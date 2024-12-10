Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили
Фото: смеющийся Илон Маск
Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала на шутку над Владимиром Зеленским, которую поддержали Дональд Трамп-младший и соратник его отца, миллиардер Илон Маск
В соцсети Х, принадлежащей последнему завирусился мем, на котором пользователи объединили момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу, и общий снимок нового американского президента и Зеленского.
© Соцсеть Х Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
© Соцсеть Х
Скриншот страницы Дональда Трампа-младшего в X
Трамп-младший и Маск поставили этой записи "лайк", а Панченко добавила комментарий: "Дональд, не говори ему, куда идти!"
Кстати, Илон Маск и сам регулярно подшучивает над Зеленским, в числе такого рода публикаций, был, например, мем на тему оказания военной помощи Киеву.
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена.
© Соцсеть Х Скрншот страницы соцсети Х Илона Маска, мем с Зеленским
© Соцсеть Х
Скрншот страницы соцсети Х Илона Маска, мем с Зеленским
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