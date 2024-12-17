Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки? - 17.12.2024 Украина.ру
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Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?
Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки? - 17.12.2024 Украина.ру
Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?
Начиная с февраля 2022 года, Зеленский и Ко ни дня не верили в возможность победить Россию в прямом военном столкновении. Если принять эту мысль за основу, становятся понятны очень многие действия киевского режима, не объяснимые в случае, если пытаться исходить из предположения о том, что он хоть немного, хоть недолго, но рассчитывал на победу.
2024-12-17T17:00
2024-12-17T17:16
украина
россия
владимир зеленский
юрий бутусов
александр турчинов
вооруженные силы украины
нацгвардия
мнения
киев
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Нет, этого не было ни одного дня. Но каждый день этой войны приближённые Зеленского помнили о главном для себя – зарабатывании денег. Которые, как известно еще из римских классиков, не пахнут. Ни отхожим местом, ни кровью и трупами.И только через призму утверждения "Победа ничто, деньги все" нужно пропускать всю эпопею с заявлениями киевского режима по поводу реальной численности ВСУ и всех так называемых "сил обороны".Но обо всем по порядку.На днях украинскую общественность всколыхнула очередная история от видного пропагандиста Бутусова, раньше жившего на деньги "кровавого пастора" Турчинова, а сейчас столующегося у не менее одиозного экстремиста Авакова*. Он рассказал подробности скандала в распиаренной в украинских СМИ бригаде "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции и в которой на прошлой неделе сменили командование. Формальная причина – развал участка фронта под Красноармейском (Покровском), за который отвечала бригада.По словам Бутусова, это якобы элитное подразделение имело очень странное штатное формирование."В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы, так называемых "бусифицированных". Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада.В результате среди тех, кого насильно засунули в бригаду, было много случаев самовольного оставления части", - сообщил пропагандист.Он уточнил, что в самоволку ушло более тысячи человек, которые "сразу же после прибытия отправились по домам". "Ответственность за этих "бусифицированных" возложили на командира бригады и сняли его с должности", - добавил Бутусов.Очень странная информация, если исходить из того, что бригада якобы длительное время обучалась во Франции и имела лучшее и новейшее оснащение. Что-то здесь не вяжется.Но к этому удивительному подразделению мы вернемся чуть позже.Вообще, в последнее время в незалежной стало модно все проблемы и неудачи на фронте списывать на наше преимущество в живой силе. И Зеленский, и командование ВСУ, и прочие представители военно-политического руководства Украины постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. Иногда даже заявляется, что перевес этот пяти-восьмикратный.Однако если исходить из озвучиваемых официальными лицами в Киеве и Москве данных по численности задействованных сил, подобные заявления представителей киевского режима начинают вызывать серьезные сомнения.Нет, в том, что тактическая выучка наших командиров высока, нет никаких сомнений, равно как и то, что довольно часто нам удается путем перемещения резервов и скрытых маневров сосредотачивать на тех или иных участках фронта превосходящие противника силы. Но это именно что грамотное маневрирование резервами и приданными силами.Наш президент летом называл цифру в 700 тысяч военнослужащих, задействованных в СВО. Вряд ли она радикально выросла за последние месяцы. При этом почти все называемые Украиной данные по численности Сил обороны (включая ВСУ, Нацгвардию, погранвойска и прочие подразделения) сводятся к одному миллиону человек. Максимальную оценку дал в конце прошлого года Буданов* — 1,1 млн.И пусть не все они находятся на ЛБС, все равно постоянные рассказы украинских властей про наше значительное превосходство в численности не выдерживает никакой критики.Однако, если вникнуть в ситуацию с комплектацией так называемых "сил обороны", многое становится понятным. И вопли о нашем пусть не тотальном, но некотором превосходстве на важных направлениях действительно могут иметь под собой некоторую реальную почву.