Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского - 31.12.2024 Украина.ру
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Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского
Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского - 31.12.2024 Украина.ру
Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского
Украинский олигарх Виктор Пинчук начал кампанию по дискредитации Владимира Зеленского и его команды. Как с этим процессом связаны американцы, в своей колонке для издания Украина.ру пояснил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
2024-12-31T04:44
2024-12-31T04:44
новости
украина
владимир зеленский
виктор пинчук
михаил павлив
сша
дональд трамп
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По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене. В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым "отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам", отметил эксперт. Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине, добавил он."Украинский олигарх, зять экс-президента Кучмы, Виктор Пинчук уже начал системную работу по дискредитации Зеленского и Ко, причем с конкретными данными на руках, союзниками его в этом выступает свора украинских грантоедов, стремящихся выслужится перед новой администрацией и гарантировать себе сытую жизнь еще на четыре года", - заявил Павлив.Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок, подчеркнул политтехнолог. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры Владимира Зеленского, нет никаких сомнений, подытожил он.О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, виктор пинчук, михаил павлив, сша, дональд трамп
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Пинчук, Михаил Павлив, США, Дональд Трамп

Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского

04:44 31.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкВиктор Пинчук
Виктор Пинчук - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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Украинский олигарх Виктор Пинчук начал кампанию по дискредитации Владимира Зеленского и его команды. Как с этим процессом связаны американцы, в своей колонке для издания Украина.ру пояснил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене.
В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым "отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам", отметил эксперт.
Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине, добавил он.
"Украинский олигарх, зять экс-президента Кучмы, Виктор Пинчук уже начал системную работу по дискредитации Зеленского и Ко, причем с конкретными данными на руках, союзниками его в этом выступает свора украинских грантоедов, стремящихся выслужится перед новой администрацией и гарантировать себе сытую жизнь еще на четыре года", - заявил Павлив.
Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок, подчеркнул политтехнолог. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры Владимира Зеленского, нет никаких сомнений, подытожил он.
О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ПинчукМихаил ПавливСШАДональд Трамп
 
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