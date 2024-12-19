Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На удары ракетами ATACMS в России ответили применением "Орешника". Но в ответ на ракетный прилет по Таганрогу ВКС РФ прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.
По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником".
"Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо", — подчеркнул Перенджиев.
По его мнению, у России есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается, сказал политолог.
"Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:13Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по УкраинеЕсли у нас есть достаточно баллистических ракет среднего радиуса действия с разделяющимися боеголовками, нам нужно вписать их использование в некую военную стратегию, которая должна довести Украину до такого состояния, когда она больше не сможет сопротивляться, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов