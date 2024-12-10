https://ukraina.ru/20241210/1059534584.html

Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили

Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили - 10.12.2024 Украина.ру

Илона Маска и сына Трампа рассмешил мем с Зеленским, на Украине ответили

Киевская журналистка Диана Панченко отреагировала на шутку над Владимиром Зеленским, которую поддержали Дональд Трамп-младший и соратник его отца, миллиардер Илон Маск

2024-12-10T11:32

2024-12-10T11:32

2024-12-10T11:32

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В соцсети Х, принадлежащей последнему завирусился мем, на котором пользователи объединили момент из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где Трамп показывает Кевину Маккаллистеру дорогу, и общий снимок нового американского президента и Зеленского.Трамп-младший и Маск поставили этой записи "лайк", а Панченко добавила комментарий: "Дональд, не говори ему, куда идти!"Кстати, Илон Маск и сам регулярно подшучивает над Зеленским, в числе такого рода публикаций, был, например, мем на тему оказания военной помощи Киеву."Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов", - написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена.В субботу, 8 декабря, Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По информации представителей западных СМИ, продлилась она не более 35 минут, при этом новый президент США вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.Другие темы: Россия близка к достижению целей спецоперации - Нарышкин.

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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп, мем