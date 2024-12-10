Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили - 10.12.2024 Украина.ру
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Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили
Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили - 10.12.2024 Украина.ру
Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили
Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала на шутку над Владимиром Зеленским, которую поддержали Дональд Трамп-младший и соратник его отца, миллиардер Илон Маск
2024-12-10T11:32
2024-12-10T11:32
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В соцсети Х, принадлежащей последнему завирусился мем, на котором пользователи объединили момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу, и общий снимок нового американского президента и Зеленского.Трамп-младший и Маск поставили этой записи "лайк", а Панченко добавила комментарий: "Дональд, не говори ему, куда идти!"Кстати, Илон Маск и сам регулярно подшучивает над Зеленским, в числе такого рода публикаций, был, например, мем на тему оказания военной помощи Киеву."Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена.В субботу, 8 декабря, Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По информации представителей западных СМИ, продлилась она не более 35 минут, при этом новый президент США вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, мем
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп, мем

Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили

11:32 10.12.2024
 
Фото: смеющийся Илон Маск
Фото: смеющийся Илон Маск
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Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала на шутку над Владимиром Зеленским, которую поддержали Дональд Трамп-младший и соратник его отца, миллиардер Илон Маск
В соцсети Х, принадлежащей последнему завирусился мем, на котором пользователи объединили момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу, и общий снимок нового американского президента и Зеленского.
© Соцсеть Х Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
© Соцсеть Х
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Трамп-младший и Маск поставили этой записи "лайк", а Панченко добавила комментарий: "Дональд, не говори ему, куда идти!"
Кстати, Илон Маск и сам регулярно подшучивает над Зеленским, в числе такого рода публикаций, был, например, мем на тему оказания военной помощи Киеву.
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена.
© Соцсеть Х Скрншот страницы соцсети Х Илона Маска, мем с Зеленским
Скрншот страницы соцсети Х Илона Маска, мем с Зеленским
© Соцсеть Х
Скрншот страницы соцсети Х Илона Маска, мем с Зеленским
В субботу, 8 декабря, Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По информации представителей западных СМИ, продлилась она не более 35 минут, при этом новый президент США вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.
Фото: Трамп, Макрон и Зеленский во время встречи в Париже, Франция
10:55
Только с позиции силы: Bloomberg раскрыл новые подробности встречи Трампа, Макрона и ЗеленскогоВ ходе встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности, заявив, что Киев готов к переговорам только с позиции силы. Об этом написал американский деловой журнал Bloomberg
Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.
 
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