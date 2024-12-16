"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ
Фото: соцсети, похороны иностранных наемников
За весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что в настоящее время поток "диких гусей" в "штате" ВСУ снижается. Причин несколько: проблемы украинских сил на фронте и большие потери среди "диких гусей". По последним данным Министерства обороны РФ, из 15 тысяч наемников, прибывших на Украину порядка 6,5 тысяч уже уничтожено.
"К настоящему моменту около 800 граждан иностранных государств, которые в статусе наемников принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признаны виновными. Следственный комитет ведет свою работу, и мы исходим из того, что все ответственные за преступления понесут ответственность", - отметила дипломат.
Ранее в Минобороны России также заявляли, что самый большой приток "диких гусей" в ВСУ пришелся на военных из Польши (2960 человек). В пятерку также вошли США (1113), Грузия (1042), Канада (1005) и Великобритания (822). В ведомстве отметили, что наемники именно из этих стран несут и самые большие потери.
Однако весной этого года появилась информация о росте числа наемников ВСУ из Латинской Америки. Уточнялось, что на Украину оттуда прибыло 430 "солдат удачи". Более 200 из них ликвидировано.
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