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Эффект оптоволокна: Рожин рассказал о новшестве БПЛА, с которым не может справиться РЭБ
Эффект оптоволокна: Рожин рассказал о новшестве БПЛА, с которым не может справиться РЭБ - 31.12.2024 Украина.ру
Эффект оптоволокна: Рожин рассказал о новшестве БПЛА, с которым не может справиться РЭБ
Во-первых, дроны постоянно меняют частоты. Во-вторых, сейчас появляются БПЛА на оптоволокне, на них РЭБ (радиоэлектронная борьба – Ред.) вообще не действует. "Поэтому говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо — нельзя"
2024-12-31T06:00
2024-12-31T06:00
2024-12-31T06:00
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вооруженные силы украины
вс рф
бпла
дроны
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борис рожин
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он рассказал, что бронетехнику российские военные давно оснащают "мангалами", сеткой и дополнительной защитой от дронов. РЭБ не во всех случаях может быть гарантированной защитой от БПЛА противника, заметил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что за все время СВО российская армия отставала от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам.“Нам нужны люди, способные их применять и ими управлять. Нужны те, кто умеют все это дело координировать. А также люди, которые учитывают беспилотие как фактор стратегии”, — считает военный технолог.Подробнее об этом — в материале Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241225/1059932410.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, бпла, дроны, рэб, борис рожин, детали
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА, дроны, РЭБ, Борис Рожин, детали
Эффект оптоволокна: Рожин рассказал о новшестве БПЛА, с которым не может справиться РЭБ
Во-первых, дроны постоянно меняют частоты. Во-вторых, сейчас появляются БПЛА на оптоволокне, на них РЭБ (радиоэлектронная борьба – Ред.) вообще не действует. "Поэтому говорить о том, что мы сейчас обмажемся РЭбом и все будет хорошо — нельзя"