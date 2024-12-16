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Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал

Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал - 16.12.2024 Украина.ру

Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал

Удар по Таганрогу ракетами ATACMS обостряет ситуацию. Задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны РФ, чтобы начать переговоры с позиции силы или их отложить и потом работать уже с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-12-16T03:30

2024-12-16T03:30

2024-12-16T03:30

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Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.По словам эксперта, первый "зондаж" избранного президента США Дональда Трампа по переговорам очень испугал Киев. Но в целом там не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп — мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию, отметил политолог.Победа за столом переговоров — хорошая идея для Трампа, который сейчас тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, указал он.По мнению эксперта, задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны России, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить. И окончательно работать уже с Трампом, уточнил политолог.Понять это несложно, украинская сторона в трудном положении. Теплого контакта, как с демократической администрацией, у них нет. Поэтому им нужно взять паузу, чтобы решить в Вашингтоне все вопросы в рамках украинского лоббизма, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.

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новости, таганрог, киев, россия, дональд трамп, андрей суздальцев, переговоры, ракеты, ракетный удар, сво, война, детали, спецоперация