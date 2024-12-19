https://ukraina.ru/20241219/1059775698.html

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском - 19.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском

На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-19T04:45

2024-12-19T04:45

2024-12-19T04:45

новости

россия

купянск

курахово

геннадий алехин

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курск

курская область

наступление

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На Курском направлении российские десантники в ходе боевых действий полностью освободили Новоивановку в Суджанском районе, сообщил эксперт.ВСУ пытались перекинуть туда резервы и боеприпасы, но были разгромлены ударами артиллерии и беспилотников. Штурмовые подразделения Новороссийского соединения ВДВ стремительно ворвались в населенный пункт и закрепились на позициях, отметил обозреватель.На Купянском направлении ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки, сообщил полковник запаса."На Покровском (Красноармейском) направлении наши войска окончательно выбили боевиков с окраин Шевченко и подошли к Песчаному. ВСУ безуспешно пытались контратаковать позиции российских военнослужащих. Тем не менее противник стремится не допустить обход Покровска с запада и взятие его в клещи", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059769074.html

россия

купянск

курахово

курск

курская область

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