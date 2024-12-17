https://ukraina.ru/20241217/1059727863.html
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины - 17.12.2024 Украина.ру
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Россия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-17T14:53
2024-12-17T14:53
2024-12-17T14:53
интервью
украина
россия
запад
игорь кириллов
александр перенджиев
фсб
энергетика
теракт
провокация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_dbb35e296b4db34ea4d65997f37ac081.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электронный самокат, начиненный взрывчаткой, и Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".- Александр Николаевич, у меня в связи с этим будет два вопроса. Нужно ли нам на период боевых действий держать людей такого масштаба в специальных хорошо охраняемых местах? Можем ли мы расценивать убийство Кириллова как покушение на наши стратегические силы ядерного сдерживания?- Безусловно. Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что нам надо принимать различные меры бдительности. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять.Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться.Я уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее.У всех сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить". Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности.Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно.Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ.- На удары ракетами ATACMS мы ответили применением "Орешника". Но в ответ на прилет по Таганрогу мы не стали устраивать шоу, а прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.- Это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо.- Как же нам поступать с хитрой тактикой англосаксов?- "Работайте братья" - как сказал один наш герой из Дагестана. Ничего мы с хитрыми англосаксами не сделаем. - Я согласен, что кидаться "Орешниками" без крайней необходимости нет смысла. Но показательные акции время от времени проводить надо, чтобы Запад не слишком уж наглел.- Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается. Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины.Хотелось бы, чтобы над этой моей идеей поразмышляли.Пока ситуация обстоит так. Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников.Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место.- Удары по финансовой системе Украины: это показательная акция или обычная боевая работа?- Все вместе. Потому что мы в этом случае будем уничтожать инфраструктуру двойного назначения. Мы затрудним киевскому режиму возможность расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем.Мы же пока вроде бы бьем, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Значит, надо искать другие способы воздействия на него.Подробнее об этой теме в материале Павла Котова: Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058199089_379:0:2647:1701_1920x0_80_0_0_b6d4b6afe31a85883ebca8a45b5f9f4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, россия, запад, игорь кириллов, александр перенджиев, фсб, энергетика, теракт, провокация
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Россия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве
в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов
. К его дому подкатили электронный самокат, начиненный взрывчаткой, и Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада
с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".
- Александр Николаевич, у меня в связи с этим будет два вопроса. Нужно ли нам на период боевых действий держать людей такого масштаба в специальных хорошо охраняемых местах? Можем ли мы расценивать убийство Кириллова как покушение на наши стратегические силы ядерного сдерживания?
- Безусловно. Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что нам надо принимать различные меры бдительности. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять.
Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться.
Я уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ
в вооруженных силах и других спецслужб. Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее.
У всех сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить". Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности.
Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно.
Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ.
- На удары ракетами ATACMS мы ответили применением "Орешника". Но в ответ на прилет по Таганрогу мы не стали устраивать шоу, а прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.
- Это может быть связано с тем, что США
попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо.
- Как же нам поступать с хитрой тактикой англосаксов?
- "Работайте братья" - как сказал один наш герой из Дагестана
. Ничего мы с хитрыми англосаксами не сделаем.
- Я согласен, что кидаться "Орешниками" без крайней необходимости нет смысла. Но показательные акции время от времени проводить надо, чтобы Запад не слишком уж наглел.
- Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается. Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины.
Хотелось бы, чтобы над этой моей идеей поразмышляли.
Пока ситуация обстоит так. Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников.
Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место.
- Удары по финансовой системе Украины: это показательная акция или обычная боевая работа?
- Все вместе. Потому что мы в этом случае будем уничтожать инфраструктуру двойного назначения. Мы затрудним киевскому режиму возможность расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем.
Мы же пока вроде бы бьем, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Значит, надо искать другие способы воздействия на него.