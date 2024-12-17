Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины - 17.12.2024 Украина.ру
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Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины - 17.12.2024 Украина.ру
Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
Россия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-17T14:53
2024-12-17T14:53
интервью
украина
россия
запад
игорь кириллов
александр перенджиев
фсб
энергетика
теракт
провокация
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электронный самокат, начиненный взрывчаткой, и Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".- Александр Николаевич, у меня в связи с этим будет два вопроса. Нужно ли нам на период боевых действий держать людей такого масштаба в специальных хорошо охраняемых местах? Можем ли мы расценивать убийство Кириллова как покушение на наши стратегические силы ядерного сдерживания?- Безусловно. Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что нам надо принимать различные меры бдительности. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять.Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться.Я уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее.У всех сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить". Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности.Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно.Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ.- На удары ракетами ATACMS мы ответили применением "Орешника". Но в ответ на прилет по Таганрогу мы не стали устраивать шоу, а прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.- Это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо.- Как же нам поступать с хитрой тактикой англосаксов?- "Работайте братья" - как сказал один наш герой из Дагестана. Ничего мы с хитрыми англосаксами не сделаем. - Я согласен, что кидаться "Орешниками" без крайней необходимости нет смысла. Но показательные акции время от времени проводить надо, чтобы Запад не слишком уж наглел.- Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается. Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины.Хотелось бы, чтобы над этой моей идеей поразмышляли.Пока ситуация обстоит так. Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников.Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место.- Удары по финансовой системе Украины: это показательная акция или обычная боевая работа?- Все вместе. Потому что мы в этом случае будем уничтожать инфраструктуру двойного назначения. Мы затрудним киевскому режиму возможность расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем.Мы же пока вроде бы бьем, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Значит, надо искать другие способы воздействия на него.Подробнее об этой теме в материале Павла Котова: Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
https://ukraina.ru/20221031/1040337769.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, игорь кириллов, александр перенджиев, фсб, энергетика, теракт, провокация
Интервью, Украина, Россия, Запад, Игорь Кириллов, Александр Перенджиев, ФСБ, энергетика, теракт, провокация

Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины

14:53 17.12.2024
 
© из личного архиваАлександр Перенджиев интервью
Александр Перенджиев интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Россия на Украине вроде бы бьет, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Надо искать другие способы воздействия на него, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. К его дому подкатили электронный самокат, начиненный взрывчаткой, и Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".
- Александр Николаевич, у меня в связи с этим будет два вопроса. Нужно ли нам на период боевых действий держать людей такого масштаба в специальных хорошо охраняемых местах? Можем ли мы расценивать убийство Кириллова как покушение на наши стратегические силы ядерного сдерживания?
- Безусловно. Это прямой террор в отношении высшего командования ВС РФ. Он показывает, что нам надо принимать различные меры бдительности. Не надо думать, что мы в безопасности. Враг не дремлет. Работают его теневые структуры. Где-то они внедряют своих людей. Их надо выявлять.
Военный политолог Александр Перенджиев
31 октября 2022, 15:05
Александр Перенджиев: кто он
Я понимаю, что в современном мире мы привыкли к определенной открытости. Но нам нужно закрываться.
Я уверен, что руководство страны сделает правильные выводы. Будут даны соответствующие команды органам ФСБ в вооруженных силах и других спецслужб. Они уже роют землю и выясняют все обстоятельства теракта. Потому что на самом верху есть жесткий запрос, чтобы эта информация была получена как можно скорее.
У всех сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить". Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности.
Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть к нему у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно.
Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ.
- На удары ракетами ATACMS мы ответили применением "Орешника". Но в ответ на прилет по Таганрогу мы не стали устраивать шоу, а прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.
- Это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо.
- Как же нам поступать с хитрой тактикой англосаксов?
- "Работайте братья" - как сказал один наш герой из Дагестана. Ничего мы с хитрыми англосаксами не сделаем.
- Я согласен, что кидаться "Орешниками" без крайней необходимости нет смысла. Но показательные акции время от времени проводить надо, чтобы Запад не слишком уж наглел.
- Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается. Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины.
Хотелось бы, чтобы над этой моей идеей поразмышляли.
Пока ситуация обстоит так. Ударили мы по энергетике, света нет, а киевский режим платит деньги восточноевропейским странам, чтобы они помогли ему с мощностями. Ударили мы по местам расположения личного состава и хранения техники, а киевский режим опять дает деньги, чтобы Запад передал ему танки и наемников.
Это же гидра. Гидру нельзя победить, отрубая ей головы. Ее надо бить по каким-то чувствительным местам. И финансовые операции – это чувствительное место.
- Удары по финансовой системе Украины: это показательная акция или обычная боевая работа?
- Все вместе. Потому что мы в этом случае будем уничтожать инфраструктуру двойного назначения. Мы затрудним киевскому режиму возможность расплачиваться за технику и давать деньги солдатам. Может быть, у противника есть еще какие-то уязвимые точки, о которых мы пока не знаем.
Мы же пока вроде бы бьем, куда надо: и по оборонным заводам, и по пунктам временной дислокации, и по энергетике. Но враг от этого слабее не становится. Значит, надо искать другие способы воздействия на него.
Подробнее об этой теме в материале Павла Котова: Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
 
ИнтервьюУкраинаРоссияЗападИгорь КирилловАлександр ПеренджиевФСБэнергетикатерактпровокация
 
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