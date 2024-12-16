https://ukraina.ru/20241216/1059675239.html

"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении

"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении - 16.12.2024 Украина.ру

"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении

Численность батальона имени Максима Кривоноса составляет более 200 человек, он состоит из бывших военнопленных ВСУ. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-16T03:45

2024-12-16T03:45

2024-12-16T03:45

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Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется, рассказал полковник запаса.Он отметил, что сейчас это соединение, названое в честь соратника Богдана Хмельницкого, воевавшего против Речи Посполитой, сражается на Красноармейском (Покровском) направлении. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр", добавил эксперт."По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы", — подчеркнул Алехин.Это обычные русские мужики, которые родились и выросли в Донбассе, в областях юга-востока Украины, которые всегда были пророссийскими. Это русские люди по своему менталитету, которые никогда не принимали националистические идеи Западной Украины, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".

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