https://ukraina.ru/20241219/1059775193.html

Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт

Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт - 19.12.2024 Украина.ру

Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт

Чтобы подготовиться в возможному конфликту с НАТО, России нужно отказаться от "Старлинков" и разрабатывать собственные многоспутниковые системы передачи данных, которые могли бы обеспечить связь в любой точке мира. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-12-19T04:15

2024-12-19T04:15

2024-12-19T04:15

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По словам главы МО РФ Андрея Белоусова, деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.По мнению эксперта, НАТО ведет подготовку к военному конфликту. Вопрос в том, перейдет ли это в практическую плоскость. Чтобы подготовиться к этому, России необходимо решить целый комплекс проблем, отметил он.А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира."Чтобы у нас был Интернет вещей, к которому подключались бы системы вооружений, БПЛА, робототехнические средства, которые бы работали по всему миру, а не только на территории России. А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.

https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html

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