Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе, сообщил эксперт.
"В течение сегодняшнего дня активизировалась мощная огневая активность ВКС ВС РФ, дальнобойной артиллерии, РСЗО, в небе ударные вертолеты армейской авиации. Удары наносятся как по линии боевого соприкосновения, так и по тыловым военным объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях", — подчеркнул Алехин.
На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки, сообщил полковник запаса.
"На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
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