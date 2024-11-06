Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме - 06.11.2024 Украина.ру
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Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме
Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме - 06.11.2024 Украина.ру
Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме
Беглая певица Земфира Рамазанова*, которая ранее заявляла, что родина у нее одна и другой не будет, решила позаигрывать с украинцами. На недавнем концерте в Амстердаме она вышла на сцену с табличкой, где было написано "дякую", что с украинского значит "спасибо"
2024-11-06T15:16
2024-11-06T16:11
новости
земфира
певица
иноагент
украина
россия
релоканты
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Это отсылка к одному из самых популярных альбомов Земфиры*, который так и называется "Спасибо". Во время выхода певицы с мини-плакатом за ее спиной это слово появлялось на разных языках мира, однако в руки артистка взяла только "дякую".В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".Позже Земфира* несколько попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако каждый раз получала отказ.При этом летом прошлого года певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет."Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год", - написала Земфира.Эти ее слова вызвали недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.По информации СМИ сейчас Земфира* и ее подруга актриса Рената Литвинова живут во Франции.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20240921/1057594287.html
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новости, земфира, певица, иноагент, украина, россия, релоканты
Новости, Земфира, певица, иноагент, Украина, Россия, релоканты

Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме

15:16 06.11.2024 (обновлено: 16:11 06.11.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Беглая певица Земфира Рамазанова*, которая ранее заявляла, что родина у нее одна и другой не будет, решила позаигрывать с украинцами. На недавнем концерте в Амстердаме она вышла на сцену с табличкой, где было написано "дякую", что с украинского значит "спасибо"
Это отсылка к одному из самых популярных альбомов Земфиры*, который так и называется "Спасибо". Во время выхода певицы с мини-плакатом за ее спиной это слово появлялось на разных языках мира, однако в руки артистка взяла только "дякую".
В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Позже Земфира* несколько попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако каждый раз получала отказ.
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Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
При этом летом прошлого года певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.
"Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год", - написала Земфира.
Эти ее слова вызвали недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.
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Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к МинюстуБеглая певица Земфира* заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет. Также артистка намерена доказать, что не является иноагентом. Соответствующий пост она разместила в своем телеграм-канале вечером 31 мая
По информации СМИ сейчас Земфира* и ее подруга актриса Рената Литвинова живут во Франции.
* Иноагент.
 
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