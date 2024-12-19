Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкОдна из антенн Центра спутниковой связи "Дубна
Чтобы подготовиться в возможному конфликту с НАТО, России нужно отказаться от "Старлинков" и разрабатывать собственные многоспутниковые системы передачи данных, которые могли бы обеспечить связь в любой точке мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
По словам главы МО РФ Андрея Белоусова, деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
По мнению эксперта, НАТО ведет подготовку к военному конфликту. Вопрос в том, перейдет ли это в практическую плоскость. Чтобы подготовиться к этому, России необходимо решить целый комплекс проблем, отметил он.
"Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин не рассматривают как потенциальных участников рынка", — подчеркнул Орлов.
А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира.
"Чтобы у нас был Интернет вещей, к которому подключались бы системы вооружений, БПЛА, робототехнические средства, которые бы работали по всему миру, а не только на территории России. А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.
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