Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
© РИА Новости/Константин МихальчевскийХерсон
© РИА Новости/Константин Михальчевский
От Киева фактически требуют признать переход "новых" территорий в состав России. Но Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию Украины. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра, рассказал эксперт.
"Украинская конституция действительно запрещает передачу и даже прием каких-то территорий без проведения всенародного референдума, который, в соответствии с конституцией, должен проводится на всей конституционной территории Украины. Кто позволит киевскому режиму проводить референдум в Крыму? " — подчеркнул Ищенко.
Дело в том, что в конституции Украины (российская конституция от этого положения освободилась) есть пункт, что международные документы важнее внутренних. Таким образом, международный договор, ратифицированный Радой и подписанный президентом, отменяет действие статей конституции, которые ему противоречат, указал он.
"Тем не менее, Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
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