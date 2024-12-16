Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059672170.html
Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке
Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке - 16.12.2024 Украина.ру
Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке
Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. Но после падения его режима Россия потеряет завоеванные позиции на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-12-16T03:15
2024-12-16T03:15
новости
россия
сирия
ближний восток
башар асад
андрей суздальцев
базы
иран
ресурсы
авиабазы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101591/04/1015910438_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c3a2bc6b9d7f2ffaf4f9217fa44ec625.jpg
Есть мнение, что падение режима Башара Асада в Сирии выгодно для России, потому что больше не будут напрасно расходоваться ресурсы, но с этим я не согласен, сказал эксперт. Во-первых, Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. В основном Россия помогала ему оружием, отметил политолог.В-третьих, есть вопросы геополитики, отметил эксперт. После падения режима Асада Россия потеряет позиции на Ближнем Востоке, которые за последнее время удалось значительно улучшить. Если раньше там без России не могли решить ни один вопрос, то сейчас мы утратим влияние в ключевом регионе мира, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241214/1059646353.html
россия
сирия
ближний восток
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101591/04/1015910438_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_66cdad4df7207d35c5f492ebc360bf2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сирия, ближний восток, башар асад, андрей суздальцев, базы, иран, ресурсы, авиабазы, война, детали
Новости, Россия, Сирия, Ближний Восток, Башар Асад, Андрей Суздальцев, базы, Иран, ресурсы, авиабазы, война, детали

Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке

03:15 16.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПодготовка к вылету самолетов ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Подготовка к вылету самолетов ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. Но после падения его режима Россия потеряет завоеванные позиции на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Есть мнение, что падение режима Башара Асада в Сирии выгодно для России, потому что больше не будут напрасно расходоваться ресурсы, но с этим я не согласен, сказал эксперт.
Во-первых, Россия не тратила на Сирию гигантские средства. Асад получал деньги от Ирана и некоторых стран Персидского залива. В основном Россия помогала ему оружием, отметил политолог.

"Во-вторых, мы обустраивались в Сирии. На авиабазе Хмеймим мы построили качественную взлетно-посадочную полосу, которая может принимать любые самолеты. Из крохотного причала сделали полноценную морскую базу, где стоят несколько кораблей. Это были солидные вложения", — подчеркнул Суздальцев.

В-третьих, есть вопросы геополитики, отметил эксперт. После падения режима Асада Россия потеряет позиции на Ближнем Востоке, которые за последнее время удалось значительно улучшить. Если раньше там без России не могли решить ни один вопрос, то сейчас мы утратим влияние в ключевом регионе мира, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Зеленскому нужна вечная война, а Трамп хочет победить Россию за столом переговоров на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Россия вернуть утраченные позиции на Ближнем Востоке — в интервью Ростислава Ищенко о том, как Сирия оказалась территорией хаоса и нужны ли России базы на Ближнем Востоке на сайте Украина.ру.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
14 декабря, 06:20
Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения ХерсонаЛиния боевого соприкосновения прирастает новыми "горячими точками", о названии и существовании которых еще совсем недавно мало кто слышал. Это ряд населенных пунктов на Донбасском и Харьковском направлениях.
 
НовостиРоссияСирияБлижний ВостокБашар АсадАндрей СуздальцевбазыИранресурсыавиабазывойнадетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
06:42Импичмент президенту Южной Кореи. США теряют континентальный плацдарм
06:30"Просятся в российскую армию": эксперт раскрыл, как бывшие украинские пленные становятся бойцами ВС РФ
06:15Полковник запаса: в ближайшее время может начаться наступление на Херсон, ВСУ готовятся к обороне
06:08Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает
06:00Бросают технику и бредут по грязи пешком: Алехин рассказал о критическом положении ВСУ в Курахово
05:45Батальоны постоянно пополняются: Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии
05:30Освобождение Шевченко, бои за Даченское и Новотроицкое: Алехин о том, как ВС РФ берут в клещи Покровск
05:15"К власти пришла банда": политолог объяснил, почему России не на кого опереться на Ближнем Востоке
05:00Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области
04:45"Это будет стопроцентная победа": Суздальцев раскрыл, что стало бы лучшим ответом на удар по Таганрогу
04:30Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой
04:15"Тегеран оказался бумажным тигром": Суздальцев рассказал о негативных последствиях ухода из Сирии
04:00Полная ликвидация или "корейский сценарий": политолог о двух вариантах решения украинской проблемы
03:45"Обычные русские мужики": Алехин о том, как бывшие солдаты ВСУ отважно воюют на Покровском направлении
03:30Победа за столом переговоров: политолог раскрыл, как Трамп хочет выиграть войну, в которой не участвовал
03:15Это были солидные вложения: эксперт о том, как события в Сирии повлияют на позиции РФ на Ближнем Востоке
03:00Киев испугал первый "зондаж": политолог о том, как и почему Украина хочет "скорректировать" переговоры
19:49Котлета по-киевски: кулинарный символ Киева
18:31Эстония пытается дискриминировать Грузию
Лента новостейМолния