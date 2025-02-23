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Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы” - 23.02.2025 Украина.ру
Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
Одна из главных задача американского лидера Дональда Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая. Для США миссия №1 — любой ценой рассорить Москву и Пекин. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
2025-02-23T07:00
2025-02-23T07:00
2025-02-23T07:00
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Он напомнил о словах китайского лидера Си Цзиньпина после переговоров с президентом России Владимиром Путиным: "Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены".Полный текст интервью Сергея Санакоева: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет
https://ukraina.ru/20250218/1061154962.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, сша, президент сша, запад, дональд трамп, си цзиньпин
Новости, Китай, Россия, США, президент США, Запад, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп развернул взор России от Китая на Запад? Эксперт ответил, встанут ли США поперек “нерушимой дружбы”
Одна из главных задача американского лидера Дональда Трампа не допустить еще большего сближения России и Китая. Для США миссия №1 — любой ценой рассорить Москву и Пекин. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев