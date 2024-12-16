Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Удар по Таганрогу ракетами ATACMS обостряет ситуацию. Задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны РФ, чтобы начать переговоры с позиции силы или их отложить и потом работать уже с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам эксперта, первый "зондаж" избранного президента США Дональда Трампа по переговорам очень испугал Киев. Но в целом там не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп — мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию, отметил политолог.
Победа за столом переговоров — хорошая идея для Трампа, который сейчас тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, указал он.
"Для Трампа это значит оказаться победителем в войне, в которой не участвовал. [Удар по Таганрогу ракетами] ATACMS обостряет ситуацию. Это, как говорят на Западе, [означает] выйти на переговоры с позиции силы. Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город", — подчеркнул Суздальцев.
По мнению эксперта, задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны России, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить. И окончательно работать уже с Трампом, уточнил политолог.
Понять это несложно, украинская сторона в трудном положении. Теплого контакта, как с демократической администрацией, у них нет. Поэтому им нужно взять паузу, чтобы решить в Вашингтоне все вопросы в рамках украинского лоббизма, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
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