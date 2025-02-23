https://ukraina.ru/20250223/1061183841.html

Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией

Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией - 23.02.2025 Украина.ру

Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией

Вооруженным силам РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Это уже задача конструкторов и оборонки России. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны

2025-02-23T06:30

2025-02-23T06:30

2025-02-23T06:30

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артиллерия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.Он также добавил, что в реалиях нынешней войны нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа — это прошлое.“Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудится”, — отметил Киселев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин подчеркнул, что авиация ВС РФ продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работе артиллерии припятствуют БПЛА противника.“Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться”, — объяснил Стешин.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250209/1060885669.html

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новости, россия, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, артиллерия