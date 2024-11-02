Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией
09:44 02.11.2024 (обновлено: 10:28 02.11.2024)
Использовав средства ООН, выделенные на гуманитарные проекты по помощи пострадавшим от военных действий, Украина получила рекомендации по тому, как сконструировать "нового украинца", единственной целью которого должна стать война с Россией.
Региональные особенности нацификации
Мы уже писали о том, как до середины лета 2024 года на Украине действовал финансируемый правительством Японии проект ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной". В рамках проекта было сделано немало для улучшения качества жизни гражданских в зоне боевых действий, однако, прикрываясь международной гуманитарной программой, Украина использовала средства ООН для анализа процессов нацификации и рекомендаций по усилению её эффективности.
Литовская консалтинговая компания Civitta по заказу украинского Министерства молодежи и спорта подготовила "Аудит национальной и гражданской идентичности", в выводах которого — усиление гомогенизации общества Украины путем насильственной украинизации русского населения, а также демонизации общего российско-украинского исторического прошлого, героизации гитлеровских коллаборационистов украинского происхождения и введения в пантеон национальных героев участников нынешней войны.
Разбирая деятельность общественных организаций, которые "занимаются развитием украинской идентичности", литовский аналитический центр указывает, что их фокус направлен на "личностей, которые включились в борьбу за украинскую государственность" и на "военнослужащих, которые погибли на российско-украинской войне". Ключевые события, на которые делают ставку нацификаторы — это "период борьбы за украинскую государственность в 20 веке" (например, бой под Крутами) и современные события (например "революция достоинства", АТО и нынешняя война).
В то же время у нацификации есть объективные и субъективные региональные особенности, которые усложняют превращение населения Украины в монолитный общественный конструкт.
Литовцы проанализировали 25 областных программ национально-патриотического воспитания, которые базируются на Стратегии национально-патриотичного воспитания, утвержденной президентом Украины весной 2019 года. Это, кстати, значит, что СВО не имеет никакого отношения к реализуемой Украиной политике нацификации. Согласно Стратегии, Кабмин летом 2021 года (снова до СВО) утвердил три приоритетные направления до 2025 года:
- 1Формирование украинской гражданской идентичности: осуществление мероприятий, направленных на утверждение патриотизма и других общественно-государственных (национальных) ценностей (самобытность, воля, соборность, достоинство и т.д.), гражданского сознания и активной гражданской позиции детей и молодежи;
- 2Военно-патриотическое воспитание: осуществление мероприятий, направленных на формирование у граждан готовности к защите Украины, общественного содействия безопасности и обороне Украины, повышение престижа военной службы, чествование памяти защитников Украины;
- 3Формирование научно-методологических и методических основ НПВ: осуществление мероприятий, направленных на развитие целостной общегосударственной политики национально-патриотического воспитания.
Типичные проблемы, которые должны решить областные администрации, руководствуясь этими стратегиями, это:
- —"недостаточная системность формирования национальной идентичности" (заметьте — ее надо формировать, а значит ее нет);
- —"наличие существенных различий в системах ценностей, мировоззренческих ориентирах групп общества, отдельных граждан, вследствие чего продуцируются противоположные взгляды на прошлое и будущее нации" (а должны быть одинаковыми);
- —"наличие имперско-тоталитарных рудиментов в общественном сознании, расхождения представлений об историческом прошлом, вызванных веками безгосударственности, тоталитарным периодом, голодоморами и политическими репрессиями украинского духовно-культурного наследия и исторической памяти, что создает основу для продвижения несовместимых с независимостью государства местных идентичностей и языковых конфликтов" (снова же — альтернативные идентичности должны быть ликвидированы);
- —"недостаточная осведомленность населения об исторических фактах героической борьбы и освобождения от порабощения украинского народа и обретения независимости Украины" (точнее несогласие части населения с тем, что упомянутая борьба была против порабощения и ради независимости);
- —"отсутствие целостного национального языково-культурного пространства, устойчивости его к внешнему вмешательству и устойчивой работе по развитию украинского языка" (отсутствие, потому что на Украине живет много разных национальных, культурных и языковых групп, но одни должны быть сведены к одной);
- —"имеющееся влияние государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины" (снова же, поскольку далеко не все население Украины гомогенизировано так, как этого хотят власти);
- —"низкая готовность к защите территориальной целостности и независимости Украины" (что опять говорит о нетотальности представлений о текущей войне как о "битве добра со злом").
Слишком региональные
Итак, литовские аналитики признают, что население Украины многонационально, говорит не на одном языке и имеет разные представления о прошлом и будущем. Эта реальность является проблемой для легитимизации нынешней власти и ее политики, поскольку постоянно формирует возможные альтернативы, а альтернативы быть не должно.
Рассмотрим несколько региональных программ по нацификации, лучшей из которых литовские аналитики называют программу Винницкой области.
До 2025 года винницкая администрация планирует провести мероприятия, героизирующие исторических деятелей разных периодов с упором на тех, кто боролся против России. Выпущена вся монгольская и польско-литовская эпоха до казачества, нет эпохи Российской империи, советское время представлено только антибольшевистским движением и диссидентами, современный период упирается в Майдан.
