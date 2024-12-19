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Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины

Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины - 19.12.2024 Украина.ру

Киевскому режиму шлют много денег: Перенджиев раскрыл, почему нужно бить ракетами по банкам Украины

Необходимо уничтожить систему, которая позволяет Киеву проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, связанные с центробанком Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-12-19T03:30

2024-12-19T03:30

2024-12-19T03:30

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"орешник"

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александр перенджиев

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энергетика

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На удары ракетами ATACMS в России ответили применением "Орешника". Но в ответ на ракетный прилет по Таганрогу ВКС РФ прошлись по энергетической инфраструктуре Украины.По мнению эксперта, это может быть связано с тем, что США попытались сыграть в интересную информационную игру. Западные СМИ стали писать, что Россия в ближайшие дни ударит "Орешником". По его мнению, у России есть свои козыри и есть чем ответить. Главное, чтобы это было неожиданно и враг к этому не был готов. Могу только сказать, что я предлагал, но пока это не принимается, сказал политолог."Например, я считаю, что нам надо бить не по энергетической инфраструктуре Украины, а по ее банкам. Киевскому режиму шлют много денег, поэтому надо уничтожить систему, которая позволяет ему проводить финансовые операции. А для этого надо выявлять объекты, напрямую связанные с центробанком Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины читайте на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ под Новый год планируют захват плацдарма между Стародубом и Погаром" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241218/1059752471.html

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новости, "орешник", ракеты, деньги, банки, украина, ракетный удар, александр перенджиев, сво, энергетика, спецоперация, финансы, финансирование, детали