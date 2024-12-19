Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
© Public domain
© Public domain
Появление на Украине западного контингента без разрешения России означает прямую конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном. При этом необязательно, чтобы Евросоюз выдал на ввод "миротворцев" какой-то мандат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они не будут признавать переход части территорий в состав РФ. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение, отметил эксперт.
"Кроме того, я не слышал, чтобы Россия соглашалась на ввод на Украину каких-то миротворцев. Тем более, европейских. Да, теоретически Москва может на это согласиться, но пока такой ситуации нет", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, все эти разговоры президента Франции Эммануэля Макрона больше напоминают попытку отправить на Украину войска под прикрытием миротворческого мандата.
При этом совсем необязательно, чтобы Евросоюз выдал им какой-то мандат. Некая коалиция, которая сама себя провозгласит, сама себе его присвоит, отметил обозреватель.
При этом появление такого рода войск на Украине без разрешения России означает конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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