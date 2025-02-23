Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Линия фронта в Донбассе состоит из нескольких котлов, которые замкнула российская армия вокруг группировок ВСУ. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это военная задача ВС РФ. Политическая составляющая в этом вопросе абсолютно другая
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Зачистка карманов, в которых оказались ВСУ, это военная задача, наши так действуют с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны. А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области”, — считает собеседник издания.
По его словам, выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем “верещит” Владимир Зеленский, даже не возникал.