Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово - 23.02.2025 Украина.ру
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Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово - 23.02.2025 Украина.ру
Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
Плацдарм на западном берегу Оскола продолжает расширяться. За последние двое суток продвижение на этом участке по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-02-23T05:45
2025-02-23T05:45
новости
россия
оскол
курахово
вооруженные силы украины
вс рф
харьковская область
продвижение
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По его словам, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил эксперт.Он также добавил, что столько же площади освобождено российскими войсками в районе Двуречной.“И севернее плацдарма наши войска переправились чуть южнее села Тополи. Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск”, — рассказал собеседник издания.Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.При этом войсками российской группировки нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
https://ukraina.ru/20250218/1061139498.html
россия
оскол
курахово
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новости, россия, оскол, курахово, вооруженные силы украины, вс рф, харьковская область, продвижение
Новости, Россия, Оскол, Курахово, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Харьковская область, продвижение

Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово

05:45 23.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Плацдарм на западном берегу Оскола продолжает расширяться. За последние двое суток продвижение на этом участке по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
По его словам, наступление на Купянск возможно только по двум берегам. Мощнейший укрепрайон, расположенный в Купянске, создан и на западном, и на восточном берегах Оскола, река делит город пополам, отметил эксперт.
“Сейчас плацдарм на западном берегу очень быстро расширяется. За последние двое суток продвижение на этом плацдарме по своей скорости равняется продвижению ВС РФ от Дачного до Улаклы под Курахово, там освобождено порядка 20 квадратных километров”, — заявил Онуфриенко.
Он также добавил, что столько же площади освобождено российскими войсками в районе Двуречной.
“И севернее плацдарма наши войска переправились чуть южнее села Тополи. Это отвлекает внимание противника, а в случае успеха позволит занять значительно большую территорию вдоль Оскола, сформировав серьезный плацдарм для наступления на Купянск”, — рассказал собеседник издания.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
При этом войсками российской группировки нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области.
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Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
 
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05:45Онуфриенко сравнил продвижение на западе Оскола со скоростью ВС РФ под Курахово
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