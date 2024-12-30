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Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров

Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров - 30.12.2024 Украина.ру

Россия не будет следить за заявлениями Зеленского и участвовать в "саммитах мира" — Лавров

Россия не будет принимать участие в "саммитах мира" по Украине и следить за заявлениями Владимира Зеленского. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на встрече с журналистами

2024-12-30T09:29

2024-12-30T09:29

2024-12-30T09:32

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Министр иностранных дел РФ отметил, что "невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой"."Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить", — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что в Москве верят не заявлениям, а реальным фактам, особенно когда это касается киевского режима.Глава российского МИДа отметил, что в Киеве не отменили задачу восстановления "территориальной целостности Украины" в границах 1991 года и вывода за эти границы российских войск. Такая задача присутствует в так называемой "формуле мира" Владимира Зеленского, сказал глава МИД. Он отметил, что пригласить Россию на второй "саммит мира" хотят для того, чтобы предъявить ей "некий ультиматум".Кроме того, в беседе с журналистами Лавров указал, что обеспечение внеблокового статуса Украины остается целью СВО, и она будет достигнута.Об итогах уходящего года — в материале Евгении Кондаковой "Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене" на сайте Украина.ру.

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