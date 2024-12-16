Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПодготовка к вылету самолетов ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. Но после падения его режима Россия потеряет завоеванные позиции на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Есть мнение, что падение режима Башара Асада в Сирии выгодно для России, потому что больше не будут напрасно расходоваться ресурсы, но с этим я не согласен, сказал эксперт.
Во-первых, Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. В основном Россия помогала ему оружием, отметил политолог.
"Во-вторых, мы обустраивались в Сирии. На авиабазе Хмеймим мы построили качественную взлетно-посадочную полосу, которая может принимать любые самолеты. Из крохотного причала сделали полноценную морскую базу, где стоят несколько кораблей. Это были солидные вложения", — подчеркнул Суздальцев.
В-третьих, есть вопросы геополитики, отметил эксперт. После падения режима Асада Россия потеряет позиции на Ближнем Востоке, которые за последнее время удалось значительно улучшить. Если раньше там без России не могли решить ни один вопрос, то сейчас мы утратим влияние в ключевом регионе мира, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
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