Для начала нужно сказать о тотальной коррупции в украинской армии. В большинстве подразделений практикуются поборы за перевод с передовой в тыл, в командировку или в медчасть. Есть и просто "мертвые души", которые на бумаге находятся на фронте, а в реальности, заплатив командиру, сидят в тылу. И количество таких "тыловиков", как говорят знающие люди, растет в геометрической прогрессии.Цитата: "командиры ВСУ плюнули на результаты на фронте и принялись зарабатывать, как в последний раз в жизни".Вторая важнейшая составляющая – это мотивация. Сейчас украинская армия – это совсем не армия 2022 года, костяк которой составляли идейные националисты и ветераны печально известной АТО. Сегодня вооруженные формирования незалежной пополняются бусифицированными мобилизованными, обладающими крайне низкой мотивацией, плохим здоровьем и общей физической подготовкой. В армии Украины образца 2024 года настоящей эпидемией стало дезертирство и неисполнение приказов.Украинское издание "Страна. UA" цитирует свой источник в Генштабе ВСУ: "Получается ситуация, что на бумаге на каком-то участке фронта стоит 100 человек, а в реальности идут в бой в лучшем случае 40, а иногда и 20-30".Только в 2024 году было зарегистрировано более ста тысяч случаев самовольного оставления части (самоволка и дезертирство). Из них треть минувшей осенью. И это далеко не все случаи дезертирства. По некоторым, самым худшим оценкам, общее число дезертиров из "сил обороны" может доходить до 200 тысяч.Вместе с отказниками, "тыловиками", "находящимися на лечении" и прочими "батальонами Монако" цифры могут составлять до трети штатного состава украинских вооруженных сил.Но и это еще не все. Теперь о самом интересном. О бригадах-призраках Зеленского.Об этих бригадах, которые нечем вооружать и которые якобы могли бы все изменить на фронте, мы слышали от первых лиц режима не раз. Обычно говорится о 10-12 подразделениях. Иногда звучат цифры от 60 до 100 тысяч человек, которые нужно чем-то вооружить, а нечем. С другой стороны, есть обучающиеся за границей якобы элитные бригады – такие, как упомянутая выше "Анна Киевская", которые прибывают потом на Украину, и оказывается, что штатный состав их собран с миру по нитке из наловленных по городам и селам страны 404 мужиков, а сноровистые "коммандос", прошедшие заграничную подготовку, куда-то испаряются.А ларчик просто открывается. "Коммандос", по большей части – это те же самые "бойцы батальона "Монако". Попадают они в "элитные" бригады по блату, вернувшись с заграничного обучения, на фронт не едут, а остаются в тылу. А бригады комплектуют бусифицированными. Н, а техника и оружие дерибанятся немногими оставшимися мотивированными частями, вроде 3-й штурмовой, состоящей из нацистов запрещенного "Азова"**.И самая, как говорят в Одессе, мякотка. Те самые переходящие как знамя из публикации в публикацию, из заявления в заявление вот уже пару лет 10-12 бригад.Суть в том, что в реальности их не существует. Есть офицеры из таких же элитных уклонистов, которые де-юре служат в этих бригадах, а де-факто за хорошую мзду обретаются на гражданке. Есть штатный состав из якобы мобилизованных, проходящих обучение, а на деле существующих только на бумаге. Но вся прелесть ситуации в том, что вооружения под эти бригады Западом и передавались, и передаются. Формально Украина сообщает, что прошедшие обучение отправляются в другие части. Якобы с ними же отправляется оружие и обмундирование, и какая-никакая техника. А вот полную комплектацию бригад завершить все никак не удается, потому что оружие и техника-де прибывает очень дозированно и в недостаточном количестве.Ну а на самом деле этот "кружок "Очумелые ручки"", засевший в Киеве, торгует оружием. И очень многие на Западе, в НАТО и в США в теме и в доле. Барыши баснословные, следы теряются в окопах на ЛБС. Однако шила в мешке не утаишь.Неслучайно кандидат на пост главы ФБР в команде Трампа Кэш Патель назвал расследование по использованию выделенных Украине средств и вооружений своей первоочередной задачей после назначения.Нет, засевшая в Киеве банда никогда и не думала побеждать. Просто она с самого начала делала бизнес на крови.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияНа ту же тему: Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
https://ukraina.ru/20241215/1059670348.html
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украина, россия, владимир зеленский, юрий бутусов, александр турчинов, вооруженные силы украины, нацгвардия, мнения, киев
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Бутусов, Александр Турчинов, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Мнения, Киев

Почему разбежалась "Анна Киевская" и зачем Зеленскому бригады-призраки?

