До Запорожья еще надо добраться: Ищенко о перспективах перемирия и освобождении "новых" регионов РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
У России есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод ВСУ за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра. Но фактически от Киева требуют признать переход этих территорий в состав РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что европейские войска зайдут на Украину, как только наступит перемирие, сказал эксперт. При этом неизвестно, будет ли оно вообще заключено. Зеленский не собирается говорить о прекращении огня, добавил он.
Россия тоже говорит, что у нее есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы ее конституционной территории, часть которой лежит на правом берегу Днепра. А до Днепра еще надо добраться, отметил политолог.
"Если Украина существенно ослабила свою группировку в Херсонской области, потому что ей надо перебрасывать резервы в Донбасс, и мы можем провести операцию по форсированию Днепра или даже по высадке возле Николаева и Одессы с моря, то до Запорожья еще надо добраться", — подчеркнул Ищенко.
То есть не прям завтра Россия сама освободит все эти территории. Не говоря уже о том, что Украина их бросит добровольно. Может быть, к тому времени будет освобожден Харьков, и у России возникнут дополнительные требования, указал обозреватель.
Речь идет даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав РФ. А Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине на сайте Украина.ру.
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