Альянс, то, скорее всего, мы увидим изменения в риторике властей Украины, а значит и очередные изменения в общественном мнении.Падает и готовность населения Западной Европы оказывать помощь Украине "до победы". По данным опроса YouGov, в Германии сторонников переговоров с Россией уже 45% против 28% сторонников войны, во Франции — 43% против 23%, в Италии — 55% против 15%, в Испании — 46% против 25%. Наиболее воинственными остаются британцы, но их перевес над сторонниками переговоров минимален.Можно не верить социологическим опросам, проведенным в военное время, тем не менее динамика сдвига общественного мнения в сторону завершения войны на любых условиях очевидна. Этому способствуют объективные обстоятельства: миллионы людей выехали из страны, насильственная мобилизация не покрывает потерь, экономика по большей части разрушена, а помощь Запада ограничена, Россия пусть и медленно, но наступает, а ставка на операцию в Курской области как на то, что остановит Россию и приведет к немедленным переговорам на выгодных Киеву условиях, не сыграла. В итоге Зеленский официально изменил стратегию Украины, отказавшись от планов выхода на границы 1991 года военным путем. Реальность такова, что теперь Киев согласится на мирный договор "с учетом реалий на земле", а камнем преткновения остается то, о чем было сказано выше — гарантии безопасности.В то же время, к концу года Киев начал получать давно обещанные Западом деньги — прибыль от замороженных российских активов и еще кое-какие гранты и кредиты. Первый миллиард из запланированных 20-ти от США Украина получила на прошлой неделе, еще миллиард дали Япония и Британия в рамках программы Всемирного банка. Таким образом, у Украины появляется финансовый ресурс для продолжения войны еще на полгода-год, а может и надежда дотянуть до новых выборов в Конгресс США в надежде на победу "демократов" и новую программу американской военной помощи. Надежды подогревает то, что даже сейчас перевес "республиканцев" в Конгрессе ничтожен и далеко не все "республиканцы" поддерживают Трампа, что показало недавнее бюджетное голосование, которое, скорее всего, будет стоить поста спикеру Джонсону. В общем, непонятно, не будет ли Конгресс саботировать трамповские инициативы. Да что там, все еще непонятно, каковыми будут те самые инициативы.Газета Financial Times видит пять возможных сценариев:1. "Сделка". Вариант самый компромиссный и самый надежный в плане предотвращения мировой войны. Он предполагает договор, по которому Россия и Китай сохраняют свои традиционные сферы влияния, а США фокусируются на интересах в Латинской Америке ну и, конечно, лезут в Арктику через попытку получить контроль над Гренландией (Арктика, очевидно — место будущего большого столкновения). Россия в таком случае получит смягчение санкций и мирный договор с Украиной без гарантий безопасности, которых требует Киев. С Китаем останется напряженность, но только на словах, торговля продолжится, а интерес США к Тайваню снизится. Главный проигравший при этом варианте — Европа.2. "Случайная война". США и Европа начинают торговые войны друг с другом, в ЕС усиливаются правые популисты, большая часть из которых сегодня требует снятия санкций с РФ. По Украине согласовывается мирный договор, но гарантии безопасности эфемерные, а Трамп говорит, что Америка не будет защищать своих союзников, раз они не хотят вносить больший вклад в НАТО. В условиях раздрая на Западе, Россия или Китай начинают военные действия и США, несмотря на риторику Трампа, вынуждены вступать в конфликт.3. "Анархия". Трамп начинает торговые войны со всеми. Прямого военного столкновения США, Китая, России и ЕС нет, но все участвуют в региональных войнах в борьбе за влияние. Из-за бесконечных войн на периферии рушатся развивающиеся государства, появляются новые потоки беженцев, в мире растут праворадикальные настроения.4. "Глобализация без Америки". Трамп уходит в жесткий МАГА-изоляционизм, вводит протекционистские тарифы и покидает ВТО. В ответ ЕС открывает рынок Китаю, КНР строит заводы в Евросоюзе, тем самым сдерживая "агрессию России против Европы". Хотя, непонятно, зачем России эта агрессия, если Китаю понадобится все больше и больше энергоносителей для новых европейских заводов. Глобальный Юг все больше подпадает под влияние КНР, БРИКС расширяется, роль доллара снижается.5. "America First". Вашингтон вливает ресурсы в обеспечение мирового влияния и заставляет ЕС и Японию увеличивать средства на оборону. Китай входит в кризис из-за американских заградительных тарифов и из-за того, что его не пускают в Европу. Также США додавливают Иран, где меняется режим. Для Зеленского это наилучший вариант, но он, пожалуй, самый маловероятный из всех.