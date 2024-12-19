"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру
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"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова
"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру
"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова
Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. В современном мире мы уже привыкли к открытости. Но нам нужно закрываться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-19T05:15
2024-12-19T05:15
новости
игорь кириллов
убийство
спецслужба
теракт
фсб
украина
запад
расследование
безопасность
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Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что необходимо принимать различные меры бдительности, отметил эксперт.Политолог уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. "Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее", — подчеркнул эксперт.Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, игорь кириллов, убийство, спецслужба, теракт, фсб, украина, запад, расследование, безопасность, сво, спецоперация, детали
Новости, Игорь Кириллов, убийство, спецслужба, теракт, ФСБ, Украина, Запад, Расследование, безопасность, СВО, Спецоперация, детали

"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова

05:15 19.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. В современном мире мы уже привыкли к открытости. Но нам нужно закрываться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".
Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что необходимо принимать различные меры бдительности, отметил эксперт.

"Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять. Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться", — подчеркнул Перенджиев.

Политолог уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб.
"Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее", — подчеркнул эксперт.
Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Вчера, 16:08
Сообщник из СБУ: убийца Кириллова может быть связан с "Морбиусом" — MashУбийца начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу Морбиус, которого разыскивают с лета 2024-го. Предварительно, именно он организовал тайник со взрывчаткой. Об этом 18 декабря написал телеграм-канал Mash
 
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