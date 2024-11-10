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Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского

Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского - 10.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского

Британское издание The Economist тиражирует нелепости про якобы готовящиеся покушения на Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский

2024-11-10T18:26

2024-11-10T18:26

2024-11-10T18:26

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"Economist пишет, что до инаугурации Трампа русские могут совершить покушение на Зеленского. Мне вообще интересно, кто им такую дичь задвигает? Малюк, предотвративший 13 покушений на Вождя?", - отметил Дубинский в своём телеграм-канале.Помимо сомнений в главе СБУ Василия Малюке как источнике достоверной информации, находящийся в СИЗО депутат украинского парламента усомнился также в выгоде Москвы от атак на госучреждения в Киеве.Накануне, 8 ноября бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко в комментарииThe Economist заявил, что в течение следующих трёх месяцев Москва может организовать покушения на нынешнее украинское руководство. Никаких доказательств украинский информатор британского издания не привёл, а само издание не пыталось установить обоснованность слов Пристайко.До этого, 27 августа в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что его приближённые "Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве". Ещё ранее Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. После этого Малюк фигурировал в расследованиях терактов на территории России, жертвами которых стали гражданские лица.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" Также на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение

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