Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима - 29.12.2024 Украина.ру
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Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима
Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима - 29.12.2024 Украина.ру
Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима
На Украине эксперты и политики думают о том, продолжат ли западные партнёры помогать Киеву и каковы будут размеры этой помощи. А простые украинцы ищут способы спасти свои жизни.
2024-12-29T06:07
2024-12-29T06:07
эксклюзив
украина
россия
киев
олег царев
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада
нато
вооруженные силы украины
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Судя по сообщениям с мест, ВСУ по-прежнему испытывают серьезные трудности с пополнением. А те, кто в это пополнение уже попал, стараются сбежать при первой возможности.Украинские военкомы стараются, отлавливают на улицах кого только могут, не выбирая средств, но выполнить план все равно не получается. Дошло до того, что сотрудников ТЦК грозят самих отправить на фронт, если они не наберут нужного количества людей. Об этом рассказал в эфире ТСН военком из Ровенской области.Он также сообщил, что отношение местного населения к сотрудникам ТЦК стало враждебным, граждане избегают встреч с ними.Многие из тех, кто такой встречи избежать не смог, стараются избежать службы, самовольно оставляя свои части. Это приобрело такие масштабы, что Верховная Рада в августе этого года сняла уголовную ответственность за дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. В ноябре был принят закон о добровольном возвращении на службу. Расчёт был на то, что беглецы вернутся в ряды ВС, раз можно не опасаться наказания.Не помогло. Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с такой ситуацией отметил: "Украинские военные психологи констатируют, что закон, по которому после первого факта дезертирства можно вернуться в часть и не нести ответственность, принёс больше вреда, чем пользы"."Люди активно бегут со службы, понимая, что это не наказуемо, а вот возвращаться обратно пока не спешат. В результате после принятия закона случаев самовольного оставления части стало только больше. Недавно прокуратура Украины сообщала, что вернуться на службу по новому закону захотели только 4 тыс. человек. Тем временем счёт дезертиров идёт на десятки или даже сотни тысяч. Способствует этому и ухудшение положения дел на фронте", - написал Царёв в своем блоге.Он также отметил, что "мобилизация на Украине приобретает рождественско-новогодние оттенки". Так, военкомы забрали прямо у входа в детсад мужчину, который в костюме Санта Клауса нёс подарки детям.Ранее сообщалось, что и сами украинские военкомы иной раз маскируются, выдавая себя за безобидных "Санта Клаусов"…А что на фронте? Телеграм-канал "Сладков+" рассказалисторию двух украинских пленных, заблокированных взрывом в железобетонном бункере в Курахово. История эта закончилась их вызволением и отправкой в тыл российских войск."Офицеры и солдаты батальона "Реут" 5 гвардейской омсбр 51 ОА ЮВО МО РФ не давали этим украинским военным помереть. Рискуя жизнью (БЛА ВСУ это не хухры-мухры), доставляли им воду и еду. Это не пропагандистская история. Это подтверждение нашей сути, мы готовы бить их ножами, лопатками, стрелять и взрывать, пока они сопротивляются. Идущие в плен — выживают", - констатирует тг-канал."С мирным населением и военнопленными мы не воюем. Ребята, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения, советую вам — сдавайтесь свободно, не надо никого бояться. Вот пример - люди, которые сдались и спокойно теперь останутся в живых, увидят своих родных, близких", - говорит российский военный на распространенном бригадой видео .Он добавил, что теперь судьба этих пленных в их собственных руках — и не хотелось бы, чтобы они когда-нибудь снова взяли в руки оружие, "потому что они воюют со своим собственным народом"."Мы из Донбасса, мы не хотим воевать с собственным украинским народом. Те правители, которые находятся в Киеве, они создали такую ситуацию и столкнули лбами два братских народа", - сказал военный.Сколько еще может продолжаться противостояние? Многие считают, что воевать следует до полной победы России. Соглашаться на предложения Запада о заморозке конфликта с отсрочкой вступления Украины в НАТО на 10-15 лет нельзя, считает военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.По его мнению, высказанному в эфире "Первого севастопольского", такие предложения "являются абсолютным лицемерием американского истеблишмента", который хочет отсрочить прием киевского режима в НАТО лишь для того, чтобы лучше подготовиться к войне с Россией."Запад готовится к войне, готовится разрушить нашу идентичность, нашу историю, нашу религию. И никакого вхождения Украины в НАТО ни через 10, ни через 15 лет мы не видим", - приводит слова эксперта издание "Политнавигатор".Находящийся в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский не особенно верит в способность Киева продолжать войну еще хотя бы полгода (считается, что Запад на такой срок обеспечил киевский режим оружием и средствами)."Зеленский утратил доверие как главнокомандующий - со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому - “еще 6 месяцев” он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой “квартала”, - написал политик в своем телеграм-канале.По его мнению, сейчас "подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт". Дубинский подчеркнул, что такая ситуация возникла "прежде всего из-за высокого уровня дезертирства, скотского отношения к солдатам, бусификации и всепоглощающей коррупции".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"
https://ukraina.ru/20241227/1060002399.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, россия, киев, олег царев, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, нато, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Россия, Киев, Олег Царев, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, НАТО, Вооруженные силы Украины

Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима

06:07 29.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты и политики думают о том, продолжат ли западные партнёры помогать Киеву и каковы будут размеры этой помощи. А простые украинцы ищут способы спасти свои жизни.
Судя по сообщениям с мест, ВСУ по-прежнему испытывают серьезные трудности с пополнением. А те, кто в это пополнение уже попал, стараются сбежать при первой возможности.
Украинские военкомы стараются, отлавливают на улицах кого только могут, не выбирая средств, но выполнить план все равно не получается. Дошло до того, что сотрудников ТЦК грозят самих отправить на фронт, если они не наберут нужного количества людей. Об этом рассказал в эфире ТСН военком из Ровенской области.
Он также сообщил, что отношение местного населения к сотрудникам ТЦК стало враждебным, граждане избегают встреч с ними.
Многие из тех, кто такой встречи избежать не смог, стараются избежать службы, самовольно оставляя свои части. Это приобрело такие масштабы, что Верховная Рада в августе этого года сняла уголовную ответственность за дезертирство и самовольное оставление части, если это произошло впервые. В ноябре был принят закон о добровольном возвращении на службу. Расчёт был на то, что беглецы вернутся в ряды ВС, раз можно не опасаться наказания.
Не помогло. Бывший депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с такой ситуацией отметил: "Украинские военные психологи констатируют, что закон, по которому после первого факта дезертирства можно вернуться в часть и не нести ответственность, принёс больше вреда, чем пользы".
"Люди активно бегут со службы, понимая, что это не наказуемо, а вот возвращаться обратно пока не спешат. В результате после принятия закона случаев самовольного оставления части стало только больше. Недавно прокуратура Украины сообщала, что вернуться на службу по новому закону захотели только 4 тыс. человек. Тем временем счёт дезертиров идёт на десятки или даже сотни тысяч. Способствует этому и ухудшение положения дел на фронте", - написал Царёв в своем блоге.
Он также отметил, что "мобилизация на Украине приобретает рождественско-новогодние оттенки". Так, военкомы забрали прямо у входа в детсад мужчину, который в костюме Санта Клауса нёс подарки детям.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
27 декабря, 05:50
Все может рухнуть как костяшки домино. Украинские эксперты о ситуации в стране и на фронтеНа Украине думают над тем, долго ли получится воевать на чужие средства и спрашивают себя, зачем Зеленский украл у православных украинцев Рождество
Ранее сообщалось, что и сами украинские военкомы иной раз маскируются, выдавая себя за безобидных "Санта Клаусов"…
А что на фронте? Телеграм-канал "Сладков+" рассказалисторию двух украинских пленных, заблокированных взрывом в железобетонном бункере в Курахово. История эта закончилась их вызволением и отправкой в тыл российских войск.

"Офицеры и солдаты батальона "Реут" 5 гвардейской омсбр 51 ОА ЮВО МО РФ не давали этим украинским военным помереть. Рискуя жизнью (БЛА ВСУ это не хухры-мухры), доставляли им воду и еду. Это не пропагандистская история. Это подтверждение нашей сути, мы готовы бить их ножами, лопатками, стрелять и взрывать, пока они сопротивляются. Идущие в плен — выживают", - констатирует тг-канал.
"С мирным населением и военнопленными мы не воюем. Ребята, которые находятся по ту сторону линии соприкосновения, советую вам — сдавайтесь свободно, не надо никого бояться. Вот пример - люди, которые сдались и спокойно теперь останутся в живых, увидят своих родных, близких", - говорит российский военный на распространенном бригадой видео .
Он добавил, что теперь судьба этих пленных в их собственных руках — и не хотелось бы, чтобы они когда-нибудь снова взяли в руки оружие, "потому что они воюют со своим собственным народом".
"Мы из Донбасса, мы не хотим воевать с собственным украинским народом. Те правители, которые находятся в Киеве, они создали такую ситуацию и столкнули лбами два братских народа", - сказал военный.
Сколько еще может продолжаться противостояние? Многие считают, что воевать следует до полной победы России. Соглашаться на предложения Запада о заморозке конфликта с отсрочкой вступления Украины в НАТО на 10-15 лет нельзя, считает военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв.
По его мнению, высказанному в эфире "Первого севастопольского", такие предложения "являются абсолютным лицемерием американского истеблишмента", который хочет отсрочить прием киевского режима в НАТО лишь для того, чтобы лучше подготовиться к войне с Россией.
"Запад готовится к войне, готовится разрушить нашу идентичность, нашу историю, нашу религию. И никакого вхождения Украины в НАТО ни через 10, ни через 15 лет мы не видим", - приводит слова эксперта издание "Политнавигатор".
Находящийся в Лукьяновском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский не особенно верит в способность Киева продолжать войну еще хотя бы полгода (считается, что Запад на такой срок обеспечил киевский режим оружием и средствами).
"Зеленский утратил доверие как главнокомандующий - со стороны ВСУ и со стороны людей. Поэтому - “еще 6 месяцев” он сможет провоевать разве что сам, во главе с ротой “квартала”, - написал политик в своем телеграм-канале.
По его мнению, сейчас "подорвана сама институциональная возможность и способность ВСУ удерживать фронт". Дубинский подчеркнул, что такая ситуация возникла "прежде всего из-за высокого уровня дезертирства, скотского отношения к солдатам, бусификации и всепоглощающей коррупции".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Не с НАТО, так с ЕС. Украина хочет воевать против России с любым, кто даст оружие"
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияКиевОлег ЦаревАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная РадаНАТОВооруженные силы Украины
 
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