В рамках военно-патриотического воспитания запланировано проведение трехдневных учебно-тренировочных сборов с учителями предмета "Защита Украины". Также предусмотрено создание баннерных версий передвижных выставок, в том числе "Герои не умирают", для экспонирования на открытых территориях в населенных пунктах области и в воинских частях. Предусмотрено проведение областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура") и подготовка тренеров-воспитателей. Для содействия работе молодежных центров, клубов, учреждений НПВ, планируется создание областного центра национально-патриотического воспитания. Для популяризации национальных видов спорта предусмотрена организация соревнования "Казацкие развлечения".
Все, по мнению литовских аналитиков, сделано правильно, но есть одна проблема — из предусмотренных на реализацию программы в 2023-2024 гг. почти 7,5 млн грн, реально было выделено лишь 4%.
Неплохая, как указано, программа составлена на Волыни. Она включает в себя проведение таких мероприятий, как: областная краеведческая конференция "Участие волынян в национально-освободительных движениях XX века"; акция " без семьи и своего рода нет нации и народа”; всеукраинская акция " Украинская революция: 100 лет надежды и борьбы"; проект " Небесный легион Волыни” и т.д.
В рамках направления военно-патриотического воспитания предполагается:
- —создание и обновление в учебных, библиотечных учреждениях и центрах национально-патриотического воспитания области мемориальных уголков "Они защищают Украину", "Герои не умирают";
- —проведение игры "Джура" ("Сокол"), "казацкая закалка", "Джура-десантник" и " Джура-пограничник”;
- —проведение областных соревнований "тропами УПА";
- —организация работы военно-патриотических лагерей "Легионер", "Повстанец", "Орияна", "Лидер" "Рейнджер Кэмп", "Сич" и т.д.
- —слет ветеранов ОУН-УПА* и молодежных общественных организаций патриотического направления в учебно-патриотическом лагере возрождение украинского духа "Волчанка";
- —Также предусмотрены мероприятия с участием волынян, которые принимали участие в "Революции Достоинства", АТО, нынешней войне.
Тоже, казалось бы, все правильно с точки зрения поставленных целей, но снова из запланированных почти 6 млн грн на реализацию проекта выделили всего 14%.
Во Львове, что интересно, программа, по мнению литовских аналитиков, очень плохая, типовая, без конкретики и показателей, и на нее почти ничего не выделено — всего около1 млн грн на два года. И вообще, главная критика программ западноукраинских регионов заключается в том, что они, хоть и идеологические правильные, но очень региональные, с местной спецификой, что мешает нацифицировать по такому же принципу другие регионы.
В качестве такой региональной замкнутости приводятся мероприятия типа "Влияние государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины, в частности с территории союзной стране-агрессору Республики Беларусь, граничащей с Ровненщиной" или "Слабое взаимодействие населения Ровненщины с зарубежными украинцами, в частности в Республике Польша и на территории Республики Беларусь".
11 ноября 2023, 13:01К вечной войне — готовы! Как украинская социология контролирует госзаказ по нацификации Новые данные украинских социологов об идентичности граждан Украины фактически являются отчетом о результатах нацификации и выполнении задач по построению мононационального, готового к вечной войне общества, что, как оказывается, на Украине закреплено законодательно.
Слишком обобщенные
Чем дальше на восток, тем мероприятия становятся более универсальными (как бы объединяющими страну), но в то же время более формализованными, без такого ксенофобского запала, а это лишает формальное объединение какого-либо внутреннего смысла. Так, в Киевской области, где на проект выделено аж 71% от запланированного финансирования в 22 млн грн, помимо игр "Сокол" ("Джура") предусмотрены только мероприятия, "направленные на разъяснение механизмов и особенностей их применения в условиях пребывания в сложных обстоятельствах и экстремальных ситуациях".
Очевидно, что это никуда не годится. Литовские аналитики пишут, что "мероприятия программы описаны обобщенно и без конкретики", "часть показателей качества программы рассчитана сомнительно", "блок ожидаемых результатов в целом содержит общие формулировки", "функция координации и контроля определена неоднозначно". То есть в Киеве, в отличие от Винницы и Волыни, есть деньги, но нет цели.
Если говорить о Центральной Украине, то граничащая с Россией Сумская область выглядит куда бодрее, чем богатая столица. В Сумской области действует областная целевая программа национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2022-2026 годы. Дополнительно область имеет программу "Молодежь Сумщины" на 2021-2025 годы, которая также предусматривает определенные мероприятия по развитию украинской гражданской идентичности в молодежи. При Сумском облсовете действует коммунальное учреждение "Сумской областной центр отдыха, оздоровления, туризма и военно-патриотического воспитания”.
