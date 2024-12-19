Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении - 19.12.2024 Украина.ру
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Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении - 19.12.2024 Украина.ру
Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении
На днях ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Продолжаются бои в районах Кругляковки и Загрызово. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-12-19T05:30
2024-12-19T05:30
новости
россия
купянск
геннадий алехин
владимир зеленский
сво
детали
спецоперация
харьковская область
окружение
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На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол, рассказал эксперт. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки, добавил он.Он отметил, что это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район), подчеркнул обозреватель."На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, россия, купянск, геннадий алехин, владимир зеленский, сво, детали, спецоперация, харьковская область, окружение, наступление, всу, вс рф
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Владимир Зеленский, СВО, детали, Спецоперация, Харьковская область, окружение, наступление, ВСУ, ВС РФ

Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении

05:30 19.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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На днях ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Продолжаются бои в районах Кругляковки и Загрызово. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол, рассказал эксперт. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки, добавил он.
"В условиях интенсивных боевых действий российские войска смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки", — сообщил Алехин.
Он отметил, что это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.
Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район), подчеркнул обозреватель.
"На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вчера, 18:03
Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и ПогаромЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияКупянскГеннадий АлехинВладимир ЗеленскийСВОдеталиСпецоперацияХарьковская областьокружениенаступлениеВСУВС РФ
 
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