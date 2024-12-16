"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ - 16.12.2024 Украина.ру
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"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ - 16.12.2024 Украина.ру
"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
За весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
2024-12-16T10:36
2024-12-16T10:36
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Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.Жданова добавила, что в настоящее время поток "диких гусей" в "штате" ВСУ снижается. Причин несколько: проблемы украинских сил на фронте и большие потери среди "диких гусей". По последним данным Министерства обороны РФ, из 15 тысяч наемников, прибывших на Украину порядка 6,5 тысяч уже уничтожено.Собеседница издания уточнила, что всего в зону СВО приехали наемники из 110 стран, однако основной контингент на Украине составили военнослужащие из Польши, США, Грузии и Франции.Ранее в Минобороны России также заявляли, что самый большой приток "диких гусей" в ВСУ пришелся на военных из Польши (2960 человек). В пятерку также вошли США (1113), Грузия (1042), Канада (1005) и Великобритания (822). В ведомстве отметили, что наемники именно из этих стран несут и самые большие потери.Однако весной этого года появилась информация о росте числа наемников ВСУ из Латинской Америки. Уточнялось, что на Украину оттуда прибыло 430 "солдат удачи". Более 200 из них ликвидировано.Другие новости: Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области.
https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html
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новости, украина, россия, польша, вооруженные силы украины, следственный комитет, сша, франция, грузия, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, США, Франция, Грузия, иностранные наемники

"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ

10:36 16.12.2024
 
Фото: соцсети, похороны иностранных наемников
Фото: соцсети, похороны иностранных наемников
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За весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что в настоящее время поток "диких гусей" в "штате" ВСУ снижается. Причин несколько: проблемы украинских сил на фронте и большие потери среди "диких гусей". По последним данным Министерства обороны РФ, из 15 тысяч наемников, прибывших на Украину порядка 6,5 тысяч уже уничтожено.
Собеседница издания уточнила, что всего в зону СВО приехали наемники из 110 стран, однако основной контингент на Украине составили военнослужащие из Польши, США, Грузии и Франции.
"К настоящему моменту около 800 граждан иностранных государств, которые в статусе наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признаны виновными. Следственный комитет ведет свою работу, и мы исходим из того, что все ответственные за преступления понесут ответственность", - отметила дипломат.
25 октября, 11:16
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Ранее в Минобороны России также заявляли, что самый большой приток "диких гусей" в ВСУ пришелся на военных из Польши (2960 человек). В пятерку также вошли США (1113), Грузия (1042), Канада (1005) и Великобритания (822). В ведомстве отметили, что наемники именно из этих стран несут и самые большие потери.
Однако весной этого года появилась информация о росте числа наемников ВСУ из Латинской Америки. Уточнялось, что на Украину оттуда прибыло 430 "солдат удачи". Более 200 из них ликвидировано.
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
12 декабря, 17:20
ВС РФ накрыли группу колумбийских наемников ВСУ. Рожин назвал точное числоВ боях на Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), а именно в районе села Грековка, ВС РФ уничтожили подразделение воевавших на стороне ВСУ колумбийских наемников. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Другие новости: Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области.
 
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Заголовок открываемого материала
10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
10:35"Мир даже обсудить невозможно": Дубинский обвинил Зеленского в узурпации власти в парламенте
10:17"Из уважения": Грузия отказалась вводить ответные санкции против Прибалтики
10:08Как Россия накажет США и Украину и что ВСУ задумали с Брянском – Зимовский
10:04Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
09:41Британцы рассказали об отправке наличных долларов для Асада
09:38У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабря
09:30ВС РФ уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов — Минобороны
09:00"Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
08:30Глава польского фонда призвала правительство разорвать связи с Украиной
08:09Главное за ночь 16 декабря
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