Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского - 10.11.2024 Украина.ру
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Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского
Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского - 10.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского
Британское издание The Economist тиражирует нелепости про якобы готовящиеся покушения на Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
2024-11-10T18:26
2024-11-10T18:26
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владимир зеленский
василий малюк
александр дубинский
the economist
сбу
терроризм
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"Economist пишет, что до инаугурации Трампа русские могут совершить покушение на Зеленского. Мне вообще интересно, кто им такую дичь задвигает? Малюк, предотвративший 13 покушений на Вождя?", - отметил Дубинский в своём телеграм-канале.Помимо сомнений в главе СБУ Василия Малюке как источнике достоверной информации, находящийся в СИЗО депутат украинского парламента усомнился также в выгоде Москвы от атак на госучреждения в Киеве.Накануне, 8 ноября бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко в комментарииThe Economist заявил, что в течение следующих трёх месяцев Москва может организовать покушения на нынешнее украинское руководство. Никаких доказательств украинский информатор британского издания не привёл, а само издание не пыталось установить обоснованность слов Пристайко.До этого, 27 августа в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что его приближённые "Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве". Ещё ранее Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. После этого Малюк фигурировал в расследованиях терактов на территории России, жертвами которых стали гражданские лица.Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве" Также на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение
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новости, киев, москва, украина, владимир зеленский, василий малюк, александр дубинский, the economist, сбу, терроризм, дезинформация, информационная война, покушение, сво
Новости, Киев, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Василий Малюк, Александр Дубинский, The Economist, СБУ, терроризм, дезинформация, информационная война, покушение, СВО

Украинский депутат: Economist распространяет "дичь" про покушения на Зеленского

18:26 10.11.2024
 
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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Британское издание The Economist тиражирует нелепости про якобы готовящиеся покушения на Владимира Зеленского. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
"Economist пишет, что до инаугурации Трампа русские могут совершить покушение на Зеленского. Мне вообще интересно, кто им такую дичь задвигает? Малюк, предотвративший 13 покушений на Вождя?", - отметил Дубинский в своём телеграм-канале.
Помимо сомнений в главе СБУ Василия Малюке как источнике достоверной информации, находящийся в СИЗО депутат украинского парламента усомнился также в выгоде Москвы от атак на госучреждения в Киеве.
"За время войны в правительственный квартал в Киеве не прилетело ни-че-го. Депутаты даже в убежище не спускаются… как будто бы знают что-то", - констатировал Дубинский.
Накануне, 8 ноября бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко в комментарииThe Economist заявил, что в течение следующих трёх месяцев Москва может организовать покушения на нынешнее украинское руководство. Никаких доказательств украинский информатор британского издания не привёл, а само издание не пыталось установить обоснованность слов Пристайко.
До этого, 27 августа в Киеве Владимир Зеленский заявил журналистам, что его приближённые "Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев на Украине в Киеве". Ещё ранее Малюк был одним из фигурантов громкой истории похищения и убийства члена украинской делегации на переговорах с Россией (в начале СВО) Дениса Киреева. После этого Малюк фигурировал в расследованиях терактов на территории России, жертвами которых стали гражданские лица.
Ранее на эту тему: Зеленский рассказал, как "убивали чеченцев в Киеве"
Также на тему покушений: Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение
 
НовостиКиевМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийВасилий МалюкАлександр ДубинскийThe EconomistСБУтерроризмдезинформацияинформационная войнапокушениеСВО
 
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