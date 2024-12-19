Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины - 19.12.2024 Украина.ру
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Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины - 19.12.2024 Украина.ру
Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-12-19T03:30
2024-12-19T03:30
новости
"орешник"
ракеты
деньги
банки
украина
ракетный удар
александр перенджиев
сво
энергетика
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На удары ракетами ATACMS в России ответили применением "Орешника". Но в ответ на ракетный прилет по Таганрогу ВКС РФ прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". По его мнению, у России есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается, сказал политолог."Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
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новости, "орешник", ракеты, деньги, банки, украина, ракетный удар, александр перенджиев, сво, энергетика, спецоперация, финансы, финансирование, детали
Новости, "Орешник", ракеты, деньги, банки, Украина, ракетный удар, Александр Перенджиев, СВО, энергетика, Спецоперация, финансы, финансирование, детали

Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины

03:30 19.12.2024
 
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
Фото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
На удары ракетами ATACMS в России ответили применением "Орешника". Но в ответ на ракетный прилет по Таганрогу ВКС РФ прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.
По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником".
"Это была беспроигрышная позиция. Если бы мы ударили, они бы говорили, что Россия действует предсказуемо. Если бы мы не ударили, они бы говорили, что нам слабо", — подчеркнул Перенджиев.
По его мнению, у России есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается, сказал политолог.
"Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Вчера, 12:13
Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по УкраинеЕсли у нас есть достаточно баллистических ракет среднего радиуса действия с разделяющимися боеголовками, нам нужно вписать их использование в некую военную стратегию, которая должна довести Украину до такого состояния, когда она больше не сможет сопротивляться, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
Новости"Орешник"ракетыденьгибанкиУкраинаракетный ударАлександр ПеренджиевСВОэнергетикаСпецоперацияфинансыфинансированиедетали
 
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Заголовок открываемого материала
03:45Ищенко: Зеленский не хочет признавать переход "новых" регионов в состав РФ, ссылаясь на конституцию
03:30Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины
03:15Военный эксперт о том, как создание Войск беспилотных систем изменит применение БПЛА в российской армии
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