https://ukraina.ru/20241229/1060060359.html

Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим

Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим - 29.12.2024 Украина.ру

Зурабишвили покинула дворец президента Грузии и ушла к митингующим

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили 29 декабря освободила резиденцию президента постсоветской республики в Тбилиси и присоединилась к митингующим оппозиционерам.

2024-12-29T11:00

2024-12-29T11:00

2024-12-29T11:25

новости

грузия

тбилиси

франция

саломе зурабишвили

постсоветское пространство

бывший ссср

парламентские выборы

президентские выборы

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0e/1059656072_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_d36a800ec9aec1aeb1af145ad48e616f.jpg

Зурабишвили не признаёт итогов парламентских выборов, состоявшихся в октябре. Она также подвергает сомнению легитимность нового президента Грузии – им стал Михаил Кавелашвили, впервые избранный по новой процедуре через голосование в парламенте.По мнению Зурабишвили, инаугурация Кавелашвили является комичным сюжетом, не имеющей отношения к демократии "пародией". Об этом она рассказала своим сторонникам, прибывшим к президентскому дворцу по её призыву. Тем временем в парламенте Грузии состоялась инаугурация нового президента Грузии, избранного 14 декабря. Михаил Кавелашвили вступил в должность после принесения президентской присяги."Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества", – сказал Кавелашвили.Экс-президент Грузии со своими немногочисленными сторонниками обсуждает планы на будущее во время уличного митинга. Полиция не препятствует общению Зурабишвили.Ряд политологов высказали мнение о возможном возвращении Зурабишвили во Францию. Другой экс-президент постсоветской республики Михаил Саакашвили находится в тюрьме и оттуда заявляет, что позже однозначно выскажется от происходящем.Также на эту тему: Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене

https://ukraina.ru/20241216/1059704628.html

грузия

тбилиси

франция

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, грузия, тбилиси, франция, саломе зурабишвили, постсоветское пространство, бывший ссср, парламентские выборы, президентские выборы, оппозиция, восточное партнерство