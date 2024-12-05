https://ukraina.ru/20241205/1059435449.html

Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко

Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко - 05.12.2024 Украина.ру

Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко

Смена администрации США взбодрила на Украине целый ряд политиков как первого, так и второго эшелона, почувствовавших возможность получения власти. Взбодрился и экс-президент Петр Порошенко, который за период СВО существенно увеличил свое состояние.

2024-12-05T16:03

2024-12-05T16:03

2024-12-05T16:28

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петр порошенко

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Последний год он пытается окучивать не столько украинцев, сколько западных политиков, убеждая их поддержать его кандидатуру на забрезживших президентских выборах.И поскольку в Британии последнее время активно проталкивают экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост главы Украины, Порошенко пытается действовать с ним в тандеме. Украинские эксперты также утверждают, что у Порошенко ищут "концы" к Трампу, продвигая экс-президента в качестве лучшего переговорщика.В эфире своего телеканала "Прямой" Порошенко пытается показать себя близким к Трампу и чуть ли не его давним соратником. Отвечая на вопрос, не угрожает ли Украине при президентстве Трампа сокращение финансирования, Порошенко сказал, что работал с ним более трех лет и уверен, что этого не произойдет. Он также выразил уверенность, что украинский народ будет бороться с русскими даже без финансирования извне.В ноябре, сразу после избрания Трампа, Порошенко прочертил пять "красных линий" для Зеленского и нового президента США, фактически выставив им условия. В частности, Порошенко потребовал от обоих:1. Не идти на "компромиссы по суверенитету" и не допустить возвращения Украины в зону влияния России; 2. Не признавать российский статус "захваченных территорий"; 3. Киев не должен идти на ограничение ВСУ; 4. Не отменять санкции против России до возврата Украине её территорий; 5. Принять Украину в НАТО после выполнения "домашней работы", потому что сейчас, считает экс-президент, Украина еще не готова к членству в альянсе.Еще в одном из своих недавних интервью Порошенко хвастал, что чуть ли не единолично остановил российскую армию под Киевом. "В первые часы полномасштабного вторжения, и я здесь, с оружием в руках, когда вся власть вздрогнула из Киева, мы сформировали батальоны, и в рамках 206-го батальона мы обеспечили эвакуацию Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздачу оружия и, в конце концов, защиту Киева от российских захватчиков", — заявил Петр Порошенко. Комментаторы тогда напомнили Порошенко, что он врет, так как никакой эвакуации из Бучи, Гостомеля и Ирпеня вообще никто не проводил.Однако своих родственников Порошенко при этом держит вдали от фронта. В среду 4 декабря украинские СМИ сообщили, что его сын Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке в ТЦК (военкомат), хотя имеет звание лейтенанта.Именно на него пятый президент в свое время переписал большую часть своих активов, пытаясь избавиться от звания олигарха.На британском телевидении Порошенко на днях, как и Зеленский, требовал вступления в НАТО по образцу Западной Германии. По его словам, если Украина сейчас вступит в НАТО, то в будущем Россия отдаст Киеву Крым и другие "оккупированные территории"."Мы можем выиграть эту войну без единого выстрела, с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО", - вещает экс-президент.Опальный депутат Александр Дубинский на днях напомнил, как 11 лет назад Порошенко с целью захвата власти бегал по Майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он - с народом против “незаконной” власти.Однако по данным издания "Новое время", он заработал больше всех за время войны и на 22% больше, чем в 2023.Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны, сообщал в ноябре украинский политолог Петр Олещук. "Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко собственным примером доказал, что война - это обогащение. Только за октябрь он прирос почти двумя (!) миллиардами гривен. Если заглянуть в декларации Порошенко, увидим, что настоящее обогащение пришло к Петру Алексеевичу именно в войну", - пишет политолог.Украинский военнослужащий Кирилл Сазонов также отмечает, что Порошенко активнее других политиков пиарится на помощи ВСУ, представляя себя едва ли не единственным донором украинской армии. Однако эти средства он донатит из невыплаченных налогов, что для него гораздо выгоднее."Семье Порошенко принадлежит разветвленная бизнес-империя: Roshen, агро, медиа, финансы, производство стекла, недвижимость и тому подобное. Есть информация, что иностранные и украинские компании, принадлежащие Порошенко и его семье, формируют пулы активов за счет неуплаченных в Украине налогов, а легализуются эти активы путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты", - заявил Сазонов.Порошенко, обещавший в 2014 году закончить конфликт в Донбассе за две недели, остается одним из тех, для кого война – мать родна. Сейчас он включился в конкурс по выбору главного русофоба, обивая пороги в Лондоне и Вашингтоне. Однако для участия в этом конкурсе ему необходимо, чтобы на время отменили военное положение и провели выборы.Ещё об украинских "бывших": Собирает для себя на "дроны" и обустраивает личную жизнь. Чем занимается символ Майдана казак Гаврилюк

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