Особый акцент делается на военно-спортивной подготовке и максимальном привлечении участников боевых действий, "Революции Достоинства", "Оранжевой революции" и "революции на граните" к процессу национально-патриотического воспитания. Все конкретные мероприятия направлены на чествования исторических событий, которые хоть как-то связаны с противостоянием с Россией. Главная цель — объяснить, что "Сумская область, как приграничная территория, часто ошибочно и стереотипно воспринимается как пророссийская".
Правда, с бюджетом у программы не очень — из запланированных 3 млн грн есть только 37%.
Как уже было сказано, чем дальше на юго-восток, тем сложнее с нацификацией. Так, соответствующая программа в Харькове, как отметили литовские аналитики, направлена на формирование "нового украинца", который действует на основе "национальных и европейских ценностей", увековечение памяти об исторических событиях и защитниках Украины, популяризацию исторического культурного наследия страны и Харьковщины, подготовку детей и молодежи к современным вызовам в сфере кибербезопасности, а также обеспечению развития пластового и скаутского движения в области.
Однако программа "отсканирована и не может быть скопирована", а "страницы выложены перевернуто и с разной перспективой, что значительно усложняет анализ документа". Это говорит о том, что документ местные чиновники готовили для отчета, а не для выполнения. А самое забавное, как всегда, касается финансирования. На реализацию программы требуется почти 15 млн грн, но сколько реально выделено — неизвестно.
Похожая картина наблюдается в Днепропетровске. Программа предусматривает "чествование памяти погибших борцов за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины"; популяризацию национальных аудиовизуальных продуктов, формирование семейных ценностей, предотвращение проявлений украинофобии, расовой и этнической нетерпимости, преодоление "постколониальных и посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения области", а также формирование лояльного отношения граждан к евроатлантической интеграции и сближению с НАТО.
Однако в анализе указано, что программа была принята в ноябре 2022 года, но в ней нет привязки к нынешнему военному контексту (из всего видно, что она составлена с учетом отделения от Украины только Крыма и Донбасса), "проблемы характеризуются нехваткой конкретики", "ожидаемые результаты расплывчаты и абстрактно сформулированы". Ну и из необходимых почти 29 млн на 2024 год выделено лишь 5%.
А в Запорожье, где список мероприятий тоже "очень обобщен", в 2023 году на программу выделили 8% из необходимых 1 млн 245 тыс гривен (в маленьких городах Западной Украины суммы на нацификацию запрашивались гораздо большие), а в 2024 году — вообще ничего.
16 октября, 06:05Нацификация Украины. Омбудсмен докладывает о достижении плановых показателейВ 2021 году на Украине подготовлен, а в 2023 году принят закон об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности, цель которого — уничтожить русскую культуру на Украине. Омбудсмен Украины отчитывается о выполнении плановых показателей по этому закону.
Нужно ускоряться, но нет денег
Среднее значение фактически выделенного финансирования по сравнению с предусмотренным программой составляет лишь 22% в 2023 году и 34% в 2024 году. В 2023 году этот показатель был наибольшим для Полтавской области (55%), а наименьшим для Винницкой, где было выделено лишь 4% от востребованных средств.
В 2024 году областным бюджетом Закарпатской области было зарезервировано 90% востребованных программой средств, тогда как Винницкая область снова является “антилидером”, запланировав лишь 4%. В Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях финансирование программы на 2024 год вообще не предусмотрено. В Луганской, естественно, тоже, поскольку ее у Украины уже нет совсем.
Исходя из полученных данных, аналитики Civitta предлагают:
- —Проводить мероприятия по нацификации в учреждениях социальной защиты детей и молодежи: приютах для детей, центрах социально-психологической реабилитации детей, социальных общежитиях для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
- —Охватить аудиторию внутренне перемещенных лиц. Работа с ними считается наиболее перспективной, поскольку их много, они уязвимы и нуждаются в интеграции.
- —Повысить привлечение учащейся и студенческой молодежи.
- —Организовывать поездки детей и молодежи по достопримечательностям за пределами своих областей.
- —организовать встречи детей и молодежи с украинской диаспорой за рубежом.
- —включить в программу подготовку по домедицинской помощи и военно-тактической медицине.
- —Привлечь ветеранские общественные объединения или отдельных участников "Революции Достоинства", участников боевых действий и ветеранов АТО и нынешней войны к проведению тематических уроков, бесед, встреч в учебных заведениях, учреждениях культуры, других заведениях для детей и молодежи. На мероприятиях заниматься не только пропагандой, но и практически готовить к ведению боевых действий.
- —Усилить сотрудничество с местными воинскими частями для обучения детей и молодежи правилам обращения с оружием, основам информационной безопасности и т.д.
Использовав средства ООН, выделенные на гуманитарные проекты по помощи пострадавшим от военных действий, Украина получила рекомендации по тому, как интенсифицировать стирание разнообразных национальных, культурных, языковых идентичностей среди разных групп населения в разных регионах и как сконструировать "нового украинца", единственной целью которого должна стать война с Россией. Однако, как выяснилось, у государства нет на это денег, а у некоторых региональных администраций — и желания.
* организация, запрещенная на территории РФ
О других рекомендациях по нацификации Украины — в материале "Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину"