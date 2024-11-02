https://ukraina.ru/20241102/1058567521.html

Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией

Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией - 02.11.2024 Украина.ру

Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией

Использовав средства ООН, выделенные на гуманитарные проекты по помощи пострадавшим от военных действий, Украина получила рекомендации по тому, как сконструировать "нового украинца", единственной целью которого должна стать война с Россией.

2024-11-02T09:44

2024-11-02T09:44

2024-11-02T10:28

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Региональные особенности нацификацииМы уже писали о том, как до середины лета 2024 года на Украине действовал финансируемый правительством Японии проект ПРООН "Содействие безопасности человека на Украине путем реагирования на многомерный кризис, причиненный войной". В рамках проекта было сделано немало для улучшения качества жизни гражданских в зоне боевых действий, однако, прикрываясь международной гуманитарной программой, Украина использовала средства ООН для анализа процессов нацификации и рекомендаций по усилению её эффективности. Литовская консалтинговая компания Civitta по заказу украинского Министерства молодежи и спорта подготовила "Аудит национальной и гражданской идентичности", в выводах которого — усиление гомогенизации общества Украины путем насильственной украинизации русского населения, а также демонизации общего российско-украинского исторического прошлого, героизации гитлеровских коллаборационистов украинского происхождения и введения в пантеон национальных героев участников нынешней войны.Разбирая деятельность общественных организаций, которые "занимаются развитием украинской идентичности", литовский аналитический центр указывает, что их фокус направлен на "личностей, которые включились в борьбу за украинскую государственность" и на "военнослужащих, которые погибли на российско-украинской войне". Ключевые события, на которые делают ставку нацификаторы — это "период борьбы за украинскую государственность в 20 веке" (например, бой под Крутами) и современные события (например "революция достоинства", АТО и нынешняя война).В то же время у нацификации есть объективные и субъективные региональные особенности, которые усложняют превращение населения Украины в монолитный общественный конструкт.Литовцы проанализировали 25 областных программ национально-патриотического воспитания, которые базируются на Стратегии национально-патриотичного воспитания, утвержденной президентом Украины весной 2019 года. Это, кстати, значит, что СВО не имеет никакого отношения к реализуемой Украиной политике нацификации. Согласно Стратегии, Кабмин летом 2021 года (снова до СВО) утвердил три приоритетные направления до 2025 года:Типичные проблемы, которые должны решить областные администрации, руководствуясь этими стратегиями, это:Слишком региональныеИтак, литовские аналитики признают, что население Украины многонационально, говорит не на одном языке и имеет разные представления о прошлом и будущем. Эта реальность является проблемой для легитимизации нынешней власти и ее политики, поскольку постоянно формирует возможные альтернативы, а альтернативы быть не должно.Рассмотрим несколько региональных программ по нацификации, лучшей из которых литовские аналитики называют программу Винницкой области.До 2025 года винницкая администрация планирует провести мероприятия, героизирующие исторических деятелей разных периодов с упором на тех, кто боролся против России. Выпущена вся монгольская и польско-литовская эпоха до казачества, нет эпохи Российской империи, советское время представлено только антибольшевистским движением и диссидентами, современный период упирается в Майдан.В рамках военно-патриотического воспитания запланировано проведение трехдневных учебно-тренировочных сборов с учителями предмета "Защита Украины". Также предусмотрено создание баннерных версий передвижных выставок, в том числе "Герои не умирают", для экспонирования на открытых территориях в населенных пунктах области и в воинских частях. Предусмотрено проведение областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура") и подготовка тренеров-воспитателей. Для содействия работе молодежных центров, клубов, учреждений НПВ, планируется создание областного центра национально-патриотического воспитания. Для популяризации национальных видов спорта предусмотрена организация соревнования "Казацкие развлечения".Все, по мнению литовских аналитиков, сделано правильно, но есть одна проблема — из предусмотренных на реализацию программы в 2023-2024 гг. почти 7,5 млн грн, реально было выделено лишь 4%.Неплохая, как указано, программа составлена на Волыни. Она включает в себя проведение таких мероприятий, как: областная краеведческая конференция "Участие волынян в национально-освободительных движениях XX века"; акция " без семьи и своего рода нет нации и народа”; всеукраинская акция " Украинская революция: 100 лет надежды и борьбы"; проект " Небесный легион Волыни” и т.д.В рамках направления военно-патриотического воспитания предполагается:Тоже, казалось бы, все правильно с точки зрения поставленных целей, но снова из запланированных почти 6 млн грн на реализацию проекта выделили всего 14%.Во Львове, что интересно, программа, по мнению литовских аналитиков, очень плохая, типовая, без конкретики и показателей, и на нее почти ничего не выделено — всего около1 млн грн на два года. И вообще, главная критика программ западноукраинских регионов заключается в том, что они, хоть и идеологические правильные, но очень региональные, с местной спецификой, что мешает нацифицировать по такому же принципу другие регионы. В качестве такой региональной замкнутости приводятся мероприятия типа "Влияние государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины, в частности с территории союзной стране-агрессору Республики Беларусь, граничащей с Ровненщиной" или "Слабое взаимодействие населения Ровненщины с зарубежными украинцами, в частности в Республике Польша и на территории Республики Беларусь".Слишком обобщенныеЧем дальше на восток, тем мероприятия становятся более универсальными (как бы объединяющими страну), но в то же время более формализованными, без такого ксенофобского запала, а это лишает формальное объединение какого-либо внутреннего смысла. Так, в Киевской области, где на проект выделено аж 71% от запланированного финансирования в 22 млн грн, помимо игр "Сокол" ("Джура") предусмотрены только мероприятия, "направленные на разъяснение механизмов и особенностей их применения в условиях пребывания в сложных обстоятельствах и экстремальных ситуациях". Очевидно, что это никуда не годится. Литовские аналитики пишут, что "мероприятия программы описаны обобщенно и без конкретики", "часть показателей качества программы рассчитана сомнительно", "блок ожидаемых результатов в целом содержит общие формулировки", "функция координации и контроля определена неоднозначно". То есть в Киеве, в отличие от Винницы и Волыни, есть деньги, но нет цели.Если говорить о Центральной Украине, то граничащая с Россией Сумская область выглядит куда бодрее, чем богатая столица. В Сумской области действует областная целевая программа национально-патриотического воспитания детей и молодежи на 2022-2026 годы. Дополнительно область имеет программу "Молодежь Сумщины" на 2021-2025 годы, которая также предусматривает определенные мероприятия по развитию украинской гражданской идентичности в молодежи. При Сумском облсовете действует коммунальное учреждение "Сумской областной центр отдыха, оздоровления, туризма и военно-патриотического воспитания”.Особый акцент делается на военно-спортивной подготовке и максимальном привлечении участников боевых действий, "Революции Достоинства", "Оранжевой революции" и "революции на граните" к процессу национально-патриотического воспитания. Все конкретные мероприятия направлены на чествования исторических событий, которые хоть как-то связаны с противостоянием с Россией. Главная цель — объяснить, что "Сумская область, как приграничная территория, часто ошибочно и стереотипно воспринимается как пророссийская".Правда, с бюджетом у программы не очень — из запланированных 3 млн грн есть только 37%.Как уже было сказано, чем дальше на юго-восток, тем сложнее с нацификацией. Так, соответствующая программа в Харькове, как отметили литовские аналитики, направлена на формирование "нового украинца", который действует на основе "национальных и европейских ценностей", увековечение памяти об исторических событиях и защитниках Украины, популяризацию исторического культурного наследия страны и Харьковщины, подготовку детей и молодежи к современным вызовам в сфере кибербезопасности, а также обеспечению развития пластового и скаутского движения в области. Однако программа "отсканирована и не может быть скопирована", а "страницы выложены перевернуто и с разной перспективой, что значительно усложняет анализ документа". Это говорит о том, что документ местные чиновники готовили для отчета, а не для выполнения. А самое забавное, как всегда, касается финансирования. На реализацию программы требуется почти 15 млн грн, но сколько реально выделено — неизвестно.Похожая картина наблюдается в Днепропетровске. Программа предусматривает "чествование памяти погибших борцов за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины"; популяризацию национальных аудиовизуальных продуктов, формирование семейных ценностей, предотвращение проявлений украинофобии, расовой и этнической нетерпимости, преодоление "постколониальных и посттоталитарных деструктивных последствий в сознании населения области", а также формирование лояльного отношения граждан к евроатлантической интеграции и сближению с НАТО. Однако в анализе указано, что программа была принята в ноябре 2022 года, но в ней нет привязки к нынешнему военному контексту (из всего видно, что она составлена с учетом отделения от Украины только Крыма и Донбасса), "проблемы характеризуются нехваткой конкретики", "ожидаемые результаты расплывчаты и абстрактно сформулированы". Ну и из необходимых почти 29 млн на 2024 год выделено лишь 5%.А в Запорожье, где список мероприятий тоже "очень обобщен", в 2023 году на программу выделили 8% из необходимых 1 млн 245 тыс гривен (в маленьких городах Западной Украины суммы на нацификацию запрашивались гораздо большие), а в 2024 году — вообще ничего.Нужно ускоряться, но нет денегСреднее значение фактически выделенного финансирования по сравнению с предусмотренным программой составляет лишь 22% в 2023 году и 34% в 2024 году. В 2023 году этот показатель был наибольшим для Полтавской области (55%), а наименьшим для Винницкой, где было выделено лишь 4% от востребованных средств. В 2024 году областным бюджетом Закарпатской области было зарезервировано 90% востребованных программой средств, тогда как Винницкая область снова является “антилидером”, запланировав лишь 4%. В Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях финансирование программы на 2024 год вообще не предусмотрено. В Луганской, естественно, тоже, поскольку ее у Украины уже нет совсем.Исходя из полученных данных, аналитики Civitta предлагают:Использовав средства ООН, выделенные на гуманитарные проекты по помощи пострадавшим от военных действий, Украина получила рекомендации по тому, как интенсифицировать стирание разнообразных национальных, культурных, языковых идентичностей среди разных групп населения в разных регионах и как сконструировать "нового украинца", единственной целью которого должна стать война с Россией. Однако, как выяснилось, у государства нет на это денег, а у некоторых региональных администраций — и желания.* организация, запрещенная на территории РФО других рекомендациях по нацификации Украины — в материале "Для вечной войны с Россией. Как литовские аналитики за деньги ООН предлагают нацифицировать Украину"

https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html

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