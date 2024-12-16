Экс-посол Украины рассказал, как киевские чиновники в начале СВО могли уехали жить в Лондон
В начале СВО чиновники Украины обсуждали идею бегства в Лондон. Об этом 16 декабря заявил бывший украинский посол в Британии Вадим Пристайко.
Занимая должность посла в Бретани с 2020 по 2023 годы, Пристайко в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации в начале СВО. По его словам, за год до начала российской спецоперации британцы говорили ему об угрозе большой войны, официальный Лондон прямо заявлял об этом.
После начала СВО, сообщил Пристайко, в Британии была явлена единая позиция – в том числе и монарха: "Украина должна победить, Россия должна проиграть. Вот так просто".
"О падении Киева, о том, что Киев может пасть и так далее, в принципе, разговоры были. И я помню встречу с депутатами, лордами, в их глазах читалось: хорошие люди, наверное, им недолго осталось", - добавил Пристайко.
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Он также рассказал об инициативе МИД Украины обеспечить вывоз части киевской бюрократии и украинских ценностей в Лондон. По словам Пристайко, такая идея возникла до начала СВО и обсуждалась 8–10 февраля 2022 года, когда в Киеве с визитом был британский премьер-министр (на то время) Борис Джонсон.
"Мы фактически инициативно хотели предложить правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить", - сказал Пристайко, рассказывая об идее продолжения деятельности киевских чиновников в Лондоне.
При этом украинский дипломат отметил, что с британскими коллегами обсуждалась идея "не правительства в изгнании, а продолжения правительства".
"Мы искали возможность релокации ценностей", - добавил Пристайко.
Бывший украинский посол в последнее время регулярно выступает со скандальными заявлениями. В ноябре он заявил британской The Economist, что в течение следующих трёх месяцев Москва может организовать покушения на нынешнее украинское руководство.
Подробности в публикации Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского