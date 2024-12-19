https://ukraina.ru/20241219/1059775851.html

"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова

"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру

"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова

Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. В современном мире мы уже привыкли к открытости. Но нам нужно закрываться. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-19T05:15

2024-12-19T05:15

2024-12-19T05:15

новости

игорь кириллов

убийство

спецслужба

теракт

фсб

украина

запад

расследование

безопасность

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Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".Убийство генерала Кириллова — прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что необходимо принимать различные меры бдительности, отметил эксперт.Политолог уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. "Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее", — подчеркнул эксперт.Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059764898.html

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новости, игорь кириллов, убийство, спецслужба, теракт, фсб, украина, запад, расследование, безопасность, сво, спецоперация, детали