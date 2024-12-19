https://ukraina.ru/20241219/1059775819.html

Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова

Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова - 19.12.2024 Украина.ру

Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова

Подготовка к убийству Кириллова началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно. Теперь всех интересует вопрос, каков будет ответ. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-19T05:45

2024-12-19T05:45

2024-12-19T05:45

новости

игорь кириллов

убийство

биолаборатории

минобороны рф

теракт

биологическое оружие

грязная бомба

сво

детали

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Утром во вторник, 17 декабря, в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он был известен тем, что публично разоблачал различные провокации Украины и Запада с химическим оружием и грязными бомбами, а также принимал участие в создании тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 "Тосочка".У многих сейчас возникает обывательский вопрос: "Как это могло случиться"? Все-таки теракты запугивают в первую очередь простых людей. Они думают: "Если такого большого начальника убили, то и меня могут убить", отметил эксперт."Конечно, на простых людей такая охота не ведется. Охота ведется за знаковыми людьми. Если раньше охота шла на журналистов и политологов, то теперь противник решил, что может охотиться за людьми, занимающими высокие должности", — указал Перенджиев.Выступления Кириллова по разоблачению биолабораторий на Украине и провокаций с грязными бомбами вызвали большую ненависть у киевского режима. Подготовка к его убийству началась явно не вчера. К сожалению, для врага эта работа завершилась успешно, констатировал политолог."Теперь всех интересует вопрос, каков будет наш ответ. (...) Конкретные рекомендации давать не буду. У нас есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О мерах контроля за въезжающими в Россию мигрантами — в интервью Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала Кириллова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html

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новости, игорь кириллов, убийство, биолаборатории, минобороны рф, теракт, биологическое оружие, грязная бомба, сво, детали, киевский режим, александр перенджиев