https://ukraina.ru/20241219/1059773837.html

Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины

Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины - 19.12.2024 Украина.ру

Военный эксперт о проблемах защиты складов ГСМ и нефтебаз от БПЛА и ракетных атак со стороны Украины

Российские войска испытывают недостаток скорострельных многоствольных пулеметов. Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-12-19T04:00

2024-12-19T04:00

2024-12-19T04:00

новости

украина

запад

минобороны

россия

вс рф

пулемет

пво

ракетный удар

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/67/1033906753_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_45b8731629c6ca60e259c48e71a2a71f.jpg

Ранее на заседании коллегии министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ.По словам эксперта, главная проблема с ударами по этим объектам — это своевременное обнаружение БПЛА, запусков ракет. Оно позволит более рационально использовать средства ПВО Минобороны, Росгвардии и тех частных структур, которые занимаются охраной их территории, добавил он.Эти работы сейчас ведутся и на уровне органов региональной власти. Контуры ПВО насыщаются новыми средствами как разведки, так и поражения, отметил специалист.Они выпускались для морской авиации, но как показала практика, их эффективно использовать для уничтожения БПЛА и отражать удары крылатых ракет, уточнил эксперт."Эти пулеметы идут на комплектацию внедряемых Минобороны мобильных боевых платформ, предназначенных и для ПВО. Надеюсь, недостатки будут урегулированы, и произойдет насыщение тыловой полосы, складов ГСМ, боеприпасов, нефтебаз, этими линиями ПВО последнего боя", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Орлова: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО на сайте Украина.ру.Ждет ли Украину "финляндизация" и гуманитарная интервенция со стороны Запада — в материале издания Украина.ру Сергей Ермаков: Запад слишком слаб, чтобы превратить Украину в Финляндию или Корею.

https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, минобороны, россия, вс рф, пулемет, пво, ракетный удар, ракеты, бпла, беспилотники, сво, детали, спецоперация