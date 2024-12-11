Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет" - 11.12.2024 Украина.ру
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Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет"
Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет" - 11.12.2024 Украина.ру
Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет"
Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной, и никакая авиация ей не поможет. События в Сирии — это начало глобального проекта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-12-11T03:15
2024-12-11T03:15
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В начале наступления мятежных сил в Сирии российские ВКС наносили успешные удары по колоннам вооруженных отрядов оппозиции. Но в итоге наступление противников президента Сирии Башара Асада не было остановлено.Авиация без действий сухопутных сил ничего не может остановить, сказал эксперт. Сирийская республиканская армия сложила оружие и просто бежала, сообщил историк, отметив, что неправильно всех противников Асада называть джихадистами. А когда власть утрачивает доверие, то армия теряет свою боеспособность, и никакая авиация ей не поможет. События в Сирии — это начало глобального проекта. И нынешний карточный домик скоро начнет разрушаться, предупредил публицист."Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. Могу сказать, что последует за Сирией - начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.). Реализуется план по созданию южной евразийской геополитической платформы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.О том, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации — в интервью Елены Мурзиной о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.*Организация признана террористической и запрещена в РФ
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новости, сирия, россия, украина, башар асад, война, наступление, терроризм, территория, ближний восток, иг, аль-каида, детали, армия
Новости, Сирия, Россия, Украина, Башар Асад, война, наступление, терроризм, территория, Ближний Восток, ИГ, Аль-Каида, детали, Армия

Сазонов: "Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной и авиация ей не поможет"

03:15 11.12.2024
 
© AP / Ghaith Alsayed
- РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP / Ghaith Alsayed
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Когда власть дискредитирована, армия становится небоеспособной, и никакая авиация ей не поможет. События в Сирии — это начало глобального проекта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
В начале наступления мятежных сил в Сирии российские ВКС наносили успешные удары по колоннам вооруженных отрядов оппозиции. Но в итоге наступление противников президента Сирии Башара Асада не было остановлено.
Авиация без действий сухопутных сил ничего не может остановить, сказал эксперт. Сирийская республиканская армия сложила оружие и просто бежала, сообщил историк, отметив, что неправильно всех противников Асада называть джихадистами.
"Хайят Тахрир аш-Шам* это действительно осколок ИГ* и Аль-Каиды*. А Сирийская национальная армия — это турецкие прокси, которые и состоят из военнослужащих турецкой армии. Если ХТШ нацелена на то, чтобы взять власть, то цель СНА это борьба с курдами", — объяснил Сазонов.
А когда власть утрачивает доверие, то армия теряет свою боеспособность, и никакая авиация ей не поможет. События в Сирии — это начало глобального проекта. И нынешний карточный домик скоро начнет разрушаться, предупредил публицист.
"Произошедшее в Сирии — это малозначительное для России событие. Могу сказать, что последует за Сирией - начнутся события вокруг Зангезурского коридора (азербайджанский проект транспортного коридора через территорию Сюникской области Армении – ред.). Реализуется план по созданию южной евразийской геополитической платформы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
О том, как жители Украины "бунтуют ногами" против мобилизации — в интервью Елены Мурзиной о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног на сайте Украина.ру.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
Евгений Ющук интервью
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