17:00 17.12.2024 (обновлено: 17:16 17.12.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Начиная с февраля 2022 года, Зеленский и Ко ни дня не верили в возможность победить Россию в прямом военном столкновении. Если принять эту мысль за основу, становятся понятны очень многие действия киевского режима, не объяснимые в случае, если пытаться исходить из предположения о том, что он хоть немного, хоть недолго, но рассчитывал на победу.
Нет, этого не было ни одного дня. Но каждый день этой войны приближённые Зеленского помнили о главном для себя – зарабатывании денег. Которые, как известно еще из римских классиков, не пахнут. Ни отхожим местом, ни кровью и трупами.
И только через призму утверждения "Победа ничто, деньги все" нужно пропускать всю эпопею с заявлениями киевского режима по поводу реальной численности ВСУ и всех так называемых "сил обороны".
Но обо всем по порядку.
На днях украинскую общественность всколыхнула очередная история от видного пропагандиста Бутусова, раньше жившего на деньги "кровавого пастора" Турчинова, а сейчас столующегося у не менее одиозного экстремиста Авакова*. Он рассказал подробности скандала в распиаренной в украинских СМИ бригаде "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции и в которой на прошлой неделе сменили командование. Формальная причина – развал участка фронта под Красноармейском (Покровском), за который отвечала бригада.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
По словам Бутусова, это якобы элитное подразделение имело очень странное штатное формирование.
"В бригаду набрали несколько тысяч человек буквально с улицы, так называемых "бусифицированных". Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада.
В результате среди тех, кого насильно засунули в бригаду, было много случаев самовольного оставления части", - сообщил пропагандист.
Он уточнил, что в самоволку ушло более тысячи человек, которые "сразу же после прибытия отправились по домам". "Ответственность за этих "бусифицированных" возложили на командира бригады и сняли его с должности", - добавил Бутусов.
Очень странная информация, если исходить из того, что бригада якобы длительное время обучалась во Франции и имела лучшее и новейшее оснащение. Что-то здесь не вяжется.
Но к этому удивительному подразделению мы вернемся чуть позже.
Вообще, в последнее время в незалежной стало модно все проблемы и неудачи на фронте списывать на наше преимущество в живой силе. И Зеленский, и командование ВСУ, и прочие представители военно-политического руководства Украины постоянно говорят о том, что армия РФ имеет многократный перевес в живой силе. Иногда даже заявляется, что перевес этот пяти-восьмикратный.
Однако если исходить из озвучиваемых официальными лицами в Киеве и Москве данных по численности задействованных сил, подобные заявления представителей киевского режима начинают вызывать серьезные сомнения.

Нет, в том, что тактическая выучка наших командиров высока, нет никаких сомнений, равно как и то, что довольно часто нам удается путем перемещения резервов и скрытых маневров сосредотачивать на тех или иных участках фронта превосходящие противника силы. Но это именно что грамотное маневрирование резервами и приданными силами.
Наш президент летом называл цифру в 700 тысяч военнослужащих, задействованных в СВО. Вряд ли она радикально выросла за последние месяцы.
При этом почти все называемые Украиной данные по численности Сил обороны (включая ВСУ, Нацгвардию, погранвойска и прочие подразделения) сводятся к одному миллиону человек. Максимальную оценку дал в конце прошлого года Буданов* — 1,1 млн.
И пусть не все они находятся на ЛБС, все равно постоянные рассказы украинских властей про наше значительное превосходство в численности не выдерживает никакой критики.
Однако, если вникнуть в ситуацию с комплектацией так называемых "сил обороны", многое становится понятным. И вопли о нашем пусть не тотальном, но некотором превосходстве на важных направлениях действительно могут иметь под собой некоторую реальную почву.
Для начала нужно сказать о тотальной коррупции в украинской армии.
В большинстве подразделений практикуются поборы за перевод с передовой в тыл, в командировку или в медчасть. Есть и просто "мертвые души", которые на бумаге находятся на фронте, а в реальности, заплатив командиру, сидят в тылу. И количество таких "тыловиков", как говорят знающие люди, растет в геометрической прогрессии.
Цитата: "командиры ВСУ плюнули на результаты на фронте и принялись зарабатывать, как в последний раз в жизни".
Вторая важнейшая составляющая – это мотивация. Сейчас украинская армия – это совсем не армия 2022 года, костяк которой составляли идейные националисты и ветераны печально известной АТО.
