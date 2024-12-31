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Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского

Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского - 31.12.2024 Украина.ру

Политтехнолог объяснил, почему олигарх Пинчук начал кампанию по дискредитации Зеленского

Украинский олигарх Виктор Пинчук начал кампанию по дискредитации Владимира Зеленского и его команды. Как с этим процессом связаны американцы, в своей колонке для издания Украина.ру пояснил политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2024-12-31T04:44

2024-12-31T04:44

2024-12-31T04:44

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владимир зеленский

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По мнению Павлива, как только республиканцы во главе с Дональдом Трампом въедут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, то они начнут расследовать, куда же ушла вся американская помощь Украине, которая поставлялась при Джо Байдене. В целом, нет никаких сомнений, что практически все ключевые персоналии режима в том или ином формате причастны к самым "отвязанным и бесстыжим коррупционным схемам", отметил эксперт. Тем более, что у американцев в их расследовании будут и помощники на Украине, добавил он."Украинский олигарх, зять экс-президента Кучмы, Виктор Пинчук уже начал системную работу по дискредитации Зеленского и Ко, причем с конкретными данными на руках, союзниками его в этом выступает свора украинских грантоедов, стремящихся выслужится перед новой администрацией и гарантировать себе сытую жизнь еще на четыре года", - заявил Павлив.Так что, сколько веревочке не виться, а конец близок, подчеркнул политтехнолог. А в том, что это именно финал недолгой политической карьеры Владимира Зеленского, нет никаких сомнений, подытожил он.О том, как Соединенные Штаты при Дональде Трампе поступят с Украиной - в материале издания Украина.ру Что ждет Зеленского после инаугурации Трампа, сума или тюрьма?

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новости, украина, владимир зеленский, виктор пинчук, михаил павлив, сша, дональд трамп