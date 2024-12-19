Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию - 19.12.2024 Украина.ру
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Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию - 19.12.2024 Украина.ру
Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
От Киева фактически требуют признать переход "новых" территорий в состав России. Но Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию Украины. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-19T03:45
2024-12-19T03:45
новости
украина
россия
днепр
ростислав ищенко
владимир зеленский
верховная рада
конституция
детали
сво
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У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра, рассказал эксперт.Он отметил, что речь даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав России. А Владимир Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию, указал политолог.Дело в том, что в конституции Украины (российская конституция от этого положения освободилась) есть пункт, что международные документы важнее внутренних. Таким образом, международный договор, ратифицированный Радой и подписанный президентом, отменяет действие статей конституции, которые ему противоречат, указал он."Тем не менее, Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О прямом терроре властей Украины в отношении высшего командования ВС РФ и убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова — в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины.
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новости, украина, россия, днепр, ростислав ищенко, владимир зеленский, верховная рада, конституция, детали, сво, спецоперация, референдум, крым
Новости, Украина, Россия, Днепр, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Конституция, детали, СВО, Спецоперация, референдум, Крым

Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию

03:45 19.12.2024
 
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
Херсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
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От Киева фактически требуют признать переход "новых" территорий в состав России. Но Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию Украины. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра, рассказал эксперт.
Он отметил, что речь даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав России. А Владимир Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию, указал политолог.
"Украинская конституция действительно запрещает передачу и даже прием каких-то территорий без проведения всенародного референдума, который, в соответствии с конституцией, должен проводится на всей конституционной территории Украины. Кто позволит киевскому режиму проводить референдум в Крыму? " — подчеркнул Ищенко.
Дело в том, что в конституции Украины (российская конституция от этого положения освободилась) есть пункт, что международные документы важнее внутренних. Таким образом, международный договор, ратифицированный Радой и подписанный президентом, отменяет действие статей конституции, которые ему противоречат, указал он.
"Тем не менее, Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
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