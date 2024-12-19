https://ukraina.ru/20241219/1059775819.html
Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру
Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
Подготовка к убийству Кириллова началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно. Теперь всех интересует вопрос, каков будет ответ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-19T05:45
2024-12-19T05:45
2024-12-19T05:45
новости
игорь кириллов
убийство
биолаборатории
минобороны рф
теракт
биологическое оружие
грязная бомба
сво
детали
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Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".У многих сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить", отметил эксперт."Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности", — указал Перенджиев.Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно, констатировал политолог."Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ. (...) Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь кириллов, убийство, биолаборатории, минобороны рф, теракт, биологическое оружие, грязная бомба, сво, детали, киевский режим, александр перенджиев
Новости, Игорь Кириллов, убийство, биолаборатории, Минобороны РФ, теракт, биологическое оружие, грязная бомба, СВО, детали, киевский режим, Александр Перенджиев
Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
Подготовка к убийству Кириллова началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно. Теперь всех интересует вопрос, каков будет ответ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".
У многих сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить", отметил эксперт.
"Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности", — указал Перенджиев.
Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно, констатировал политолог.
"Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ. (...) Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов", — резюмировал собеседник издания.