Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии - 19.12.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии - 19.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-12-19T03:15
2024-12-19T03:15
новости
россия
украина
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андрей белоусов
войска
бпла
дроны
беспилотники
мо рф
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Глава минобороны Андрей Белоусов на коллегии министерства предложил сформировать Войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.Главная проблема в том, что в армии до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ, отметил эксперт.То есть появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика", подчеркнул он.Все озвученные на коллегии МО РФ решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик. И человека, который проходил обучение и стажировку, отправляют на штурм, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
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новости, россия, украина, запад, андрей белоусов, войска, бпла, дроны, беспилотники, мо рф, сво, детали, спецоперация, обучение, волонтеры
Новости, Россия, Украина, Запад, Андрей Белоусов, войска, БПЛА, дроны, беспилотники, МО РФ, СВО, детали, Спецоперация, обучение, волонтеры

Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии

03:15 19.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Глава минобороны Андрей Белоусов на коллегии министерства предложил сформировать Войска беспилотных систем – их создание может быть завершено в III квартале 2025 года.
Главная проблема в том, что в армии до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. В табелях к штату подразделения нет ни беспилотников, ни дронов, ни пультов управления, ни РЭБ, отметил эксперт.
"Отсюда комплекс проблем с материально-техническим оснащением, поскольку все это не закупается из бюджета РФ, нет госзаданий на их производство, нет финансовых ассигнований на зарплаты тем, кто этим занимается", — отметил Орлов.
То есть появление Войск беспилотных систем, появление в штатах соответствующих ВУС приведет к тому, что армия не будет полагаться только на волонтеров. И не придется придумывать, "как из стрелка-радиста сделать беспилотчика", подчеркнул он.
Все озвученные на коллегии МО РФ решения должны прийти в юридическую норму, чтобы не было эксцессов, когда командиру нужен стрелок на позиции, а он по факту беспилотчик. И человека, который проходил обучение и стажировку, отправляют на штурм, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.
Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вчера, 18:03
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и ПогаромЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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