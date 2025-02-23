Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах” - 23.02.2025 Украина.ру
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Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”
Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах” - 23.02.2025 Украина.ру
Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”
Линия фронта в Донбассе состоит из нескольких котлов, которые замкнула российская армия вокруг группировок ВСУ. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это военная задача ВС РФ. Политическая составляющая в этом вопросе абсолютно другая
2025-02-23T06:45
2025-02-23T06:45
новости
россия
донбасс
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По его словам, выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем “верещит” Владимир Зеленский, даже не возникал.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
https://ukraina.ru/20250218/1061180536.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Онуфриенко ответил, политическая или военная задача — зачищать ВСУ “в клещах”

06:45 23.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Линия фронта в Донбассе состоит из нескольких котлов, которые замкнула российская армия вокруг группировок ВСУ. Их зачистка и выравнивание линии фронта — это военная задача ВС РФ. Политическая составляющая в этом вопросе абсолютно другая
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
“Зачистка карманов, в которых оказались ВСУ, это военная задача, наши так действуют с мая прошлого года, когда поменялась стратегия наступательных действий с приходом нового министра обороны. А политическая составляющая в том, что когда начнутся серьезные переговоры с американцами, освободить максимально возможные территории Запорожской области, ДНР и ЛНР и выбить противника из Курской области”, — считает собеседник издания.
По его словам, выходить на переговоры желательно на максимально сильных позициях, чтобы вопрос об обмене территориями, о чем “верещит” Владимир Зеленский, даже не возникал.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
 
НовостиРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
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