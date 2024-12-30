https://ukraina.ru/20241230/1060068677.html
Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров
Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров - 30.12.2024 Украина.ру
Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров
Россия не будет принимать участие в "саммитах мира" по Украине и следить за заявлениями Владимира Зеленского. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на встрече с журналистами
2024-12-30T09:29
2024-12-30T09:29
2024-12-30T09:32
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Министр иностранных дел РФ отметил, что "невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой"."Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить", — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что в Москве верят не заявлениям, а реальным фактам, особенно когда это касается киевского режима.Глава российского МИДа отметил, что в Киеве не отменили задачу восстановления "территориальной целостности Украины" в границах 1991 года и вывода за эти границы российских войск. Такая задача присутствует в так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского, сказал глава МИД. Он отметил, что пригласить Россию на второй "саммит мира" хотят для того, чтобы предъявить ей "некий ультиматум".Кроме того, в беседе с журналистами Лавров указал, что обеспечение внеблокового статуса Украины остается целью СВО, и она будет достигнута.Об итогах уходящего года — в материале Евгении Кондаковой "Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, мид, саммит, граница, заявление, сво, детали, территория, киевский режим
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, МИД, саммит, граница, заявление, СВО, детали, территория, киевский режим
Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров
09:29 30.12.2024 (обновлено: 09:32 30.12.2024)
Россия не будет принимать участие в "саммитах мира" по Украине и следить за заявлениями Владимира Зеленского. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на встрече с журналистами