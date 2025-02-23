https://ukraina.ru/20250223/1061183841.html
Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией
Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией - 23.02.2025 Украина.ру
Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией
Вооруженным силам РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Это уже задача конструкторов и оборонки России. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны
2025-02-23T06:30
2025-02-23T06:30
2025-02-23T06:30
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россия
константиновка
вооруженные силы украины
вс рф
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артиллерия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.Он также добавил, что в реалиях нынешней войны нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа — это прошлое.“Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудится”, — отметил Киселев.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин подчеркнул, что авиация ВС РФ продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работе артиллерии припятствуют БПЛА противника.“Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться”, — объяснил Стешин.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
https://ukraina.ru/20250209/1060885669.html
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новости, россия, константиновка, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, артиллерия
Новости, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, артиллерия
Это прошлое: полковник Киселев рассказал, какие у ВС РФ есть проблемы с артиллерией
Вооруженным силам РФ нужно больше систем, способных работать высокоточными боеприпасами. Это уже задача конструкторов и оборонки России. Потому что сейчас уже бесперспективно использовать орудия 122-мм калибра, разработанные еще до Великой Отечественной войны
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев.
“Наша техника должна быть автоматизированной. Чтобы сигналы к расчетам приходили от оператора, который сидит на пункте управления где-то на Новой Земле, но спокойно просматривает все, что происходит на поле боя. То есть он должен управлять издалека автоматизированными ракетно-артиллерийскими системами”, — считает эксперт.
Он также добавил, что в реалиях нынешней войны нет смысла использовать 120-е и 82-е минометы лафетного типа — это прошлое.
“Нам нужны подвижные и скорострельные автомобили, способные работать на большой дистанции и при этом недоступные для противника: со своей системой РЭБ и системой обнаружения. Повторюсь, в вопросе артиллерии нам предстоит еще потрудится”, — отметил Киселев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
подчеркнул, что авиация ВС РФ продолжает функционировать в более размеренном темпе, а вот работе артиллерии припятствуют БПЛА противника.
“Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться”, — объяснил Стешин.