Сценарии очень умозрительны и пока единственным честным ответом на вопрос о том, что будет после инаугурации Трампа, будет ответ — не понятно. Хотя ожидания у украинского общества есть. 45% опрошенных КМИС респондентов считает, что Трамп приближает более-менее справедливый для Украины мир, и только 14% думают, что будет все наоборот. Интересно, что 31% убежден, что мир все-таки наступит, но для Украины он не будет справедлив, что бы это ни значило.Киев готов к мобилизации молодежи, хоть это и бессмысленноИ все же Украина, получив деньги, готовится к снижению возраста мобилизации.На самом деле, все понимают, что это плохое решение. Поколение 18-25 летних на Украине малочисленное, часть его является студентами и имеет отсрочку, часть за время СВО выехала за границу до 18-летия, мало кто из этих людей служил и имеет хоть какое-то представление о военном деле. Нельзя забывать и о том, что "зумеры" — наименее политизированное и неимение радикализированное поколение, в отличие от часто совершенно безумных 30-50-летних граждан Украины, которые проходили Майдан в сознательном возрасте и которые сегодня являются опорой ВСУ и опорой режима в целом. Да и кто в здравом уме пойдет воевать сейчас, когда все только и обсуждают, что через пару месяцев война может закончиться? Принудительная мобилизация "зумеров" наверняка вызовет протест у матерей, которые могут сколько угодно насылать смертные кары на Путина и весь русский народ, но, когда вопрос касается непосредственно жизни их детей, сразу становятся сторонницами мирных переговоров. А если таковые после инаугурации Трампа начнутся, то создавать лишнее социальное напряжение властям Украины не с руки, ведь им потенциально готовиться к выборам.Тем не менее, Вашингтон требует снижать возраст. Психологические причины требований понять можно — почему США должны давать Киеву деньги и оружие, повышая риски развязывания никому не нужной ядерной войны, если сам Киев не собирается полноценно вовлекаться в военные действия? Поэтому, хотя большого потока военнослужащих снижение возраста мобилизации не даст, но может стать аргументом для Запада — мы выполнили требования и максимально вовлекаемся в войну, поэтому вы должны нам дать больше денег и оружия.Итак, вопрос остается в подвешенном состоянии. Недели полторы назад советник Верховной Рады Волянский сказал, что решение о снижении мобилизационного возраста примут не позднее марта. Дата очевидная — именно тогда все ждут предложения от Трампа, по результатам которого либо будет подписан мирный договор, либо война продолжится. Однако слова Волянского опровергли, а его самого собрались увольнять. Власти очень не хотят "сливать" решение заранее, поскольку опасаются нового исхода молодежи из страны. Семнадцатилетние уедут законно, те, кто старше — незаконно, но тоже уедут. Никакие деньги не стоят смерти на фронте."Слил" информацию о подготовке к снижению возраста и представитель 17 Полтавской бригады Нацгвардии Сергей Лунич, который заявил, что бригада вскоре ждет пополнение из 20-летних парней — законопроект якобы уже "лежит на столе в Верховной раде", а воинские части получили распоряжение готовиться к приему и обучению. Эти слова тут же опроверг глава оборонного комитета Завитневич, а затем нардепы Вениславский и Гончаренко. А в самой бригаде заявили, что Лунич не имеет права комментировать законопроекты.В общем, информация так или иначе просачивается, но официальные лица будут все отрицать вплоть до конца зимы-начала весны. Кроме Трампа, Киев ждет обнуления российского наступательного потенциала. Если ВС РФ к тому моменту выдохнутся, то перед Россией тоже встанет дилемма — подписывать компромиссный мир или начинать мобилизацию, что российские власти делать очень не хотят. Министр обороны Белоусов сказал, что для занятия 4-х областей текущих сил достаточно, но и не более того. Интерпретировать это заявление как то, что мобилизации точно не будет, вряд ли следует. Скорее это планы и пожелания. И, естественно, объявление о том, что дальше 4-х областей планы России не распространяются. Но и в прошлый раз частичную мобилизацию никто не планировал, а она понадобилась. Мало того, не планировали даже присоединять к России Запорожскую и Херсонскую области, но "реалии на земле" вынудили.