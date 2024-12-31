"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине - 31.12.2024 Украина.ру
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"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине
"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине - 31.12.2024 Украина.ру
"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине
Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-31T05:40
2024-12-31T05:40
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В качестве примера он решил привести один из массированных ударов ВС РФ по заводу "Луч"."[Если ВС РФ ударили по этому заводу], значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя", — рассказал Кнутов.Напомним, в комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Подробности в материале Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
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новости, россия, украина, киев, удары, энергетика, вс рф, детали
Новости, Россия, Украина, Киев, удары, энергетика, ВС РФ, детали

"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине

05:40 31.12.2024
 
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Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Цели выбираются тщательно. Почему ВС РФ бьют по предприятиям, построенным еще в советские годы? Они создавались на случай атомной войны. Помимо надземных цехов, там есть подземные, где сосредоточены производства. Как правило, удары наносятся с расчетом, чтобы разрушить подземные производства", — заявил Кнутов.
В качестве примера он решил привести один из массированных ударов ВС РФ по заводу "Луч".
"[Если ВС РФ ударили по этому заводу], значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя", — рассказал Кнутов.
Напомним, в комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.
Подробности в материале Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
25 декабря, 12:07
"Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетикеВладимир Зеленский 25 декабря в своем телеграм-канале подтвердил массированный удар по энергетике Украины
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
 
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