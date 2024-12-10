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Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*

Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой* - 10.12.2024 Украина.ру

Продолжения "Ольги" точно не будет: СК возбудил дело против Яны Трояновой*

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, совершенное публично" в отношении актрисы-иноагента Яны Трояновой*

2024-12-10T14:26

2024-12-10T14:26

2024-12-10T15:01

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Басманный суд заочно арестовал Троянову, ей грозит до шести лет тюрьмы.В ноябре прошлого года Минюст РФ включил актрису в реестр иноагентов. Артистка пыталась оспорить это решение через суд, но ей было отказано. Летом текущего года ее также внесли в перечень террористов и экстремистов.Истории иноагентов чаще всего похожи одна на другую. Многие, получившие этот статус или статус террористы сначала бравадятся, утверждая, что таким образом Росфинмониторинг только добавляет им популярности, однако позже "хором" идут в суд, с требованием снять с себя ограничения, так как оказывается, что, например, включение в список террористов влечет блокировку банковских счетов.Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответилВ день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его женаЗаявлявшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в АмстердамеДругие темы: Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили.* - Иноагент, признана в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241114/1058895201.html

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