Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал - 16.12.2024 Украина.ру
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Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал
Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал - 16.12.2024 Украина.ру
Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал
Удар по Таганрогу ракетами ATACMS обостряет ситуацию. Задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны РФ, чтобы начать переговоры с позиции силы или их отложить и потом работать уже с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-16T03:30
2024-12-16T03:30
новости
таганрог
киев
россия
дональд трамп
андрей суздальцев
переговоры
ракеты
ракетный удар
сво
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Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.По словам эксперта, первый "зондаж" избранного президента США Дональда Трампа по переговорам очень испугал Киев. Но в целом там не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп — мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию, отметил политолог.Победа за столом переговоров — хорошая идея для Трампа, который сейчас тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, указал он.По мнению эксперта, задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны России, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить. И окончательно работать уже с Трампом, уточнил политолог.Понять это несложно, украинская сторона в трудном положении. Теплого контакта, как с демократической администрацией, у них нет. Поэтому им нужно взять паузу, чтобы решить в Вашингтоне все вопросы в рамках украинского лоббизма, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
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новости, таганрог, киев, россия, дональд трамп, андрей суздальцев, переговоры, ракеты, ракетный удар, сво, война, детали, спецоперация
Новости, Таганрог, Киев, Россия, Дональд Трамп, Андрей Суздальцев, переговоры, ракеты, ракетный удар, СВО, война, детали, Спецоперация

Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал

03:30 16.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Удар по Таганрогу ракетами ATACMS обостряет ситуацию. Задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны РФ, чтобы начать переговоры с позиции силы или их отложить и потом работать уже с Трампом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Утром 11 декабря по Таганрогу был нанесен удар шестью баллистическими ракетами ATACMS. По сообщению Минобороны, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", а остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам эксперта, первый "зондаж" избранного президента США Дональда Трампа по переговорам очень испугал Киев. Но в целом там не против переговоров, рассчитывая на то, что Трамп — мощная политическая фигура и он сможет продавить именно украинскую версию, отметил политолог.
Победа за столом переговоров — хорошая идея для Трампа, который сейчас тоже воспринимает себя сакрально. То есть идет возврат к старой формуле: проиграв войну, добиться победы за столом переговоров, указал он.

"Для Трампа это значит оказаться победителем в войне, в которой не участвовал. [Удар по Таганрогу ракетами] ATACMS обостряет ситуацию. Это, как говорят на Западе, [означает] выйти на переговоры с позиции силы. Показать, что они дотягиваются своими ракетами. Хотя Таганрог — это почти прифронтовой город", — подчеркнул Суздальцев.

По мнению эксперта, задача Киева — спровоцировать жесткий ответ со стороны России, чтобы начать переговоры с позиции силы или вообще их отложить. И окончательно работать уже с Трампом, уточнил политолог.
Понять это несложно, украинская сторона в трудном положении. Теплого контакта, как с демократической администрацией, у них нет. Поэтому им нужно взять паузу, чтобы решить в Вашингтоне все вопросы в рамках украинского лоббизма, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
О настроениях российских бойцов в зоне СВО — в статье шеф-редактора издания Украина.ру Захара Виноградова Нерв войны. О чем говорят, о чем мечтают и что не по душе солдатам, которые нас защищают.
13 декабря, 15:31
Дмитрий Данилов: НАТО в ловушке на Украине, тут даже Сирия не поможетИ Орбан, и Фицо прекрасно понимают, что в нынешней ситуации никакие крупномасштабные шаги по деэскалации украинского конфликта невозможны по многим обстоятельствам. В том числе потому, что Украина недоговороспособна.
 
НовостиТаганрогКиевРоссияДональд ТрампАндрей Суздальцевпереговорыракетыракетный ударСВОвойнадеталиСпецоперация
 
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