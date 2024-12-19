"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко - 19.12.2024 Украина.ру
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"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко - 19.12.2024 Украина.ру
"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на днях отметил свое 60-летие. Один из бывших лидеров Майдана, бывший "оранжевый" глава МВД, бывший глава "комсомола" Социалистической партии сейчас является активным сторонником Петра Порошенко.
2024-12-19T06:12
2024-12-19T06:12
эксклюзив
украина
юрий луценко
вооруженные силы украины
петр порошенко
сша
словакия
дональд трамп
офис президента
генпрокурор
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В своих ежедневных публикациях в соцсетях он критикует действующую власть за провалы на фронты, тотальную коррупцию и узурпацию власти.В прошлом году он демобилизовался из ВСУ якобы по причине инвалидности, которую установила медицинская комиссия (ВВК), что вызвало волну возмущения среди украинских военнослужащих.Украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом "пан Шамиль" написал тогда, что экс-генпрокурор лжет о якобы решении комиссии, так как она не устанавливает инвалидность. "Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно врать", - сообщил украинский военный.Уже впоследствии на Украине разразился скандал в связи с тотальной коррупцией в украинских медицинских комиссиях, которые установили инвалидность половине украинских прокуроров, сотням чиновников и их детям. Юрий Луценко, как сын представителя советской элиты, всегда мог позволить себе то, чего не могли позволить простые смертные. Даже в политику он попал по личной рекомендации и просьбе отца – первого секретаря Ровненского обкома КПСС и депутата Верховного совета УССР.В начале декабря украинское издание "Закон и бизнес" сообщало, что у семьи экс-генпрокурора нашли дорогие активы, которые тот оформил на жену, тестя, невестку и сына. Нашли у него и предприятия, которыми владеют подставные лица из близкого окружения Луценко, хотя многие из них даже не имеют официального дохода для таких покупок.Речь идет об имуществе стоимостью десятки миллионов долларов: квартиры, паркоместа, админздания и другая нежилая недвижимость в столице, дом и центр отдыха гостиничного типа с землей под Киевом, дом в Ровенской области и куча элитных автомобилей.Демобилизовавшись из ВСУ, Луценко начал требовать от всех остальных идти служить, но мотивировал людей несколько странно – делая акцент на высоких потерях украинской армии. В начале года в интервью телеканалу "Прямой" Луценко говорил, что каждый месяц Украина теряет убитыми и тяжело ранеными около 30 000 человек. По его оценкам получается, что сейчас, за неполные три года СВО, украинская армия суммарно должна была потерять почти миллион человек (без учета дезертиров).Его оценки потерь отчасти отвечают на вопрос многих украинских комментаторов: куда делась миллионная армия, о которой украинские власти говорили в 2022 году, если сейчас наблюдается катастрофическая нехватка людей на фронте, несмотря на массовую мобилизацию.В своих выступлениях и интервью Луценко сейчас требует прекращения огня, но отнюдь не для примирения, а исключительно ради проведения выборов, перевооружения и продолжения войны с новым командованием.В других недавних интервью Луценко требует принимать жесткие меры против Словакии и Венгрии, называя их "пророссийской пятой колонной в ЕС", проводящей антиукраинскую политику. По словам Луценко, Украина должна полностью отрезать эти страны от поставок энергоносителей."Если Венгрия и Словакия не понимают нормальных дипломатических средств, то они должны почувствовать экономические меры. И платить за свою антиукраинскую риторику", - требовал Луценко во вторник 17 декабря.В то же время Луценко критикует Офис президента за неспособность установить нормальные отношения с командой Трампа в США, несмотря на усилия платных лоббистов. "У Ермака не вояж, это был пролет. В Штатах ни с кем не удалось договориться встретиться, несмотря на все попытки. Тогда был задействован метод лоббизма – платы специальным лоббистским компаниям за встречи, хотя ранее все уверяли, что он самый влиятельный и авторитетный руководитель", - говорит Луценко, комментируя неудачный визит главы Офиса президента в США.По его словам, представители украинской власти ездят в США договариваться о гарантиях не для Украины, а для себя, и оплачивает эти поездки, как и американских лоббистов, олигарх Виктор Пинчук.Общий диагноз системе украинской власти, который ставит Луценко, таков: "Мы живем в симулякре, над которым все еще есть наш национальный флаг, который героически защищают от врага бойцы ВСУ. А внутри зеленые дилетанты с авторитарными методами. Знаешь, как яблоко изнутри выедено, съела внутри червоточина", - рассказывает Луценко. Однако он критикует Зеленского, полагая, что возвращение к власти его шефа Петра Порошенко сможет радикально изменить ситуацию.Сам Луценко в период после "оранжевой революции", а затем при Порошенко сделал немало для превращения украинского государства в такое червивое яблоко. И даже возвращение этого червивого яблока бывшему хозяину не вернет ему былое качество и целостность.Ещё об украинских "бывших": Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
https://ukraina.ru/20241210/1059529541.html
https://ukraina.ru/20241204/1059394548.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, юрий луценко, вооруженные силы украины, петр порошенко, сша, словакия, дональд трамп, офис президента, генпрокурор
Эксклюзив, Украина, Юрий Луценко, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко, США, Словакия, Дональд Трамп, Офис президента, генпрокурор

