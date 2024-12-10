Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой* - 10.12.2024 Украина.ру
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Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой* - 10.12.2024 Украина.ру
Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, совершенное публично" в отношении актрисы-иноагента Яны Трояновой*
2024-12-10T14:26
2024-12-10T15:01
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ск рф
актриса
иноагент
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суд
уголовное дело
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Басманный суд заочно арестовал Троянову, ей грозит до шести лет тюрьмы.В ноябре прошлого года Минюст РФ включил актрису в реестр иноагентов. Артистка пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. Летом текущего года ее также внесли в перечень террористов и экстремистов.Истории иноагентов чаще всего похожи одна на другую. Многие, получившие этот статус или статус террористы сначала бравадятся, утверждая, что таким образом Росфинмониторинг только добавляет им популярности, однако позже "хором" идут в суд, с требованием снять с себя ограничения, так как оказывается, что, например, включение в список террористов влечет блокировку банковских счетов.Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответилВ день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его женаЗаявлявшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в АмстердамеДругие темы: Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили.* - Иноагент, признана в РФ террористом и экстремистом.
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новости, россия, украина, ск рф, актриса, иноагент, террорист, суд, уголовное дело
Новости, Россия, Украина, СК РФ, актриса, иноагент, террорист, Суд, уголовное дело

Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*

14:26 10.12.2024 (обновлено: 15:01 10.12.2024)
 
Фото: Яна Троянова, кадр из фильма "Страна ОЗ"
Фото: Яна Троянова, кадр из фильма Страна ОЗ
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, совершенное публично" в отношении актрисы-иноагента Яны Трояновой*
Басманный суд заочно арестовал Троянову, ей грозит до шести лет тюрьмы.
В ноябре прошлого года Минюст РФ включил актрису в реестр иноагентов. Артистка пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. Летом текущего года ее также внесли в перечень террористов и экстремистов.
Истории иноагентов чаще всего похожи одна на другую. Многие, получившие этот статус или статус террористы сначала бравадятся, утверждая, что таким образом Росфинмониторинг только добавляет им популярности, однако позже "хором" идут в суд, с требованием снять с себя ограничения, так как оказывается, что, например, включение в список террористов влечет блокировку банковских счетов.
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* - Иноагент, признана в РФ террористом и экстремистом.
 
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