Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059773837.html
Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины
Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины - 19.12.2024 Украина.ру
Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины
Российские войска испытывают недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-12-19T04:00
2024-12-19T04:00
новости
украина
запад
минобороны
россия
вс рф
пулемет
пво
ракетный удар
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/67/1033906753_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_45b8731629c6ca60e259c48e71a2a71f.jpg
Ранее на заседании коллегии министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ.По словам эксперта, главная проблема с ударами по этим объектам — это своевременное обнаружение БПЛА, запусков ракет. Оно позволит более рационально использовать средства ПВО Минобороны, Росгвардии и тех частных структур, которые занимаются охраной их территории, добавил он.Эти работы сейчас ведутся и на уровне органов региональной власти. Контуры ПВО насыщаются новыми средствами как разведки, так и поражения, отметил специалист.Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет, уточнил эксперт."Эти пулеметы идут на комплектацию внедряемых Минобороны мобильных боевых платформ, предназначенных и для ПВО. Надеюсь, недостатки будут урегулированы, и произойдет насыщение тыловой полосы, складов ГСМ, боеприпасов, нефтебаз, этими линиями ПВО последнего боя", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/67/1033906753_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_3eeb8c9399e12e2b23da0c54552a7dba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, минобороны, россия, вс рф, пулемет, пво, ракетный удар, ракеты, бпла, беспилотники, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Запад, Минобороны, Россия, ВС РФ, пулемет, ПВО, ракетный удар, ракеты, БПЛА, беспилотники, СВО, детали, Спецоперация

Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины

04:00 19.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска испытывают недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее на заседании коллегии министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ.
По словам эксперта, главная проблема с ударами по этим объектам — это своевременное обнаружение БПЛА, запусков ракет. Оно позволит более рационально использовать средства ПВО Минобороны, Росгвардии и тех частных структур, которые занимаются охраной их территории, добавил он.
Эти работы сейчас ведутся и на уровне органов региональной власти. Контуры ПВО насыщаются новыми средствами как разведки, так и поражения, отметил специалист.
"Но есть проблемы в этой сфере. У нас большой недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Раньше эти пулеметы производились на одном из тульских предприятий ВПК. Это были пулеметы ГШГ-7,62 и ЯкБ-12,7", — подчеркнул Орлов.
Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет, уточнил эксперт.
"Эти пулеметы идут на комплектацию внедряемых Минобороны мобильных боевых платформ, предназначенных и для ПВО. Надеюсь, недостатки будут урегулированы, и произойдет насыщение тыловой полосы, складов ГСМ, боеприпасов, нефтебаз, этими линиями ПВО последнего боя", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.
Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.
Игорь Юшков интервью
Вчера, 19:25
Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и ПриднестровьеРечь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.
 
НовостиУкраинаЗападМинобороныРоссияВС РФпулеметПВОракетный ударракетыБПЛАбеспилотникиСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт: ВС РФ завершили операцию в Кураховском кармане и "подожгли" новый полукотел для ВСУ
06:12"Демобилизовался" и переписывает активы на родственников. Чем занимается бывший генпрокурор Юрий Луценко
06:00Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
05:58Страна превращена в концлагерь, Зеленский продлит кровавое безумие. Украинские эксперты о происходящем
05:45Биолаборатории и "грязные бомбы": политолог о том, почему киевский режим возненавидел генерала Кириллова
05:31Зеленский устроит шоу, заключит сделку, а потом проиграет выборы. Украина в международном контексте
05:30Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
05:15"Не надо думать, что мы в безопасности": Перенджиев прокомментировал убийство генерала Кириллова
05:06Украинская кухня: рецепт картопляников с грибами
05:00До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ
04:45Военный эксперт рассказал, как ВС РФ освободили Новоивановку и расширяют зону контроля под Купянском
04:30Пока Макрон носится с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию — Ищенко
04:15Чтобы подготовиться к войне с НАТО, России нужно разрабатывать свои системы передачи данных — эксперт
04:00Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины
03:45Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
03:30Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
03:15Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
19:25Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье
19:20Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений
18:35Офис Зеленского сомневается в скором прибытии миротворцев с Запада
Лента новостейМолния