Кто красит яйца - тот москаль. Радикалы запрещают украинцам праздновать православную Пасху

Накануне пасхальных праздников напомнил о себе руководитель Украинской добровольческой армии* и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош**. Отряхнув нафталин, он заявил о необходимости изменения традиции празднования Пасхи на Украине

2026-04-12T09:49

эксклюзив

украина

россия

александр дудчак

пцу

угкц

пасха

По его мнению, церковный новодел в виде ПЦУ и греко-католики (УГКЦ) должны отмечать Воскресение Христово "вместе со всем миром". Имеется в виду, конечно же, "европейский мир", благодаря которому уличный нацист Ярош после Майдана превратился в депутата. И теперь пытается отблагодарить партнеров, продвигая столь нужный Западу церковный раскол на Украине."Думаю, что Богу всё равно, кто, что и когда отмечает... Главное, чтобы люди были людьми, соблюдали заповеди Божьи и не превращались в зверей... Но как-то неправильно, что Пасху мы празднуем не вместе со всем христианским миром, а в отдельности. Мы ведь не русские! Поэтому призываю Православную церковь Украины и Украинскую греко-католическую церковь праздновать Пасху тогда, когда её отмечает весь мир!" - обратился отставной "правосек". При этом "верующий и богобоязненный" христианин Ярош пожелал украинцам "чтобы оккупанты по максимуму погибли, а наши военные, защищающие родной край и Божью правду, были живыми и здоровыми". При этом он указал, что Богу все равно кто, что и когда отмечает..."Говорить о переносе дат христианских праздников могут только люди, которые совершенно далеки от религии в целом и от православия в частности. Это дурь несусветная для любого человека, который хоть немного знаком с церковью. Но то, что там бесы у власти, - это давно понятно. Они просто добивают православие в стране", - прокомментировал заявление Яроша политолог Александр Дудчак. Но стоит ли все сводить только к бесовщине и "националистов корежит"? Ведь за выступлениями экс-лидера "Правого сектора" стоят и попытки продолжить реформирование церковного календаря, и более глобальная задача отрыва Украины от канонического православия, а значит, и от России. Другое дело, что теперь раскольническую деятельность доверили второстепенному подзабытому персонажу, а не первым лицам страны - как было раньше.Примечательно, что на идею реформы церковного календаря от Яроша живо откликнулись только католики. Так, cвященник УГКЦ Михаил Квасюк отметил, что традиция писанкарства, освящения пасхальных корзин и выпечки куличей является уникальной для Украины, Польши и стран Балтии, но отсутствует в большинстве стран Европы. Священник призвал отказаться от формального соблюдения обрядов и тоже дал понять, что Украине лучше встречать Пасху c европейскими братьями во Христе. А вот клирики ПЦУ никак не отреагировали на выпад радикала о недопустимости празднования светлого Христова Воскресения совместно "с орками" - в политической церкви Украины сообразили, что "концепция поменялась", а бывший "правосек" тиражирует ритуальные заклинания, которые были актуальны 2-3 года назад. Действительно, в 2023 году аналогичные формулировки о "правильном" праздновании христианских праздников звучали с самых высоких трибун, правда, копья ломались о рождественские даты. Украинцам внушали, что "старостильное" Рождество 7 января – это позор, поскольку в этот день его отмечают в Москве. В качестве подкрепления традиционного для Незалежной лозунга "геть от Москвы", парламент Украины принял закон о переносе даты празднования Рождества, а после этого в ПЦУ утвердили переход на новоюлианский календарь и призвали прихожан отмечать рождение Христа "вместе со всей Европой", куда Украина так стремится после Майдана. О переходе на новоюлианский календарь заявила и греко-католическая церковь. По словам бывшего главы департамента по делам религий и национальностей, политолога Андрея Юраша, униаты пошли на такой шаг в знак благодарности Европе за помощь в борьбе с Россией. Совершенно не скрываясь, он назвал календарный вопрос исключительно идеологическим, а не богословским. Поддержал эту позицию и глава Госэтнополитики Украины Виктор Еленский, назвав "европейское Рождество" на Украине большим благом как для ПЦУ, так и для УГКЦ.