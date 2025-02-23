https://ukraina.ru/20250223/1061243598.html

Россия должна проявить большую гибкость, чтобы огонь Трампа не потух — американист

Россия должна проявить большую гибкость, чтобы огонь Трампа не потух — американист - 23.02.2025 Украина.ру

Россия должна проявить большую гибкость, чтобы огонь Трампа не потух — американист

Москва не может допустить того, чтобы президент США Дональд Трамп перегорел или остыл к решению вопроса по Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-23T06:00

2025-02-23T06:00

2025-02-23T06:00

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По его словам, это необходимо, ведь если Москва будет стоять непоколебимо на своем и ни в чем не пойдет на компромисс, это может “очень сильно расстроить” президента США, и он откажется от решения украинского кризиса.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин, комментируя действия военных ВС РФ на фронте, отметил, что, например, удар “Орешником” по Одесскому порту мог бы заставить Трампа поменять позицию по украинскому конфликту.По словам собеседника издания, это произошло бы под натиском глобалистов, которые начали бы давить на президента США.“Если мы начнем запускать "Орешники", у Зеленского появятся дополнительные аргументы заявить, что "русские проломят украинскую оборону и прорвутся в Польшу и в Прибалтику", — также добавил Сорокин.Помимо этого, он заявил, что Трамп уже пошел на минимальные условия Москвы, так как доверяет ей. О том, как эксперт смотрит на развитие отношений России и США — в интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и ОдессуПолный текст интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского

https://ukraina.ru/20250220/1061219412.html

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, "орешник", вс рф, украина