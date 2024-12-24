https://ukraina.ru/20241224/1059906678.html
Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ - 24.12.2024 Украина.ру
Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины. На это указала испанская газета Pais
2024-12-24T11:21
2024-12-24T11:21
2024-12-24T11:46
новости
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир путин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_0:31:2025:1170_1920x0_80_0_0_69ac6481f3b4f688fb4021d993292ac2.jpg
"Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными, даже если это наносит ущерб Украине, стране-кандидату (на членство в Евросоюзе - ред.)", - говорится в материале.Там же написали об опасениях ЕС, что начало мирных переговоров по Украине, которые могут быть инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом, может побудить к действиям выступающие за восстановление связей с Россией страны ЕС и вызвать раскол в европейском единстве.Неназванный источник в ЕС на этом фоне призвал не "обманывать себя", отметив, что "когда наступит дипломатический диалог, могут появиться внутренние голоса, выступающие за восстановление отношений с Россией".На днях Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным". Ранее российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103004/91/1030049150_222:0:2025:1352_1920x0_80_0_0_066f73a02bb30d214b4fd650307fd97c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, ес
Новости, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ
11:21 24.12.2024 (обновлено: 11:46 24.12.2024)
В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины. На это указала испанская газета Pais
"Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными, даже если это наносит ущерб Украине, стране-кандидату (на членство в Евросоюзе - ред.)", - говорится в материале.
Там же написали об опасениях ЕС, что начало мирных переговоров по Украине, которые могут быть инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом
, может побудить к действиям выступающие за восстановление связей с Россией
страны ЕС и вызвать раскол в европейском единстве.
Неназванный источник в ЕС на этом фоне призвал не "обманывать себя", отметив, что "когда наступит дипломатический диалог, могут появиться внутренние голоса, выступающие за восстановление отношений с Россией".
На днях Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным". Ранее российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом.