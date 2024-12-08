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Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией

Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией - 08.12.2024 Украина.ру

Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией

В правление императрицы Елизаветы Петровны, начавшееся 6 декабря 1741 года, был сделан большой шаг в реализации Новороссийского проекта. Широко известно о начале в 1750-х годах иностранной колонизации Новороссии, а также строительстве крепости Святой Елизаветы. Последней в 1764-65 годах предстояло стать фактической столицей новой губернии

2024-12-08T08:03

2024-12-08T08:03

2024-12-08T08:03

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В тоже время именно правительство Елизаветы Петровны создавало на границе с Диким полем полурегулярные казачьи полки, ставшие предтечей новороссийских казачьих войск Екатерининской эпохи.К западу от Днепра таким полком стал Новослободский. Он был создан в качестве прикрытия военно-поселенческой провинции Новая Сербия в той части междуречья Днепра и Южного Буга, которая перешла к России от Турции по условиям Белградского мира 1739 года.К моменту создания Новой Сербии на начало 1752 года в этой части "Заднепровских мест" проживали около 12 тысяч человек мужского пола. В соответствии сенатским указом это население подлежало высылке "в прежние места" (преимущественно на левый берег Днепра). Однако вместо исполнения данного предписания заднепровские поселяне стали уходить в Приднестровское гетманство Крымского ханства, где существовали очень привлекательные условия для поселения, а также земли Запорожской Сечи и Польши.Примечательно, что гетман Кирилл Разумовский, ссылаясь на наличие малороссийских поселений на Правобережье, пытался оспорить там само создание Новой Сербии, предлагая селить балканских военных иммигрантов на Украинской укреплённой линии, в междуречье Днепра и Северского Донца. Гетман ратовал за официальный переход правобережных территорий под свой контроль.Тем не менее правительство Елизаветы Петровны было непреклонно. Однако в целях сохранения славянско-молдавского населения в российском Заднепровье было решено сформировать к югу от Новой Сербии Новослободский казачий полк.Причём название его было, видимо, обусловлено тем, что он создавался не по образцу расположенных по соседству гетманских полков (Полтавского и Миргородского), а по стандартам слободских полков (Изюмского, Харьковского, Ахтырского и других).29 августа 1753 года указом сената был учреждён Новослободский полк, которому выделялись земли шириной 20 вёрст к югу от Новой Сербии (на территории современной Кировоградской области). На них могли поселяться не только старожилы "Заднепровских мест", но и переселенцы из других районов Правобережья Днепра и соседних государств, в том числе бывшие российские подданные.Со слободскими полками вновь созданное подразделение роднила не только штатная структура, но и непосредственное подчинение российской военной администрации. Шефом новослободского полка стал главный командир Новой Сербии генерал-майор Иван Глебов, а первым командиром – капитан М. Быков.Формирование полковой старшины и канцелярии началось в 1756-57 годах. Примечательно, что в преддверии данных процессов вновь встал вопрос о подчинённости Новослободского полка. Разъяснение Сената гласило, что, если казачье подразделение будет "в Малороссийском управлении", так это может вызвать "помешательства", то есть плохое управление, недостаточную дисциплинированность. Поэтому Сенат постановил, что полк должен быть в ведомстве коменданта крепости Святой Елизаветы, бригадира Алексея Глебова (заместителя и однофамильца И. Глебова). Данная подчинённость буго-днепровских казаков сохранялась до преобразования их полка в Елизаветградский пикинёрный полк в 1764 году.В контексте последующих событий данное решение было важно тем, что не позволило распространить власть административных органов гетманской Малороссии на территории, вошедшие впоследствии в состав Новороссийской губернии.Новослободские казаки, как их собратья за несение службы получили в безвозмездное пользование землю. Им разрешалось заводить хозяйства – мельницы, хутора, винокурни, торговые промыслы. Казаки и старшина освобождались от уплаты налогов в государственную казну. Старшине разрешалось поселять на своих землях выходцев из других государств.Заинтересованность российского правительства в непосредственном подчинении военному ведомству Новослободского полка была очевидна. Он дополнял Новую Сербию на рубеже между Польшей и Запорожской Сечью. Благодаря тому, что южные пределы полка к 1761 году расширились с момента его создания на 20-30 километров (достигнув Южного Буга), они вошли в непосредственное соприкосновение с рубежами Крымского ханства, а значит прямая коммуникация между Запорожьем и Речью Посполитой затруднялась.Обостряло отношения с запорожцами и то, что форпосты Новослободского полка занимались отловом направлявшихся в Сечь беглых крестьян. Кроме того, новослободские казаки активно привлекались к борьбе с гайдамаками, среди которых было особенно много бедных запорожских казаков.В административном плане Новослободский полк был разделён на 26 сотен и имел полковую администрацию в крепости Святой Елизаветы. Каждая из сотен являлась не только военным подразделением, но и административной единицей с центром в соответствующей слободе.В нескольких отдельных слободах селились русские старообрядцы. Сенат приказывал не привлекать их в казацкую службу, а "определять" в купцы, мещане, крестьяне.Население Новослободского полка росло гораздо быстрее, чем в соседней Новой Сербии. И это при том, что казакам, в отличие от военных поселян, не полагались субсидии и жалование. Правда, большинство подчинённых командующего новосербскими гусарами генерал-майора Ивана Хорвата полагающихся им выплат всё же не получали. Причиной тому были генеральские злоупотребления, из-за которых тот и пострадал.Основную часть казаков составляли уроженцы Правобережной Украины, хотя, как и в Новой Сербии важную роль играла миграция этнических молдаван. В 1759 году новослобожане даже жаловались на власти северных соседей, что те не выпускали "волохов", желавших поселиться на территории их полка.Новослободскому полку не довелось проявить себя на поле боя. На время его существования пришлось затишье в русско-османских отношениях, в Семилетней же войне полк участвовал ограниченным составом. При этом он исправно нёс пограничную и полицейскую службу. Его офицеры хорошо проявили себя в ведении разведки на территории сопредельных государств и в Запорожье. Они исправно доставляли сведения о передвижении крупных военных отрядов потенциального противника, возведении им фортификации, вспышках на соседних территориях эпидемий и т.п.Разведданные удавалось получить в том числе благодаря наличию сети агентов. Одним из таковых был секретарь при бендерском паше шляхтич В. Молчан. Он снабжал Россию ценной информацией, а потом перешёл через границу. Молчану было предоставлено российское подданство и служба на должности сотника в Новослободском полку.Таким образом, когда в начале своего правления Екатерина II сделала выбор в пользу русско-украинской колонизации Новороссии, она во многом опиралась на опыт, в том числе, Новослободского казачьего полка. При гораздо меньших, чем в Новой Сербии вложениях данное военно-административное образование позволило Российской империи колонизировать обширную область (около 8 тысяч квадратных километров) у стратегически значимого стыка границ Польши, Крымского ханства и Запорожской Сечи.

https://ukraina.ru/20240329/1054186406.html

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https://ukraina.ru/20240919/1057552920.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, новороссия, екатерина ii, казаки, малороссия, гетман, гетманщина, xviii век, российская империя