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"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине

"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине - 31.12.2024 Украина.ру

"Разрушить подземные производства": Кнутов рассказал, как ВС РФ выбирают цели ударов на Украине

Все цели, которые выбирает Минобороны, связаны с военным производством и частично с энергетикой, которая опять же обеспечивает военные объекты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-31T05:40

2024-12-31T05:40

2024-12-31T05:40

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В качестве примера он решил привести один из массированных ударов ВС РФ по заводу "Луч"."[Если ВС РФ ударили по этому заводу], значит есть достоверная информация, что там сосредоточено военное производство. В основном, это беспилотники "Паляниця", "Пламя", — рассказал Кнутов.Напомним, в комментарии российского военного ведомства уточняется, что удары пришлись по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет РСЗО "Ольха", а также позиции ЗРК Patriot.Подробности в материале Киев в огне: ВС РФ ударили по военным объектам Украины, включая "Луч" и "Артем"Полный текст интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов

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новости, россия, украина, киев, удары, энергетика, вс рф, детали