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Кремль высказался об окончании спецоперации
Кремль высказался об окончании спецоперации - 10.12.2024 Украина.ру
Кремль высказался об окончании спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться
2024-12-10T13:21
2024-12-10T13:21
2024-12-10T13:21
новости
россия
кремль
сергей нарышкин
запад
владимир зеленский
дмитрий песков
служба внешней разведки
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"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал официальный представитель Кремля.Он уточнил, что цели спецоперации могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров.Во вторник Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, сергей нарышкин, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, служба внешней разведки
Новости, Россия, Кремль, Сергей Нарышкин, Запад, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки
Кремль высказался об окончании спецоперации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться