"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении - 16.12.2024 Украина.ру
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"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении
"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении - 16.12.2024 Украина.ру
"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении
Численность батальона имени Максима Кривоноса составляет более 200 человек, он состоит из бывших военнопленных ВСУ. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T03:45
2024-12-16T03:45
новости
донбасс
украина
геннадий алехин
всу
покровск/красноармейск
русский
речь посполитая
вс рф
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Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется, рассказал полковник запаса.Он отметил, что сейчас это соединение, названое в честь соратника Богдана Хмельницкого, воевавшего против Речи Посполитой, сражается на Красноармейском (Покровском) направлении. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр", добавил эксперт."По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы", — подчеркнул Алехин.Это обычные русские мужики, которые родились и выросли в Донбассе, в областях юга-востока Украины, которые всегда были пророссийскими. Это русские люди по своему менталитету, которые никогда не принимали националистические идеи Западной Украины, резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
https://ukraina.ru/20241213/1059643050.html
донбасс
украина
покровск/красноармейск
речь посполитая
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новости, донбасс, украина, геннадий алехин, всу, покровск/красноармейск, русский, речь посполитая, вс рф, пленные, центр, плен, украинская армия, сво, детали, спецоперация
Новости, Донбасс, Украина, Геннадий Алехин, ВСУ, Покровск/Красноармейск, русский, Речь Посполитая, ВС РФ, Пленные, центр, плен, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация

"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении

03:45 16.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Численность батальона имени Максима Кривоноса составляет более 200 человек, он состоит из бывших военнопленных ВСУ. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр". Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Ещё одно подразделение из числа бывших украинских военнопленных — батальон имени Максима Кривоноса. Его численность составляет более 200 человек, при этом желающих проходить службу в российской армии гораздо больше, так что батальон постоянно пополняется, рассказал полковник запаса.
Он отметил, что сейчас это соединение, названое в честь соратника Богдана Хмельницкого, воевавшего против Речи Посполитой, сражается на Красноармейском (Покровском) направлении. Подразделение находится в оперативном подчинении российского военного командования группировки войск "Центр", добавил эксперт.
"По отзывам российских военных, бывшие украинские солдаты, среди которых есть и офицеры, грамотно ведут боевые действия, проявляют настоящий героизм и отвагу. Утверждается, что никакого особого надзора за такими "новобранцами" нет, они действуют, как обычные российские бойцы", — подчеркнул Алехин.
Это обычные русские мужики, которые родились и выросли в Донбассе, в областях юга-востока Украины, которые всегда были пророссийскими. Это русские люди по своему менталитету, которые никогда не принимали националистические идеи Западной Украины, резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
О том, как воюют против киевской хунты добровольческие отряды, сформированные из бывших солдат ВСУ — в материале "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины".
Юрий Кнутов интервью
13 декабря, 15:10
Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в КиевКиевский режим утратил здравый смысл и действует по указке наиболее радикальных американских политиков, которые делают все для эскалации войны с Россией. И через эту эскалацию втянуть НАТО в войну против нашей страны. И чем больше ВСУ терпят поражение в Курской области или в Донбассе, тем больше Киев совершает безрассудных действий.
 
НовостиДонбассУкраинаГеннадий АлехинВСУПокровск/КрасноармейскрусскийРечь ПосполитаяВС РФПленныецентрпленукраинская армияСВОдеталиСпецоперация
 
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