Переговоры — минное поле: Анпилогов объяснил, что будет сигнализировать о разладе России и США

За месяц Трамп сделал больше, чем Байден за четыре года - вице-премьер Италии

Новый лидер США Дональд Трамп, вступивший в эту должность 20 января, уже успел сделать больше, чем его предшественник Джо Байден за весь период своего президентства. Такое мнение 20 февраля высказал в интервью газете Corriere della Sera итальянский вице-премьер, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини