https://ukraina.ru/20241219/1059763710.html

До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ

До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ - 19.12.2024 Украина.ру

До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ

У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод ВСУ за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра. Но фактически от Киева требуют признать переход этих территорий в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-19T05:00

2024-12-19T05:00

2024-12-19T05:00

новости

россия

украина

ростислав ищенко

днепр

владимир зеленский

игорь кириллов

перемирие

территория

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914731_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_dbc0e9ff3c5b05f7805f187ec6c6426a.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что европейские войска зайдут на Украину, как только наступит перемирие, сказал эксперт. При этом неизвестно, будет ли оно вообще заключено. Зеленский не собирается говорить о прекращении огня, добавил он.Россия тоже говорит, что у нее есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра. А до Днепра еще надо добраться, отметил политолог.То есть не прям завтра Россия сама освободит все эти территории. Не говоря уже о том, что Украина их бросит добровольно. Может быть, к тому времени будет освобожден Харьков, и у России возникнут дополнительные требования, указал обозреватель.Речь идет даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав РФ. А Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.О прямом терроре властей Украины в отношении высшего командования ВС РФ и убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова — в интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины.

https://ukraina.ru/20241218/1059760328.html

россия

украина

днепр

запорожская область

херсонская область

херсон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, ростислав ищенко, днепр, владимир зеленский, игорь кириллов, перемирие, территория, новые регионы, запорожская область, херсонская область, херсон, сво, детали, спецоперация