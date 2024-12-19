Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев" - 19.12.2024 Украина.ру
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Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев" - 19.12.2024 Украина.ру
Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"
Появление на Украине западного контингента без разрешения России означает прямую конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном. При этом необязательно, чтобы Евросоюз выдал на ввод "миротворцев" какой-то мандат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-12-19T06:00
2024-12-19T06:00
новости
украина
россия
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владимир зеленский
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ес
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мандаты
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Сейчас Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они не будут признавать переход части территорий в состав РФ. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение, отметил эксперт.По его мнению, все эти разговоры президента Франции Эммануэля Макрона больше напоминают попытку отправить на Украину войска под прикрытием миротворческого мандата. При этом совсем необязательно, чтобы Евросоюз выдал им какой-то мандат. Некая коалиция, которая сама себя провозгласит, сама себе его присвоит, отметил обозреватель."Например, когда США отправляли войска в Ирак, они не получили мандат ООН, но собрали коалицию из 30-40 стран, которые сами себе выдали мандат и сами отправили войска", — напомнил Ищенко.При этом появление такого рода войск на Украине без разрешения России означает конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, миротворец, мандаты, сша, ирак, франция, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, Миротворец, мандаты, США, Ирак, Франция, СВО, детали, Спецоперация

Зеленскому это выгодно: Ищенко о том, почему Украина хочет, чтобы Запад разрешил ввод "миротворцев"

06:00 19.12.2024
 
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© Public domain
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Появление на Украине западного контингента без разрешения России означает прямую конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном. При этом необязательно, чтобы Евросоюз выдал на ввод "миротворцев" какой-то мандат. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они не будут признавать переход части территорий в состав РФ. А это отменяет возможность начать переговоры и заключить какое-то соглашение, отметил эксперт.
"Кроме того, я не слышал, чтобы Россия соглашалась на ввод на Украину каких-то миротворцев. Тем более, европейских. Да, теоретически Москва может на это согласиться, но пока такой ситуации нет", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, все эти разговоры президента Франции Эммануэля Макрона больше напоминают попытку отправить на Украину войска под прикрытием миротворческого мандата.
При этом совсем необязательно, чтобы Евросоюз выдал им какой-то мандат. Некая коалиция, которая сама себя провозгласит, сама себе его присвоит, отметил обозреватель.
"Например, когда США отправляли войска в Ирак, они не получили мандат ООН, но собрали коалицию из 30-40 стран, которые сами себе выдали мандат и сами отправили войска", — напомнил Ищенко.
При этом появление такого рода войск на Украине без разрешения России означает конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
Подробно о возможном размещении иностранных воинских контингентов на Украине — в материале Павла Котова Западные "миротворцы" на Украине: оккупация, война с РФ или повторение Ливана-1982 на сайте Украина.ру.
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вчера, 14:37
Тотальный контроль над мигрантами и "Орешник" в Киеве. Александр Дюков об убийстве генерала КирилловаСамый простой способ обеспечить безопасность, к которому так или иначе придется прийти, это тотальный контроль за въезжающими в Россию мигрантами. Придется вводить геномный контроль, что уже обсуждают в Госдуме, хотя кое-кто этому противится. То, что такой контроль придется внедрять интенсивно, сомнений нет.
 
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