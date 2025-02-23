Все сходится: политолог назвал дату, когда пройдут выборы на Украине
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога уже предопределил дату начала президентской кампании на Украине, а отталкиваясь от нее, можно предугадать, когда именно страна проведет выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
На этой неделе пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. Он сослался на данные от нескольких источников, в том числе в украинском ЦИК.
По мнению американиста, именно такую дату Порошенко* “взял не с потолка”.
“Думаю, что она уже как-то проговаривалась, прокатывалась, продумывалась”, — отметил он.
Кроме того, в интервью было замечено, что Келлогу президент США дал 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Если считать от даты его заявления, это получается 15 августа.
“Тогда все сходится. Если это так, то 15 августа будет стартовая президентская кампания на Украине. А 26 октября пройдут выборы”, — заявил Вайнер.
А о том, как эти выборы будут проходить на “новых” территориях России, в интервью изданию Украина.ру рассуждал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Он заметил, что раньше у ООН были специальные правила для проведения выборов на территории, где идут боевые действия.
По его словам, Киев должен утвердить финальное соглашение по итогам войны, чтобы следующее поколение не могло подкопаться к его правовой стороне и опротестовать.
А о том, на что может согласиться России в рамках проведения выборов президента Украины — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям
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