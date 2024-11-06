Утверждавшая о верности России Земфира* пофлиртовала с украинцами в Амстердаме
15:16 06.11.2024 (обновлено: 16:11 06.11.2024)
Беглая певица Земфира Рамазанова*, которая ранее заявляла, что родина у нее одна и другой не будет, решила позаигрывать с украинцами. На недавнем концерте в Амстердаме она вышла на сцену с табличкой, где было написано "дякую", что с украинского значит "спасибо"
Это отсылка к одному из самых популярных альбомов Земфиры*, который так и называется "Спасибо". Во время выхода певицы с мини-плакатом за ее спиной это слово появлялось на разных языках мира, однако в руки артистка взяла только "дякую".
В феврале текущего года Минюст России признал певицу иноагентов за то, что она "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
Позже Земфира* несколько попыталась оспорить внесение своего имени в список иноагентов в судебном порядке, однако каждый раз получала отказ.
21 сентября, 11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
При этом летом прошлого года певица заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет.
"Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год", - написала Земфира.
Эти ее слова вызвали недовольство у украинского националистического сегмента, певицу обвинили в "финансировании" России.
1 июня 2023, 11:13Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к МинюстуБеглая певица Земфира* заявила, что никакого другого гражданства, кроме российского у нее нет и не будет. Также артистка намерена доказать, что не является иноагентом. Соответствующий пост она разместила в своем телеграм-канале вечером 31 мая
По информации СМИ сейчас Земфира* и ее подруга актриса Рената Литвинова живут во Франции.
* Иноагент.