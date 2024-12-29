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Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим - 29.12.2024 Украина.ру
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря освободила резиденцию президента постсоветской республики в Тбилиси и присоединилась к митингующим оппозиционерам.
2024-12-29T11:00
2024-12-29T11:00
2024-12-29T11:25
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Зурабишвили не признаёт итогов парламентских выборов, состоявшихся в октябре. Она также подвергает сомнению легитимность нового президента Грузии – им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.По мнению Зурабишвили, инаугурация Кавелашвили является комичным сюжетом, не имеющей отношения к демократии "пародией". Об этом она рассказала своим сторонникам, прибывшим к президентскому дворцу по её призыву. Тем временем в парламенте Грузии состоялась инаугурация нового президента Грузии, избранного 14 декабря. Михаил Кавелашвили вступил в должность после принесения президентской присяги."Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – сказал Кавелашвили.Экс-президент Грузии со своими немногочисленными сторонниками обсуждает планы на будущее во время уличного митинга. Полиция не препятствует общению Зурабишвили.Ряд политологов высказали мнение о возможном возвращении Зурабишвили во Францию. Другой экс-президент постсоветской республики Михаил Саакашвили находится в тюрьме и оттуда заявляет, что позже однозначно выскажется от происходящем.Также на эту тему: Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене
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новости, грузия, тбилиси, франция, саломе зурабишвили, постсоветское пространство, бывший ссср, парламентские выборы, президентские выборы, оппозиция, восточное партнерство
Новости, Грузия, Тбилиси, Франция, Саломе Зурабишвили, постсоветское пространство, бывший СССР, парламентские выборы, президентские выборы, оппозиция, Восточное партнерство
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим
11:00 29.12.2024 (обновлено: 11:25 29.12.2024)
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря освободила резиденцию президента постсоветской республики в Тбилиси и присоединилась к митингующим оппозиционерам.
Зурабишвили не признаёт итогов парламентских выборов, состоявшихся в октябре. Она также подвергает сомнению легитимность нового президента Грузии – им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.
По мнению Зурабишвили, инаугурация Кавелашвили является комичным сюжетом, не имеющей отношения к демократии "пародией". Об этом она рассказала своим сторонникам, прибывшим к президентскому дворцу по её призыву.
Тем временем в парламенте Грузии состоялась инаугурация нового президента Грузии, избранного 14 декабря. Михаил Кавелашвили вступил в должность после принесения президентской присяги.
"Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – сказал Кавелашвили.
Экс-президент Грузии со своими немногочисленными сторонниками обсуждает планы на будущее во время уличного митинга. Полиция не препятствует общению Зурабишвили.
Ряд политологов высказали мнение о возможном возвращении Зурабишвили во Францию
. Другой экс-президент постсоветской республики Михаил Саакашвили находится в тюрьме и оттуда заявляет, что позже однозначно выскажется от происходящем.