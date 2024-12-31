"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Цели выбираются тщательно. Почему ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы? Они создавались на случай атомной войны. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные производства", — заявил Кнутов.
В качестве примера он решил привести один из массированных ударов ВС РФ по заводу "Луч".
"[Если ВС РФ ударили по этому заводу], значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя", — рассказал Кнутов.
Напомним, в комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
Подробности в материале Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"