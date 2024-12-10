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Кремль высказался об окончании спецоперации

Кремль высказался об окончании спецоперации - 10.12.2024 Украина.ру

Кремль высказался об окончании спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил журналистам, следует ли из заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, что СВО может скоро закончиться

2024-12-10T13:21

2024-12-10T13:21

2024-12-10T13:21

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дмитрий песков

служба внешней разведки

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"Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим", - сказал официальный представитель Кремля.Он уточнил, что цели спецоперации могут быть достигнуты либо в виде ее итогов, либо в результате переговоров.Во вторник Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, украинская армия оказалась на грани развала, а режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Сергея Зуева Признание успехов ВС РФ на Западе, незавидное положение беженцев. Главное на Украине на 13:00 10 декабря на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, сергей нарышкин, запад, владимир зеленский, дмитрий песков, служба внешней разведки