Так что надежды Киева небезосновательны, но, опять же, может получиться так, как в Курской области. Атаку производили, чтобы остановить российское наступление на Донбассе и добиться лучших позиций на переговорах, а оказалось, что у России было, чем продолжать наступление и ВСУ во многих местах посыпались. Учитывая острую нехватку личного состава и тяжелой техники, украинская армия может обвалиться раньше, чем истратит наступательный потенциал армия российская. Зеленский идет на риск. Если план выгорит, Украина потеряет только то, что потеряла уже, а сам Зеленский, возможно, даже сохранит власть. Путин отмечал, что подписывать договор можно даже с ним, если его переизберут. Если план не выгорит и ВСУ посыплется до весны, Россия попробует получить 4 региона в административных границах.Ну а пока на Украине ходят слухи о будущем снижении мобилизационного возраста, молодежь до 18 лет массово покидает страну. Доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец сообщила, что на Западной Украине "просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии". По ее словам, выезд организован, как туристические поездки и поездки на обучение, но на самом деле родители спасают своих детей от мобилизации. Матери часто вывозят детей, а сами потом возвращаются обратно.Киев продолжает попытки вернуть беженцев. Люди нужны не только для фронта, но и как налоговая база, которая сильно сократилась за время СВО. El Pais пишет, что украинские власти требуют от ЕС прекратить помощь беженцам и лишить выехавших мужчин призывного возраста консульских услуг. Однако сомнительно, чтобы это даже в случае реализации приведет к массовому возвращению граждан на Украину. Скорее они станут активнее натурализоваться на местах и искать постоянную работу. Большинство получивших в ЕС постоянную работу, обратно не вернутся даже после окончания войны. Министр нацединства Украины (да, теперь есть и такое) Алексей Чернышов предлагает заманивать мужчин из-за границы обещанием трудоустройства с бронированием. Но, во-первых, есть проблема со снятием брони со стратегических предприятий, а, во-вторых, бывает, что мобилизуют и людей с бронью. В украинской правовой системе надеяться на бумажку, как на средство спасения, последнее дело. А выехать из Украины уже не получится.Многие действительно все еще хотят вернуться домой, но только когда ситуация улучшится. Ноябрьское исследование УВКБ ООН показало, что таких 61%. Что такое "улучшится"? Речь не только о прекращении военных действий. Старший научный сотрудник украинского Института демографии Алексей Позняк утверждает, что главным стимулом возвращение будет возможность получать на родине хотя бы 70% от своей европейской зарплаты. Вот только даже не в самой богатой Польше беженцы из Украины зарабатывают 700-1300 евро в месяц, а средняя зарплата в Киеве — меньше 600 евро. И это Киев, где она сильно выше мелких городов. А если прибавлять соцвыплаты, которые положены в Европе, скажем, на детей, то разница получается колоссальной.О каком возвращении домой можно говорить, когда даже оставшиеся готовы на что угодно, лишь бы не попасть на фронт? Не секрет, что сотрудникам ТЦК можно заплатить прямо в автобусе и пойти домой. Правда, если повезет, потому что у военкомов есть обязательные планы, которые надо выполнить. Если попался сверх плана, то можно попробовать дать взятку. Новый же тренд в уклонении — поиск отцами 2-х детей одиноких беременных женщин для того, чтобы записаться отцом будущего ребенка. Третий ребенок освобождает от мобилизации. В интернете есть соответствующие объявления, в которых женщинам за "услугу" предлагают 1-2 тысячи долларов и даже алименты в будущем.Что можно "продать" избирателям?Вторая хроническая проблема Украины, кроме нехватки личного состава ВСУ, — вооружения. После полугодичного перерывая в американских поставках полноценная помощь так и не возобновилась.