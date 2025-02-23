Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
Плацдарм на западном берегу Оскола продолжает расширяться. За последние двое суток продвижение на этом участке по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По его словам, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил эксперт.
“Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется. За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадратных километров”, — заявил Онуфриенко.
Он также добавил, что столько же площади освобождено российскими войсками в районе Двуречной.
“И севернее плацдарма наши войска переправились чуть южнее села Тополи. Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск”, — рассказал собеседник издания.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
При этом войсками российской группировки нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области.
18 февраля, 06:00Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступокДаже если баланс между Россией и США будет составлять соотношение 10 на 90, компромисс подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. А что касается территориальных уступок Америки, то речь идет лишь о признании уже присоединенной площади