https://ukraina.ru/20241219/1059775533.html

Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении

Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении - 19.12.2024 Украина.ру

Прорыв в Двуречной, бои за Кругляковку и Загрызово: Алехин про обстановку на купянском направлении

На днях ВС РФ смогли прорваться в посёлок Двуречная, что открыло пути для расширения зоны контроля в направлении Купянска и обеспечило продвижение к северной окраине Кучеровки. Продолжаются бои в районах Кругляковки и Загрызово. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-12-19T05:30

2024-12-19T05:30

2024-12-19T05:30

новости

россия

купянск

геннадий алехин

владимир зеленский

сво

детали

спецоперация

харьковская область

окружение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9effe92bab9d75b9209e95e142e8c61.jpg

На Купянском участке продолжаются упорные бои по обе стороны реки Оскол, рассказал эксперт. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Запад" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ и отразили четыре контратаки, добавил он.Он отметил, что это направление имеет критическое значение для дальнейшего окружения противника и блокировки основных путей снабжения.Также продолжаются активные боевые действия в районах Кругляковки и Загрызово. При этом особое внимание уделяется тактическому окружению населенного пункта Лозовая в сторону Боровой (Изюмский район), подчеркнул обозреватель."На данном этапе наступления российские подразделения добиваются существенного успеха за счет эффективно организованных манёвров и точных ударов по огневым позициям ВСУ. Продвижение сопровождается стабильным артиллерийским прикрытием, что значительно снижает возможности противника для сопротивления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский отказался снижать возраст мобилизации украинцев — в материале Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059772733.html

россия

купянск

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, геннадий алехин, владимир зеленский, сво, детали, спецоперация, харьковская область, окружение, наступление, всу, вс рф