"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко

06:12 19.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій ЛуценкоЮрий Луценко
Юрий Луценко - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрій Луценко
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на днях отметил свое 60-летие. Один из бывших лидеров Майдана, бывший "оранжевый" глава МВД, бывший глава "комсомола" Социалистической партии сейчас является активным сторонником Петра Порошенко.
В своих ежедневных публикациях в соцсетях он критикует действующую власть за провалы на фронты, тотальную коррупцию и узурпацию власти.
В прошлом году он демобилизовался из ВСУ якобы по причине инвалидности, которую установила медицинская комиссия (ВВК), что вызвало волну возмущения среди украинских военнослужащих.
Украинский военнослужащий Владимир Шередега с никнеймом "пан Шамиль" написал тогда, что экс-генпрокурор лжет о якобы решении комиссии, так как она не устанавливает инвалидность. "Блатные даже не могут поинтересоваться процедурой, чтобы правильно врать", - сообщил украинский военный.
Уже впоследствии на Украине разразился скандал в связи с тотальной коррупцией в украинских медицинских комиссиях, которые установили инвалидность половине украинских прокуроров, сотням чиновников и их детям. Юрий Луценко, как сын представителя советской элиты, всегда мог позволить себе то, чего не могли позволить простые смертные. Даже в политику он попал по личной рекомендации и просьбе отца – первого секретаря Ровненского обкома КПСС и депутата Верховного совета УССР.
В начале декабря украинское издание "Закон и бизнес" сообщало, что у семьи экс-генпрокурора нашли дорогие активы, которые тот оформил на жену, тестя, невестку и сына. Нашли у него и предприятия, которыми владеют подставные лица из близкого окружения Луценко, хотя многие из них даже не имеют официального дохода для таких покупок.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2024
10 декабря, 09:07
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Речь идет об имуществе стоимостью десятки миллионов долларов: квартиры, паркоместа, админздания и другая нежилая недвижимость в столице, дом и центр отдыха гостиничного типа с землей под Киевом, дом в Ровенской области и куча элитных автомобилей.
Демобилизовавшись из ВСУ, Луценко начал требовать от всех остальных идти служить, но мотивировал людей несколько странно – делая акцент на высоких потерях украинской армии. В начале года в интервью телеканалу "Прямой" Луценко говорил, что каждый месяц Украина теряет убитыми и тяжело ранеными около 30 000 человек. По его оценкам получается, что сейчас, за неполные три года СВО, украинская армия суммарно должна была потерять почти миллион человек (без учета дезертиров).
Его оценки потерь отчасти отвечают на вопрос многих украинских комментаторов: куда делась миллионная армия, о которой украинские власти говорили в 2022 году, если сейчас наблюдается катастрофическая нехватка людей на фронте, несмотря на массовую мобилизацию.
В своих выступлениях и интервью Луценко сейчас требует прекращения огня, но отнюдь не для примирения, а исключительно ради проведения выборов, перевооружения и продолжения войны с новым командованием.
"Президент Трамп точно не отдаст Путину всю Украину. Но сохранится ли наше право на ракетный арсенал для сдерживания врага и двухсторонние серьезные договоренности о военной помощи – зависит от того, кто будет формировать позицию Украины. Поэтому нам необходимо прекращение огня. Это откроет возможности проведения выборов не только президента Украины, но и верховного главнокомандующего, который будет определять формат мирного соглашения. Выбор простой: Минск или Стамбул. Вооруженная крепость или беззащитная жертва", - пишет бывший генпрокурор.
В других недавних интервью Луценко требует принимать жесткие меры против Словакии и Венгрии, называя их "пророссийской пятой колонной в ЕС", проводящей антиукраинскую политику. По словам Луценко, Украина должна полностью отрезать эти страны от поставок энергоносителей.
"Если Венгрия и Словакия не понимают нормальных дипломатических средств, то они должны почувствовать экономические меры. И платить за свою антиукраинскую риторику", - требовал Луценко во вторник 17 декабря.
В то же время Луценко критикует Офис президента за неспособность установить нормальные отношения с командой Трампа в США, несмотря на усилия платных лоббистов.
"У Ермака не вояж, это был пролет. В Штатах ни с кем не удалось договориться встретиться, несмотря на все попытки. Тогда был задействован метод лоббизма – платы специальным лоббистским компаниям за встречи, хотя ранее все уверяли, что он самый влиятельный и авторитетный руководитель", - говорит Луценко, комментируя неудачный визит главы Офиса президента в США.
Казак Гаврилюк
4 декабря, 05:20
Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак ГаврилюкЦветные революции почти всегда проводят по одному сценарию-шаблону, отработанному на разных странах, в том числе и на Украине. Для их раскрутки всегда должны присутствовать сакральные жертвы, но только одни из них заканчивают свой жизненный путь в списке какой-нибудь "небесной сотни", а другие отделываются легким испугом
По его словам, представители украинской власти ездят в США договариваться о гарантиях не для Украины, а для себя, и оплачивает эти поездки, как и американских лоббистов, олигарх Виктор Пинчук.
Общий диагноз системе украинской власти, который ставит Луценко, таков:
"Мы живем в симулякре, над которым все еще есть наш национальный флаг, который героически защищают от врага бойцы ВСУ. А внутри зеленые дилетанты с авторитарными методами. Знаешь, как яблоко изнутри выедено, съела внутри червоточина", - рассказывает Луценко.
Однако он критикует Зеленского, полагая, что возвращение к власти его шефа Петра Порошенко сможет радикально изменить ситуацию.
Сам Луценко в период после "оранжевой революции", а затем при Порошенко сделал немало для превращения украинского государства в такое червивое яблоко. И даже возвращение этого червивого яблока бывшему хозяину не вернет ему былое качество и целостность.
Ещё об украинских "бывших": Осваивает западные гранты и хочет "бороться с коррупцией". Чем занимается организатор Майдана Найем
 
ЭксклюзивУкраинаЮрий ЛуценкоВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоСШАСловакияДональд ТрампОфис президентагенпрокурор
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
06:12"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
06:00Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
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