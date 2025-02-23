https://ukraina.ru/20250223/1061184961.html

Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”

Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах” - 23.02.2025 Украина.ру

Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”

Линия фронта в Донбассе состоит из нескольких котлов, которые замкнула российская армия вокруг группировок ВСУ. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это военная задача ВС РФ. Политическая составляющая в этом вопросе абсолютно другая

2025-02-23T06:45

2025-02-23T06:45

2025-02-23T06:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем “верещит” Владимир Зеленский, даже не возникал.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска

https://ukraina.ru/20250218/1061180536.html

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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф