Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США - 23.02.2025 Украина.ру
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Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США
Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США - 23.02.2025 Украина.ру
Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США
Опасность расхождения в позициях у Москвы и Вашингтона есть всегда. Ведь Россия не 51-й штат США, а Америка не субъект РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-02-23T05:00
2025-02-23T05:00
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В среду, 19 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Подробности его слов в публикации "Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и СШАПолный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
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новости, россия, сша, москва, вашингтон, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Москва, Вашингтон, Вооруженные силы Украины

Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США

05:00 23.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Опасность расхождения в позициях у Москвы и Вашингтона есть всегда. Ведь Россия не 51-й штат США, а Америка не субъект РФ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
“Очевидно, что в таких переговорах будут разночтения. И отсутствие новостей по какому-либо из переговорных треков будет показателем того, что пока позиции несовместимы. Это, возможно, украинский вопрос, снятие санкций, стратегических вооружений. То есть отсутствие новостей — это и есть плохие новости. Где-то придется идти по минному полю, оставленному предыдущими администрациями Белого дома”, — заявил собеседник издания.
В среду, 19 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что России и США предстоит вместе "разгрести" наследие предыдущего президента Америки Джо Байдена, который делал все, чтобы разрушить любой фундамент долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона. Подробности его слов в публикации "Разгребать наследие Байдена предстоит вместе": Лавров о том, чем займутся Россия и США
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Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
 
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