Дальнобойные западные ракеты, как и ожидалось, не привели ни к чему, кроме временной эскалации в мире. К том же, пишет The New York Times, они почти закончились. То есть разрешение на "дальнобой" не изменило характер войны и не привело к необдуманной реакции со стороны России, которая могла бы втянуть Запад в прямой конфликт. Истратить 6 млрд на поставки со кладов Пентагона Байден уже не успевает, а даже если бы и успел, на складах осталось не то, что нужно Киеву. Это видно, как по предыдущим мелким или относительно мелким поставкам, так и ожидаемой большой поставке на 1,25 млрд долларов, куда, по данным Associated Press, войдет "значительное количество боеприпасов", в том числе ракет "земля-воздух", системы ПВО Hawk, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. А нужны танки. Их все еще дает страдающая от политического кризиса и экономического спада Германия. Так в новом пакете помощи будут 15 "Леопардов" и 30 броневиков MRAP, но это не очень много. Все равно, больше дают систем ПВО и расходников к ним, что не влияет на боевые действия сегодня, но потенциально нужны в будущем, как часть тех самых гарантий безопасности Украине. Тот факт, что Запад так уперся в крайне дорогое ПВО, а не в тяжелую полевую технику, косвенно подтверждает, что все ждут завершения боевых действий и строят планы на будущее.При этом Германия закрывает уже давно принятый бюджет для помощи Украины. Ничего сверх этого пока не предполагается, хотя Трамп и пугает ЕС сокращением американской военной поддержки Киева. Репортер The Washington Post пообщался с украинскими военными в Днепропетровской области, и солдаты 33-й бригады сказали, что приветствовали бы прекращение огня в 2025 году, но боятся, что этого не произойдет, потому что "нас просто бросят", т.е. союзники прекратят поставки боеприпасов. Также говорят, что водителей БТР осталось по одному человеку на батальон. "У нас вообще есть пехота? Все сводится к паре парней, и им больше 50 лет. Что они собираются делать?" – говорит 37-летний оператор беспилотника Денис.Как бы подтверждая опасения украинских военных, лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии заявили The Independent, что без участия США Европа не готова противостоять России, как по политическим мотивам, так и по экономическим. "Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть", — сказал президент Латвии.Война в Украине закончится в 2025 году, заявил венгерский премьер Орбан, который сегодня является эмиссаром Трампа в ЕС. По его словам, в 2025 году "вместо политики войны вернется политика мирных лет, и мы снова будем иметь большие экономические успехи". Ему вторит председатель Совфеда РФ Матвиенко, говоря, что переговоры "несомненно начнутся в следующем году".Позиции сторон сходятся не только в том, что в 2025 году пора о чем-то договариваться, но даже в том, о чем договариваться не следует. Будущий спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что нужно избежать повторения Минских соглашений, которые "с треском провалились". По словам Келлога, Трамп хочет устойчивого мира в регионе, а устойчивым он сможет быть только, если все стороны примут его как более-менее справедливый. По сути, власти Украины и России (и США, на самом деле) по итогам переговоров должны иметь возможность заявить своему населению о победе.Глава МИД РФ Сергей Лавров говорит о том же самом — Россия готова к переговорам, но ради "надежных договоренностей" с механизмом невозможности их нарушений, а не ради временного перемирия, которое "сейчас стало бы путем в никуда". И, конечно, "решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе в целом". По словам Лаврова, России нужен такой договор, который обеспечит ее безопасность, но и "законные интересы безопасности наших соседей". Впрочем, от новых регионов Россия отказываться не будет ни при каких обстоятельствах, потому что "жители Крыма, Донбасса и "Новороссии" не могут, не хотят и не будут жить под властью Киева". Как эта позиция согласовывается с пресловутыми "реалиями на земле", учитывая, что ни один из этих регионов не контролируется Россией полностью, сказать сложно. Возможно руководство РФ все еще рассчитывает на то, что ВСУ рухнут до инаугурации Трампа. Мы уже обсуждали, что это не исключено, но содержит в себе и определенные риски — если ВСУ не рухнут, а наступательный потенциал ВС РФ закончится, то условия могут стать более компромиссными.