Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане
12:50 25.12.2024 (обновлено: 12:55 25.12.2024)
© МЧС Республики Казахстан
Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау. Об этом заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков.
Он отметил, что российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"К сожалению, был вынужден покинуть Санкт-Петербург президент Азербайджана Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования в связи с крушением азербайджанского самолета в Актау", - сказал официальный представитель Кремля.
Утром в среду летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Подробнее - в материале Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие на сайте Украина.ру.