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Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ

Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ - 24.12.2024 Украина.ру

Евросоюз засомневался в необходимости поддержки Киева — СМИ

В Евросоюзе растут сомнения по поводу поддержки Украины. На это указала испанская газета Pais

2024-12-24T11:21

2024-12-24T11:21

2024-12-24T11:46

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"Голоса, которые ставят под сомнение поддержку Киева или призывают к быстрому выходу из конфликта, усиливаются или становятся все более заметными, даже если это наносит ущерб Украине, стране-кандидату (на членство в Евросоюзе - ред.)", - говорится в материале.Там же написали об опасениях ЕС, что начало мирных переговоров по Украине, которые могут быть инициированы избранным президентом США Дональдом Трампом, может побудить к действиям выступающие за восстановление связей с Россией страны ЕС и вызвать раскол в европейском единстве.Неназванный источник в ЕС на этом фоне призвал не "обманывать себя", отметив, что "когда наступит дипломатический диалог, могут появиться внутренние голоса, выступающие за восстановление отношений с Россией".На днях Трамп заявил, что будет ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал конфликт "ужасным". Ранее российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, ес