Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Глава минобороны Андрей Белоусов на коллегии министерства предложил сформировать Войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.
Главная проблема в том, что в армии до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ, отметил эксперт.
"Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается", — отметил Орлов.
То есть появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика", подчеркнул он.
Все озвученные на коллегии МО РФ решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик. И человека, который проходил обучение и стажировку, отправляют на штурм, подытожил собеседник издания.
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