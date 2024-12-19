https://ukraina.ru/20241219/1059773432.html

Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии

Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии - 19.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии

Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-12-19T03:15

2024-12-19T03:15

2024-12-19T03:15

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Глава минобороны Андрей Белоусов на коллегии министерства предложил сформировать Войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.Главная проблема в том, что в армии до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ, отметил эксперт.То есть появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика", подчеркнул он.Все озвученные на коллегии МО РФ решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик. И человека, который проходил обучение и стажировку, отправляют на штурм, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.

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