Этим дело не ограничилось: власть оперативно перенесла на новые даты ряд государственных праздников (Покрова и День Крещения Руси). Все попытки православных пояснить, что по юлианскому календарю, помимо РПЦ, живёт ещё половина православного мира, утонули в ликующих криках, где главным аргументом было "не праздновать с москалями". Правда, кричали одни, а в церковь ходили другие, и храмы ПЦУ в назначенный властями праздник Рождества Христова стояли и стоят пустыми: украинцы отмечают праздник по традиции 7 января. И вот теперь вполне предсказуемо возник тот же вопрос, но уже относительно Пасхи. Кстати, Ярош cо своими радикальными призывами здесь далеко не исключение. В соцсетях "патриоты" массово недоумевают: почему мы до сих пор празднуем Пасху с Москвой? Доколе? И на этот раз ответить будет намного сложнее. Впрочем, не всем: униаты, как сказано выше, открыто демонстрируют радость от перспективы присоединения к своему начальству в Ватикане."А вот ПЦУ придётся взяться за разъяснение народу, что "вместе с москалями" Пасху празднуют абсолютно все поместные церкви – даже "проукраинские" и "антимосковские". И что отход от этой даты во многом будет означать отход от православия", - указывает Союз православных журналистов. А раз так, то "ключи от храма" у автокефалов заберут - зачем в таком случае будет нужна Православная церковь Украины? Так что не стоит удивляться тому, что государственная церковь Украины выдала какое-то совсем невнятное разъяснение по поводу пасхальных торжеств."Ежегодно накануне Пасхи более активно обсуждается вопрос о том, почему христиане празднуют Пасху в разные даты. Снова напомним, что этот вопрос не новый и споры насчет точной даты празднования Пасхи начали возникать между христианами уже во II веке после Рождества Христова. Между тем первый Вселенский собор в 325 году постановил всем христианам праздновать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступит за днем весеннего равноденствия. Тогда Церковь была единой, и именно к этой формуле привязывалась древняя пасхалия (методика расчета даты Пасхи), которую мы используем и по сей день", - изворачиваются в ПЦУ.А что еще "томосятам" делать, если за реформами календаря всякий раз маячат далеко нецерковные мотивы? Не рассказывать же украинской пастве, что григорианский календарь вообще никакого отношения к православию не имеет. Он был принят в 16 веке католической церковью как средство политической борьбы с Реформацией. А вот так называемый новоюлианский календарь, по которому пытается жить ПЦУ, появился лишь в 1923 году. И это тоже было исключительно политическое явление, а не астрономическая точность или церковная целесообразность. Дело в том, что новоюлианский календарь полностью повторяет григорианский и тоже является инструментом политической игры. И в эту игру Киев играет с 2019 года - с того дня, когда Украине выписали на Фанаре Томос, закрепляющий "независимость ПЦУ от Московского патриархата". Это была еще одна "красная линия" - ведь Украина взяла курс на пересмотр религиозной идентичности с целью дистанцирования от общеславянской православной традиции. Иными словами, Украина, по требованию Запада, совершила разворот от всего, что связывало ее с некогда братскими народами. В этом контексте церковный календарь стал не религиозным спором, а идеологическим маркером разделения на своих и чужих. Подтверждая это, националист Ярош отметает все оправдания ПЦУ и четко расставляет приоритеты: или прекращаешь праздновать с Москвой – или ты москаль и "эфэсбэшник"».В общем, можно говорить о том, что националистические группы, на которые сегодня опирается Зеленский, всеми силами продолжают раскачивать церковную "лодку", пытаясь окончательно разорвать связь Украины с каноническим православием и встроить её в иную культурно-религиозную модель. Правда, все эти годы такая перестройка идет из рук вон плохо, и 2026-й не стал исключением. От Яроша отмахнулись и встали в очередь за пасхальной выпечкой: в Киеве, Одессе и других городах фиксировались огромные очереди в "Рошен" и "Сильпо" за куличами, а в храмах УПЦ отбоя не было от желающих освятить пасхальную корзину - украинцы пока показывают ярошам и юрашам, что веру нельзя поменять ни приказом из высокого кабинета, ни под дулом автоматов правосеков.*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260412/radost-ottogo-chto-zhizn-vozrozhdaetsya-kak-otmechayut-paskhu-v-rossiyskoy-avdeevke-1077803946.html

Елена Кирюшкина

