Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы” - 23.02.2025 Украина.ру
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Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы” - 23.02.2025 Украина.ру
Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
Одна из главных задача американского лидера Дональда Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая. Для США миссия №1 — любой ценой рассорить Москву и Пекин. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
2025-02-23T07:00
2025-02-23T07:00
новости
китай
россия
сша
президент сша
запад
дональд трамп
си цзиньпин
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Он напомнил о словах китайского лидера Си Цзиньпина после переговоров с президентом России Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".Полный текст интервью Сергея Санакоева: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, россия, сша, президент сша, запад, дональд трамп, си цзиньпин
Новости, Китай, Россия, США, президент США, Запад, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”

07:00 23.02.2025
 
© Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Кристина Кормилицына
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Одна из главных задача американского лидера Дональда Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая. Для США миссия №1 — любой ценой рассорить Москву и Пекин. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
“Якобы теперь нас поманил Трамп, и мы можем совершить разворот на Запад, отрываясь от Китая. Но нерушимая дружба между двумя странами, это реальность, которую никто не сможет изменить”, — заявил собеседник издания.
Он напомнил о словах китайского лидера Си Цзиньпина после переговоров с президентом России Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".
18 февраля, 11:22
КНР приветствует переговоры России и США в Саудовской АравииОфициальный Пекин приветствует все миротворческие усилия в переговорном процессе. Об этом заявил на брифинге 18 февраля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Полный текст интервью Сергея Санакоева: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
 
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