Главным камнем преткновения остаются гарантии безопасности. От идеи введения миротворцев уже отказались в США и начинают отказываться в ЕС. Так, возможно будущий канцлер Германии Мерц призвал к скорейшему завершению конфликта и заявил, что для отправки европейских миротворцев нужен "не вызывающий возражений мандат в соответствии с международным правом", т.е. чтобы с этим согласилась Россия. Мерца позиционируют как "ястреба", потому что он все время критикует Шольца за отказ от поставок Украине ракет Taurus, но это может быть всего лишь частью предвыборной риторики. Главное, что миротворцы больше не в повестке.Также из повестки уходит НАТО. Даже из украинской. Посол Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что Киев готов получить гарантии безопасности, не связанные с НАТО. Он сказал, что членство в Альянсе, конечно, остается стратегической целью, но прямо сейчас, как временное решение, можно обсудить и другие варианты. По его словам, важно, чтобы эти варианты были чем-то серьезнее Будапештского меморандума, а "партнеры должны тщательно зафиксировать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если Россия снова нападет на нее". Тогда такие "временные" соглашения "могут стать частью возможного крупного мирного договора с Россией". Из этого следует, что Киев согласиться подписывать мир, если Запад предоставит ему после этого больше вооружений и какие-то отдельные письменные обещания помощи в возможном будущем конфликте. Это все еще не то, на что согласится Россия, но движение всех сторон к компромиссному плану налицо. Путин ведь тоже больше не требует вывода ВСУ из четырех регионов как предварительного условия для начала переговоров. Предварительных условий больше нет в принципе.Не просто так именно в этот момент в главном аналитическом органе Республиканской партии, издании Foreign Affairs, появилась статья старшего политолога корпорации RAND Сэмюэля Чарапа о возможных гарантиях безопасности для Украины. Он видит два варианта. Первый — тот, который хочет Киев. Это "южнокорейский" или "израильский" варианты с размещением на Украине либо военных баз западных стран, либо предоставление Западом ПВО и другого вооружения. Базы, как мы уже говорили, уже вне повестки, а вооружения все еще да. В нынешней ситуации Россия на такое тоже не пойдет, но все надеются, что к весне ситуация изменится (Россия — что в пользу России, Украина — что в пользу Украины). Второй вариант Чарапа — это вступление Украины в ЕС, что, по его мнению, тоже даст гарантии помощи от стран Евросоюза. Какие, трудно сказать, но суть не в этом. Вступление в ЕС как "плата" Киеву за отказ от территорий устроит Россию (Стамбульское соглашение, на котором все еще настаивает Путин как на основе, предполагало вступление Украины в ЕС). Вступление в ЕС устроит Трампа, который желает спихнуть финансовую ответственность за Украину на Европу и заняться вопросами Китая и Латинской Америки. Вступление в ЕС устроит Зеленского, который сможет "продать" это своим избирателям как реализацию долгожданной мечты, ради которой "стоял Майдан" и т.д. Есть, правда, один проблемный момент — ЕС не хочет вступления Украины. По крайней мере, без участия США в ее вооружении и восстановлении. Поэтому, как всегда, гладко было на бумаге, но забыли про овраги.Небезосновательный прогноз дает президент Сербии Вучич. Он считает, что по результатам войны главную выгоду получат США и Китай, больше всех проиграет Украина, но Россия и ЕС проиграют тоже. По его словам, Трамп "не будет поддерживать Украину финансово так сильно, как нынешняя администрация, он также пообещал заключить мир и, вероятно, сделает все возможное, чтобы выполнить это обещание, если война не обострится прежде". И вот это "если" вообще нельзя сбрасывать со счетов. У Зеленского появились кое-какие средства для временного продолжения войны, а значит, он ими воспользуется.Подробнее о том, на что рассчитывает Киев, в материале — "Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше".

https://ukraina.ru/20241229/1060059405.html

https://ukraina.ru/20241229/1058216599.html

https://ukraina.ru/20241229/1060063687.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, нато, сво, война, мир, переговоры