Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза
Российские войска испытывают недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Ранее на заседании коллегии министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ.
По словам эксперта, главная проблема с ударами по этим объектам — это своевременное обнаружение БПЛА, запусков ракет. Оно позволит более рационально использовать средства ПВО Минобороны, Росгвардии и тех частных структур, которые занимаются охраной их территории, добавил он.
Эти работы сейчас ведутся и на уровне органов региональной власти. Контуры ПВО насыщаются новыми средствами как разведки, так и поражения, отметил специалист.
"Но есть проблемы в этой сфере. У нас большой недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Раньше эти пулеметы производились на одном из тульских предприятий ВПК. Это были пулеметы ГШГ-7,62 и ЯкБ-12,7", — подчеркнул Орлов.
Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет, уточнил эксперт.
"Эти пулеметы идут на комплектацию внедряемых Минобороны мобильных боевых платформ, предназначенных и для ПВО. Надеюсь, недостатки будут урегулированы, и произойдет насыщение тыловой полосы, складов ГСМ, боеприпасов, нефтебаз, этими линиями ПВО последнего боя", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.
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