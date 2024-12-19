Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
На днях ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Продолжаются бои в районах Кругляковки и Загрызово. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол, рассказал эксперт. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки, добавил он.
"В условиях интенсивных боевых действий российские войска смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки", — сообщил Алехин.
Он отметил, что это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.
Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район), подчеркнул обозреватель.
"На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
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