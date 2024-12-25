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Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане

Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане - 25.12.2024 Украина.ру

Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане

Москва глубоко соболезнует тем, кто потерял близких в авиакатастрофе в Актау. Об этом заявил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-12-25T12:50

2024-12-25T12:50

2024-12-25T12:55

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"Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить", - сказал Песков.Он отметил, что российский лидер Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.Утром в среду летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.Подробнее - в материале Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие на сайте Украина.ру.

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новости, казахстан, кремль, азербайджан, дмитрий песков, владимир путин, ильхам алиев, росавиация, минздрав