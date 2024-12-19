https://ukraina.ru/20241219/1059765730.html

Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию

Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию - 19.12.2024 Украина.ру

Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию

От Киева фактически требуют признать переход "новых" территорий в состав России. Но Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию Украины. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-19T03:45

2024-12-19T03:45

2024-12-19T03:45

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У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра, рассказал эксперт.Он отметил, что речь даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав России. А Владимир Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию, указал политолог.Дело в том, что в конституции Украины (российская конституция от этого положения освободилась) есть пункт, что международные документы важнее внутренних. Таким образом, международный договор, ратифицированный Радой и подписанный президентом, отменяет действие статей конституции, которые ему противоречат, указал он."Тем не менее, Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О прямом терроре властей Украины в отношении высшего командования ВС РФ и убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова — в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины.

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новости, украина, россия, днепр, ростислав ищенко, владимир зеленский, верховная рада, конституция, детали, сво, спецоперация, референдум, крым