Сегодня вооруженные формирования незалежной пополняются бусифицированными мобилизованными, обладающими крайне низкой мотивацией, плохим здоровьем и общей физической подготовкой. В армии Украины образца 2024 года настоящей эпидемией стало дезертирство и неисполнение приказов.
Украинское издание "Страна. UA" цитирует свой источник в Генштабе ВСУ: "Получается ситуация, что на бумаге на каком-то участке фронта стоит 100 человек, а в реальности идут в бой в лучшем случае 40, а иногда и 20-30".
Себастьян Лекорню (Минобороны Франции) и Жан-Ноэль Барро (МИД Франции) посещают военный лагерь подготовки бригады Анна Киевская на востоке Франции
15 декабря, 15:31
Подготовленная Францией для ВСУ "бригада Анны Киевской" разбежалась Насильственная мобилизация негативно сказалась на боеспособности 155-й бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская" - почти половина её личного состава дезертировала. Об этом заявил редактор украинского издания Юрий Бутусов.
Только в 2024 году было зарегистрировано более ста тысяч случаев самовольного оставления части (самоволка и дезертирство). Из них треть минувшей осенью. И это далеко не все случаи дезертирства. По некоторым, самым худшим оценкам, общее число дезертиров из "сил обороны" может доходить до 200 тысяч.
Вместе с отказниками, "тыловиками", "находящимися на лечении" и прочими "батальонами Монако" цифры могут составлять до трети штатного состава украинских вооруженных сил.
Но и это еще не все. Теперь о самом интересном.
О бригадах-призраках Зеленского.
Об этих бригадах, которые нечем вооружать и которые якобы могли бы все изменить на фронте, мы слышали от первых лиц режима не раз. Обычно говорится о 10-12 подразделениях. Иногда звучат цифры от 60 до 100 тысяч человек, которые нужно чем-то вооружить, а нечем.
С другой стороны, есть обучающиеся за границей якобы элитные бригады – такие, как упомянутая выше "Анна Киевская", которые прибывают потом на Украину, и оказывается, что штатный состав их собран с миру по нитке из наловленных по городам и селам страны 404 мужиков, а сноровистые "коммандос", прошедшие заграничную подготовку, куда-то испаряются.
А ларчик просто открывается. "Коммандос", по большей части – это те же самые "бойцы батальона "Монако". Попадают они в "элитные" бригады по блату, вернувшись с заграничного обучения, на фронт не едут, а остаются в тылу. А бригады комплектуют бусифицированными. Н, а техника и оружие дерибанятся немногими оставшимися мотивированными частями, вроде 3-й штурмовой, состоящей из нацистов запрещенного "Азова"**.
И самая, как говорят в Одессе, мякотка. Те самые переходящие как знамя из публикации в публикацию, из заявления в заявление вот уже пару лет 10-12 бригад.
Суть в том, что в реальности их не существует. Есть офицеры из таких же элитных уклонистов, которые де-юре служат в этих бригадах, а де-факто за хорошую мзду обретаются на гражданке. Есть штатный состав из якобы мобилизованных, проходящих обучение, а на деле существующих только на бумаге.
Но вся прелесть ситуации в том, что вооружения под эти бригады Западом и передавались, и передаются. Формально Украина сообщает, что прошедшие обучение отправляются в другие части. Якобы с ними же отправляется оружие и обмундирование, и какая-никакая техника. А вот полную комплектацию бригад завершить все никак не удается, потому что оружие и техника-де прибывает очень дозированно и в недостаточном количестве.
Ну а на самом деле этот "кружок "Очумелые ручки"", засевший в Киеве, торгует оружием. И очень многие на Западе, в НАТО и в США в теме и в доле. Барыши баснословные, следы теряются в окопах на ЛБС. Однако шила в мешке не утаишь.
Неслучайно кандидат на пост главы ФБР в команде Трампа Кэш Патель назвал расследование по использованию выделенных Украине средств и вооружений своей первоочередной задачей после назначения.
Нет, засевшая в Киеве банда никогда и не думала побеждать. Просто она с самого начала делала бизнес на крови.
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** запрещённая в РФ террористическая организация
На ту же тему: Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЮрий БутусовАлександр ТурчиновВооруженные силы УкраиныНацгвардияМненияКиев
 
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