https://ukraina.ru/20241216/1059680250.html

"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ

"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ - 16.12.2024 Украина.ру

"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ

За весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова

2024-12-16T10:36

2024-12-16T10:36

2024-12-16T10:36

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Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.Жданова добавила, что в настоящее время поток "диких гусей" в "штате" ВСУ снижается. Причин несколько: проблемы украинских сил на фронте и большие потери среди "диких гусей". По последним данным Министерства обороны РФ, из 15 тысяч наемников, прибывших на Украину порядка 6,5 тысяч уже уничтожено.Собеседница издания уточнила, что всего в зону СВО приехали наемники из 110 стран, однако основной контингент на Украине составили военнослужащие из Польши, США, Грузии и Франции.Ранее в Минобороны России также заявляли, что самый большой приток "диких гусей" в ВСУ пришелся на военных из Польши (2960 человек). В пятерку также вошли США (1113), Грузия (1042), Канада (1005) и Великобритания (822). В ведомстве отметили, что наемники именно из этих стран несут и самые большие потери.Однако весной этого года появилась информация о росте числа наемников ВСУ из Латинской Америки. Уточнялось, что на Украину оттуда прибыло 430 "солдат удачи". Более 200 из них ликвидировано.Другие новости: Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области.

https://ukraina.ru/20241025/1058357879.html

https://ukraina.ru/20241212/1059619521.html

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россия

польша

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новости, украина, россия, польша, вооруженные силы украины, следственный комитет, сша, франция, грузия, иностранные наемники