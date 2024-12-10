Кремль высказался об окончании спецоперации - 10.12.2024 Украина.ру
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Кремль высказался об окончании спецоперации
Кремль высказался об окончании спецоперации - 10.12.2024 Украина.ру
Кремль высказался об окончании спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться
2024-12-10T13:21
2024-12-10T13:21
новости
россия
кремль
сергей нарышкин
запад
владимир зеленский
дмитрий песков
служба внешней разведки
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"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал официальный представитель Кремля.Он уточнил, что цели спецоперации могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров.Во вторник Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, сергей нарышкин, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, служба внешней разведки
Новости, Россия, Кремль, Сергей Нарышкин, Запад, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки

Кремль высказался об окончании спецоперации

13:21 10.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться
"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал официальный представитель Кремля.
Он уточнил, что цели спецоперации могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров.
Во вторник Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКремльСергей НарышкинЗападВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковСлужба внешней разведки
 
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Заголовок открываемого материала
13:21Кремль высказался об окончании спецоперации
13:17Армия России освободила Желтое в ДНР
13:13Цели СВО близки к достижению. В России заговорили о стратегическом поражении Запада
13:06Хватит прятаться, иди на фронт! Мурзина о помутнении рассудка у жителей Украины и дикой мобилизации
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