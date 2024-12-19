Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт - 19.12.2024 Украина.ру
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Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт
Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт - 19.12.2024 Украина.ру
Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт
Чтобы подготовиться в возможному конфликту с НАТО, России нужно отказаться от "Старлинков" и разрабатывать собственные многоспутниковые системы передачи данных, которые могли бы обеспечить связь в любой точке мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-12-19T04:15
2024-12-19T04:15
новости
россия
украина
запад
илон маск
нато
роскосмос
связь
спутник
война
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По словам главы МО РФ Андрея Белоусова, деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.По мнению эксперта, НАТО ведет подготовку к военному конфликту. Вопрос в том, перейдет ли это в практическую плоскость. Чтобы подготовиться к этому, России необходимо решить целый комплекс проблем, отметил он.А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира."Чтобы у нас был Интернет вещей, к которому подключались бы системы вооружений, БПЛА, робототехнические средства, которые бы работали по всему миру, а не только на территории России. А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
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новости, россия, украина, запад, илон маск, нато, роскосмос, связь, спутник, война, сво, спецоперация, детали, starlink, минобороны рф
Новости, Россия, Украина, Запад, Илон Маск, НАТО, роскосмос, связь, спутник, война, СВО, Спецоперация, детали, Starlink, Минобороны РФ

Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт

04:15 19.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОдна из антенн Центра спутниковой связи "Дубна
Одна из антенн Центра спутниковой связи Дубна - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Чтобы подготовиться в возможному конфликту с НАТО, России нужно отказаться от "Старлинков" и разрабатывать собственные многоспутниковые системы передачи данных, которые могли бы обеспечить связь в любой точке мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По словам главы МО РФ Андрея Белоусова, деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
По мнению эксперта, НАТО ведет подготовку к военному конфликту. Вопрос в том, перейдет ли это в практическую плоскость. Чтобы подготовиться к этому, России необходимо решить целый комплекс проблем, отметил он.
"Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин не рассматривают как потенциальных участников рынка", — подчеркнул Орлов.
А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира.
"Чтобы у нас был Интернет вещей, к которому подключались бы системы вооружений, БПЛА, робототехнические средства, которые бы работали по всему миру, а не только на территории России. А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.
Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
Игорь Юшков интервью
Вчера, 19:25
Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и ПриднестровьеРечь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.
 
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