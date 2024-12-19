Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском - 19.12.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском - 19.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском
На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-19T04:45
2024-12-19T04:45
новости
россия
купянск
курахово
геннадий алехин
вдв
всу
курск
курская область
наступление
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На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе, сообщил эксперт.ВСУ пытались перекинуть туда резервы и боеприпасы, но были разгромлены ударами артиллерии и беспилотников. Штурмовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ стремительно ворвались в населенный пункт и закрепились на позициях, отметил обозреватель.На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки, сообщил полковник запаса."На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241218/1059769074.html
россия
купянск
курахово
курск
курская область
покровск/красноармейск
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новости, россия, купянск, курахово, геннадий алехин, вдв, всу, курск, курская область, наступление, покровск/красноармейск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Курахово, Геннадий Алехин, ВДВ, ВСУ, Курск, Курская область, наступление, Покровск/Красноармейск, СВО, детали, Спецоперация

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском

04:45 19.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе, сообщил эксперт.
ВСУ пытались перекинуть туда резервы и боеприпасы, но были разгромлены ударами артиллерии и беспилотников. Штурмовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ стремительно ворвались в населенный пункт и закрепились на позициях, отметил обозреватель.
"В течение сегодняшнего дня активизировалась мощная огневая активность ВКС ВС РФ, дальнобойной артиллерии, РСЗО, в небе ударные вертолеты армейской авиации. Удары наносятся как по линии боевого соприкосновения, так и по тыловым военным объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях", — подчеркнул Алехин.
На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки, сообщил полковник запаса.
"На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
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